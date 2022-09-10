6 типов файлов, которые можно удалить с телефона, если не хватает памяти

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Иван Герасимов 0

Рано или поздно любой владелец смартфона сталкивается с тем, что встроенное хранилище, а также установленная SD-карта забиваются под завязку. Возможно, даже облачное хранилище не выручает — чисто технически крайне сложно выцедить все файлы, которые можно переместить туда. Зато вас всегда выручит файловый менеджер телефона: с его помощью в системе всегда можно найти файлы, которые можно смело удалять с телефона и не бояться за его работоспособность. Более того, эти файлы нужно стирать не раз в год, а как можно чаще.

Вот несколько типов файлов, которые я удаляю сам и вам советую

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Для того, чтобы удалить файлы с телефона, нужно установить любой сторонний файловый менеджер. Можно использовать Total Commander или любой другой, что вам привычнее.

Protected Image — что это

Любите делать скриншоты? А они могут копироваться еще и в защищенную папку

В списке файловой системы у вас будет большое количество папок. Одна из них — «Protected Image», созданная для того, чтобы пользователи смартфонов могли помещать в специальное секретное хранилище изображения и другие файлы. Фишка в том, что на некоторых смартфонах туда копируются сделанные снимки экрана и видео без вашего ведома.

Из-за этого там автоматически могут оказываться дубликаты, поэтому данная папка может растягиваться до нескольких гигабайтов, но обнаружить подлог крайне сложно. Так что, если не пользуетесь этим защищенным хранилищем, обязательно проверяйте его, чтобы не забивать память смартфона.

Как очистить кэш на Андроид

Папок с кэшем очень много. Через поиск их можно найти и удалить

Читатели нашего Телеграм-чата регулярно интересуются, как очистить кэш смартфона. Безусловно, можно воспользоваться программами-оптимизаторами, которые автоматически найдут системный мусор, или отслеживать этот процесс вручную. Но даже у самых внимательных владельцев всегда найдется с десяток кэшированных файлов, которые лучше удалить во благо смартфона.

Для этого в файловом менеджере вам необходимо ввести название «cache», после чего открыть раздел. Вне зависимости от того, насколько тщательно вы следите за своим смартфоном, в этой папке может быть от пары сотен мегабайт до нескольких гигабайт системного мусора, который можно смело удалять, не боясь последствий.

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Что такое thumb в телефоне

Миниатюры можно смело удалить с телефона

После обновления системы нужно проверить смартфон на наличие thumb-файлов, так как в Android 12 многие видеоплееры стали сохранять эскизы просмотренных видео в память. Как вы поняли, thumbnails — это папка для хранения миниатюр фотографий или видеофайлов, которые отображаются в галерее в виде эскизов.

Система создает для них сжатые варианты для предпросмотра и ускорения загрузки файла. Чем больше медиафайлов в вашем телефоне, тем сильнее забивается память и тормозит система. Тем более, стоит удалить содержимое папки, если вы не запрещали смартфону создавать миниатюры — так будет только лучше!

Debug log на Android

Debug Log — папка с отчетами об ошибках

Любое умное устройство, будь то смартфон, смарт-часы, планшет или компьютер, создает текстовый файл об успешных или ошибочных операциях приложений. Он нужен для поиска причины зависания программы, но хоть и носит информативный характер, но иногда достигает каких-то невероятных размеров.

При этом таких файлов могут быть десятки, а то и сотни. Обычно они хранятся в папке «BugReportCache» и их можно смело удалять без вреда для смартфона. Чтобы понять, какой файл весит больше всего, нужно выбрать сортировку по размеру файла, после чего удалить самые крупные или все сразу.

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Можно ли удалять файлы EXO

Обычно файлы хранятся в этой папке, но у смартфонов на разных версиях ОС ситуация может отличаться

Не так давно приложение YouTube на Android стало кэшировать в два раза больше данных, в результате чего многие пользователи заметили острую нехватку памяти даже на новых смартфонах. Все дело в файлах с расширением .exo — это файлы видеоконтента, которые используются YouTube на Android.

Воспроизвести его отдельно нельзя, так как файл является частью ролика. Он формируется из нескольких частей, поэтому их можно открыть с помощью VLC или Mozilla Firefox. Кроме того, на смартфонах Motorola он отвечает за обработку данных, но его можно смело удалять, чтобы очистить память.

ZIP файлы на Андроид

ZIP-папки обычно остаются после скачивания прошивок и приложений

Если часто скачиваете какие-либо приложения, прошивки или другие данные, то в смартфоне часто оказываются ZIP-файлы — сжатые папки с контентом для удобного хранения. Кроме того, их удобно передавать целиком, закинув туда все необходимые данные.

ZIP на компьютере и смартфоне — одно и то же, поэтому открываются без дополнительных приложений. Среди них может оказаться приложение, которое вы уже установили на телефон, но сам установщик остался. Просто введите «zip» в поисковой строке файлового менеджера, после чего удалите эти файлы — сэкономите несколько гигабайт.

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Эти типы файлов можно смело удалять с телефона, но перебарщивать не стоит — лучше избавляться от самых крупных, а мелкие можно оставить — от них не будет вреда. Зачастую оптимизаторы не видят эти файлы, поэтому нужно время от времени проверять их вручную. А еще лучше, если после чистки вы перезагрузите смартфон: о том, как это сделать разными способами, читайте в нашей статье!

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