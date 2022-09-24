Как удалить встроенные приложения из телевизора Android TV

Большое количество устройств, которые сейчас есть на рынке, поставляются со встроенными приложениями. Не так давно мы даже рассказывали об этом и упомянули телевизоры на Android TV: безусловно, предустановленные приложения — это очень круто, но среди них попадаются откровенно рекламные программы, которые хочется удалить, чтобы они не мешались, но сделать этого не получается. Однако есть простейший способ удалить все приложения с телевизора или отключить их — для этого вам понадобится компьютер, подключение по Wi-Fi и кое-какие программы. Рассказываем, как удалить встроенные приложения из Android TV.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ КАНАЛУ В ДЗЕНЕ

Предустановленные приложения на Андроид ТВ

В телевизоре после первого включения обнаруживается масса приложений. Их можно скрыть, максимум — отключить, а вот удалить совсем не так просто — «с пульта» этого сделать нельзя. Для того, чтобы разобраться с предустановленными приложениями, вам понадобится включить режим разработчика на Android TV. Сделать это не так просто, но мы разберемся.

Зайдите в Настройки, выберите «Больше настроек».

Затем нажмите «Настройки устройства» и выберите «Об устройстве».

Прокрутите экран вниз и найдите «Сборка OC Android TV».

Нажимайте кнопку ОК на пульте до тех пор, пока внизу экрана не появится подтверждение, что у вас есть права разработчика.

После этого Зайдите в пункт «Для разработчиков» и включите «Отладка по USB».

Что делать, если в смартфоне не хватает оперативной памяти

Затем вам нужно скачать на свой ПК программу ADB AppControl. Это утилита, которая позволяет удаленно управлять приложениями на Android-устройстве. Скачать ее можете по этой ссылке. После этого установите ее на свой ПК: учтите, что после скачивания Windows 10 может распознать программу как вредоносную, но нажмите «Все равно запустить» — это всего лишь особенности встроенной защиты Windows.

Зайдите в настройки Android TV «Сеть и интернет», выберите свою сеть и запомните указанный IP-адрес.

Запустите ADB AppControl и сверьте в правом верхнем углу IP-адреса. Подправьте его, чтобы в программе он совпадал с адресом телевизора.

Затем нажмите значок подключения: на экране ТВ появится уведомление «Отладка по USB».

Поставьте галочку возле «Всегда разрешать отладку с этого компьютера» и нажмите «Разрешить».

ADB AppControl может отображать пустое поле. Просто переподключитесь, чтобы вверху окна отображалось имя телевизора.

У вас появится предложение установить службу ACBridge: она позволит увидеть имена приложений. Нажмите «Да» и подождите.

Готово! Теперь у вас будут отображаться приложения на телевизоре. Далее разберемся, какие можно удалять, а какие — нет.

Функции Айфона, которые реализованы лучше, чем на Андроиде

Какие приложения можно удалить с Андроида

Как вы можете заметить, в ADB AppControl справа отображаются функции приложения: можно обновить данные, отправить файлы и так далее. Сверху можно выбрать виды приложений: включенные, системные, отключенные, удаленные. Справа есть кнопка «Поиск и отключение нежелательных приложений». Нажмите ее — это сканер, который в базовой версии предлагает найти небольшое количество вредных программ. Что дальше?

Нажмите на него и выберите «Загрузить»: он обнаружит приложения. У меня нашлись «Отзывы о Маркете» и «Специальные возможности», но у вас могут быть другие.

Оставьте выделение на всех вариантах или отключите с помощью галочки слева.

Справа внизу откройте окошко «Выбрать» и нажмите «Удалить», после чего «Применить», потом — «Да». Можете создать резервную копию APK-файла, когда система предложит сделать бэкап.

Как проверить скорость интернета на телефоне, и при чем здесь версия Wi-Fi

Тем не менее, а как удалить любое встроенное приложение с Android TV? Все очень просто. Вернитесь на вкладку «Приложения» и выберите группу приложений. Например, «Системные». Важно знать, какое приложение для чего нужно, иначе можно удалить важный системный процесс. Начните с чего попроще: например, YouTube Music или Netflix не удаляется из Android TV через телевизор — удалите его через программу.

Выберите приложение левой кнопкой мыши.

В окошке «Выбрать» нажмите «Удалить», сверху также выберите «Удалить данные и кэш».

Нажмите «Применить», затем — «Удалить» и подтвердите выбор.

О том, что действие совершено станет понятно по экрану телевизора: если на нем отображалась заставка, то после удаления появится главный экран или меню настроек — то место, где вы находились ранее. Не забывайте о том, что удалять можно сразу несколько приложений. Если вдруг какое-то приложение не отображается в списке, попробуйте поменять категорию: выберите «Отключенные» — вероятно, там находятся программы, которые вы отключили прямо с телевизора.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ

Вот таким простым образом вы можете не просто навести порядок в телевизоре на Android TV, а реально почистить его от встроенных приложений, которые никак не удалялись. Вы также можете установить любое приложение с помощью ПК: читайте в нашей статье, как это можно сделать.