Файлы и папки, которые нельзя удалять с Android-смартфона

Android-смартфон всегда можно оптимизировать вручную: для этого достаточно лишь залезть в глубины файловой системы и удалить сотни ненужных файлов. Главное — делать это осторожно и не увлекаться, иначе смартфон начнет тормозить или попросту превратится в кирпич. Поэтому в последних версиях Android разработчики стали скрывать системные папки и файлы от греха подальше, поэтому увидеть их можно только с помощью root-прав. Так что, если они у вас есть, не переборщите — вот список файлов, которые лучше не удалять из телефона.

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Системные папки Андроид

Во всех операционных системах, включая Android, есть список основных папок, в которых хранятся важные компоненты для работы смартфона. Их трогать не рекомендуется, даже если в них попадаются файлы с известными расширениями. Рассказываем, для чего они нужны.

Boot — папка, в которой хранятся драйвера, данные оперативной памяти и важные файлы для запуска смартфона . При близком рассмотрении выясняется, что папка весит совсем немного, однако часть файлов в ней скрыта. Тем не менее, трогать ее нельзя, иначе смартфон просто не включится.

— папка, в которой хранятся драйвера, данные оперативной памяти и важные . При близком рассмотрении выясняется, что папка весит совсем немного, однако часть файлов в ней скрыта. Тем не менее, трогать ее нельзя, иначе смартфон просто не включится. Cache — папка с компонентами различных приложений, в том числе, системных. Удалять ее просто ради очистки памяти не стоит. Однако иногда система начинает сбоить из-за файлов внутри, поэтому удалять их нужно лишь в этом случае.

— папка с компонентами различных приложений, в том числе, системных. Удалять ее просто ради очистки памяти не стоит. Однако иногда система начинает сбоить из-за файлов внутри, поэтому удалять их нужно лишь в этом случае. Data — раздел, доступный без root-прав. В нем хранятся данные приложений и другая информация, необходимая для их работы. Трогать ее также не рекомендуется, иначе придется настраивать программы заново. Внутри в подпапке app также есть установочные файлы приложений , а в другом разделе dalvik-cache хранится кэш для запуска APK-файлов — удалять ее не стоит.

— раздел, доступный без root-прав. В нем хранятся данные приложений и другая информация, необходимая для их работы. Трогать ее также не рекомендуется, иначе придется настраивать программы заново. Внутри в подпапке также есть , а в другом разделе хранится кэш для запуска APK-файлов — удалять ее не стоит. Recovery — в этой папке хранятся файлы для восстановления системы, а также несколько приложений для работы смартфона. При ее удалении смартфон нельзя будет сбросить до заводских настроек.

Еще есть папки System и Misc: в первой хранится все, что касается системы и предустановленные программы, а во второй — информация о настройках смартфона и другие временные файлы. В обеих папках удалять файлы не рекомендуется в принципе, однако продвинутые пользователи этим пренебрегают.

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Системные файлы Андроид

Впрочем, если вы все же нашли файлы в системных папках, среди них могут оказаться те, без которых смартфон не сможет включиться или нормально функционировать. Как правило, они защищены от удаления, но проверять этого не стоит — это может привести к работе с ошибками и дальнейшей перепрошивке. Оно вам надо?

etc — расширение файлов конфигурации, которые используются при загрузке системы и разных встроенных программ.

— расширение файлов конфигурации, которые используются при загрузке системы и разных встроенных программ. lib — системные библиотеки, которые нужны для работы программ.

— системные библиотеки, которые нужны для работы программ. proc — важные сведения об установленной системе.

— важные сведения об установленной системе. sys — файлы конфигурации системы в текущий момент.

— файлы конфигурации системы в текущий момент. sbin — исполняемые файлы программ, участвующих в управлении системы.

Эти файлы нельзя ни переименовывать, ни удалять даже если они весят много. В основном они расположены в папках data и system. В старых кнопочных телефонах в начале нулевых тоже были системные файлы и папки, которые удалялись даже без дополнительных разрешений, но иногда восстанавливались автоматически. Некоторые восстановлению не подлежали, поэтому телефон начинал работать с ошибками.

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Какие приложения нельзя отключать на Андроид

Чтобы немного ускорить работу смартфона, многие отключают стандартные системные службы, которыми не пользуются. Это можно сделать даже на Андроид ТВ — у нас есть отдельная статья о том, как удалять или отключать встроенные приложения. Однако среди них есть те, которые трогать не стоит.

Интерфейс и Оболочка — компоненты для работы оформления смартфона . Можно отключить, но он автоматически перезапустится заново.

— компоненты для работы . Можно отключить, но он автоматически перезапустится заново. Система Android — процесс, который отвечает за работу операционной системы. Остановить его нельзя.

— процесс, который отвечает за работу операционной системы. Остановить его нельзя. Сервисы Google — процесс, отвечающий за синхронизацию приложений Google . Можно отключить, но учтите, что пользоваться картами навигации не получится.

— процесс, отвечающий за . Можно отключить, но учтите, что пользоваться картами навигации не получится. Установщик сертификатов — процесс, который проверяет подлинность приложений и компонентов. Отключать его нельзя, иначе приложения установить не получится.

— процесс, который проверяет подлинность приложений и компонентов. Отключать его нельзя, иначе приложения установить не получится. Bluetooth — отключает работу модуля связи. Если процесс отключен, то подключить смартфон к аксессуару или передать файл не получится.

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Стоит понимать, что в системе есть масса процессов, которые, на первый взгляд, не нужны и только мешают работе смартфона. Но проблема в том, что все они так или иначе взаимодействуют друг с другом, поэтому используемое вами приложение может обращаться к отключенному сервису, а вместо ускорения смартфона вы получите массу ошибок.