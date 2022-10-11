5 причин, почему телефон отключается при заряженной батарее

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Иван Герасимов 0

Батарея в смартфоне — удивительный компонент: производители ежегодно увеличивают их емкость и даже оптимизируют оболочки в смартфонах, чтобы увеличить автономность. Но в последнее время складывается ощущение, что серьезного прироста уже нет, а литий-ионные аккумуляторы потихоньку изживают себя: взять хотя бы случаи, когда смартфон внезапно отключается, хотя батарея заряжена наполовину или больше. К сожалению, техника не идеальна, поэтому с подобным явлением наверняка сталкивался каждый. К счастью, виноват в этом не только аккумулятор, но и другие факторы. Давайте разберемся, почему отключается заряженный смартфон, и можно ли это предотвратить.

Рассказываем, почему иногда отключается даже заряженный телефон

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Телефон заряжен, но выключается

Главная причина — аккумулятор, вышедший из строя. Если вы привыкли пользоваться смартфоном по 2-3 года и заряжать дешевыми адаптерами, то батарее в смартфоне в принципе повезло так долго проработать без нареканий. В идеале, срок службы аккумулятора в смартфоне как раз и составляет два года, но это лишь на бумаге, поэтому максимальная емкость уменьшается намного раньше.

Возможно, ресурс батареи исчерпан. Поэтому смартфон и отключается внезапно

Первые серьезные проблемы начинаются, когда она падает до 80% — в среднем, это происходит через год-полтора: заряд батареи уменьшается на 1-2% и более, зарядка не достигает 100%, смартфон заряжается «в минус». Кроме того, телефон с заряженной батареей отключается — это происходит опять же в силу того, что батарея не может держать заряд так хорошо, как раньше. Так что, даже если на экране отображается 40%, это может означать, что на деле он намного меньше.

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Заряженный телефон отключается

Как уже говорилось выше, всему виной может быть не только батарея, но и другие компоненты. Например, контроллер питания, о существовании которого почему-то все забывают. Это устройство, следящее за напряжением в телефоне, которое нужно, чтобы не сгорела батарея и не сломался смартфон. Именно контроллер снижает подачу тока, поэтому смартфон не перегревается, пока заряжается всю ночь.

Аккумулятор

Контроллер питания иногда выходит из строя, поэтому смартфон отображает неверный уровень заряда

Но сломать контроллер довольно просто. Часто он выходит из строя из-за попадания влаги, после падения смартфона на пол или от сильно удара или из-за перепада напряжения в сети при использовании некачественного зарядника. Заменить его самостоятельно довольно сложно, поэтому лучше обратиться в сервис: вполне вероятно, что из-за сломанного контроллера питания заряд батареи отображается неверно.

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Смартфон неправильно показывает заряд

Сейчас практически у каждого производителя смартфона имеется собственная прошивка. В основе, конечно, лежит Android, но каждый оформляет и подстраивает ее под собственные устройства. Порой довольно криво: из-за этого смартфон потребляет много оперативки, работает с ошибками, одна из которых — отображение заряда батареи.

Батарея

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Но не все так плохо: зачастую помогает перепрошивка смартфона на кастомную систему или точно такую же. Делать этого вручную не рекомендуется, иначе смартфон может превратиться в кирпич. Ну а если вам нужно срочное решение, то всегда можно сделать полный сброс: этот способ занимает немало времени, но помогает избавиться от системных ошибок.

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Смартфон выключается сам по себе

Как вы поняли, большинство причин, почему заряженный смартфон выключается, связано не с батареей. Вот еще одна — вирусы. Причина достаточно редкая, но некачественное ПО из сторонних источников может влиять на работу смартфона. Помогает антивирус, а еще лучше — собственная бдительность.

Возможно, приложения мешают корректной работе смартфона

Чаще всего проблемы начинаются из-за одного приложения, которое вы установили недавно — его лучше отключить или удалить. Кроме того, обязательно проверяйте запущенные системные процессы в Android — некоторые из них могут негативно влиять на работу системы. Например, в смартфонах Xiaomi есть сразу несколько приложений, которые можно спокойно отключить.

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Как правильно пользоваться смартфоном

Важно и то, в каких условиях вы пользуетесь телефоном. Играете, пока он заряжается? Очень зря: перепады температур не только влияют на ресурс батареи, но и мешают ей правильно работать. Дело в том, что батарее для нормальной работы необходимо находиться в диапазоне температур от 15 градусов Цельсия.

Холод негативно влияет на работу смартфона даже при высоком уровне заряда

Если телефон разрядился на морозе, то его достаточно положить в карман, что называется, ближе к телу, или просто занести в помещение, но не подключать к зарядному устройству: в противном случае, внутри образуется конденсат и влага приведет к окислению контактов и нарушению работы контроллера питания.

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