5 причин, почему телефон отключается при заряженной батарее

Батарея в смартфоне — удивительный компонент: производители ежегодно увеличивают их емкость и даже оптимизируют оболочки в смартфонах, чтобы увеличить автономность. Но в последнее время складывается ощущение, что серьезного прироста уже нет, а литий-ионные аккумуляторы потихоньку изживают себя: взять хотя бы случаи, когда смартфон внезапно отключается, хотя батарея заряжена наполовину или больше. К сожалению, техника не идеальна, поэтому с подобным явлением наверняка сталкивался каждый. К счастью, виноват в этом не только аккумулятор, но и другие факторы. Давайте разберемся, почему отключается заряженный смартфон, и можно ли это предотвратить.

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Телефон заряжен, но выключается

Главная причина — аккумулятор, вышедший из строя. Если вы привыкли пользоваться смартфоном по 2-3 года и заряжать дешевыми адаптерами, то батарее в смартфоне в принципе повезло так долго проработать без нареканий. В идеале, срок службы аккумулятора в смартфоне как раз и составляет два года, но это лишь на бумаге, поэтому максимальная емкость уменьшается намного раньше.

Первые серьезные проблемы начинаются, когда она падает до 80% — в среднем, это происходит через год-полтора: заряд батареи уменьшается на 1-2% и более, зарядка не достигает 100%, смартфон заряжается «в минус». Кроме того, телефон с заряженной батареей отключается — это происходит опять же в силу того, что батарея не может держать заряд так хорошо, как раньше. Так что, даже если на экране отображается 40%, это может означать, что на деле он намного меньше.

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Заряженный телефон отключается

Как уже говорилось выше, всему виной может быть не только батарея, но и другие компоненты. Например, контроллер питания, о существовании которого почему-то все забывают. Это устройство, следящее за напряжением в телефоне, которое нужно, чтобы не сгорела батарея и не сломался смартфон. Именно контроллер снижает подачу тока, поэтому смартфон не перегревается, пока заряжается всю ночь.

Но сломать контроллер довольно просто. Часто он выходит из строя из-за попадания влаги, после падения смартфона на пол или от сильно удара или из-за перепада напряжения в сети при использовании некачественного зарядника. Заменить его самостоятельно довольно сложно, поэтому лучше обратиться в сервис: вполне вероятно, что из-за сломанного контроллера питания заряд батареи отображается неверно.

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Смартфон неправильно показывает заряд

Сейчас практически у каждого производителя смартфона имеется собственная прошивка. В основе, конечно, лежит Android, но каждый оформляет и подстраивает ее под собственные устройства. Порой довольно криво: из-за этого смартфон потребляет много оперативки, работает с ошибками, одна из которых — отображение заряда батареи.

Но не все так плохо: зачастую помогает перепрошивка смартфона на кастомную систему или точно такую же. Делать этого вручную не рекомендуется, иначе смартфон может превратиться в кирпич. Ну а если вам нужно срочное решение, то всегда можно сделать полный сброс: этот способ занимает немало времени, но помогает избавиться от системных ошибок.

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Смартфон выключается сам по себе

Как вы поняли, большинство причин, почему заряженный смартфон выключается, связано не с батареей. Вот еще одна — вирусы. Причина достаточно редкая, но некачественное ПО из сторонних источников может влиять на работу смартфона. Помогает антивирус, а еще лучше — собственная бдительность.

Чаще всего проблемы начинаются из-за одного приложения, которое вы установили недавно — его лучше отключить или удалить. Кроме того, обязательно проверяйте запущенные системные процессы в Android — некоторые из них могут негативно влиять на работу системы. Например, в смартфонах Xiaomi есть сразу несколько приложений, которые можно спокойно отключить.

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Как правильно пользоваться смартфоном

Важно и то, в каких условиях вы пользуетесь телефоном. Играете, пока он заряжается? Очень зря: перепады температур не только влияют на ресурс батареи, но и мешают ей правильно работать. Дело в том, что батарее для нормальной работы необходимо находиться в диапазоне температур от 15 градусов Цельсия.

Если телефон разрядился на морозе, то его достаточно положить в карман, что называется, ближе к телу, или просто занести в помещение, но не подключать к зарядному устройству: в противном случае, внутри образуется конденсат и влага приведет к окислению контактов и нарушению работы контроллера питания.

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