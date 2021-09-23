Google выпустила обновление Chrome для Android с новым дизайном и другими фишками

Google Chrome по праву может считаться главным браузером в интернете. Ежедневно его открывает огромное количество пользователей по всему миру. Совсем недавно состоялся релиз новой 94 версии популярного приложения от компании Google, и теперь обновления будут выходить немного иначе. Если раньше они выходили каждые шесть недель, то сейчас этот срок будет уменьшен до четырех. Таким образом пользователи смогут наслаждаться новыми фишками чаще, а серфинг в сети станет еще быстрее и безопаснее. Изменений вышло достаточно много, так что обещает быть интересно.

Новый дизайн Google Chrome

Новый Chrome стал еще красивее и, кажется, теперь полностью адаптирован под новую версию операционной системы Android 12, о которой ранее рассказывал автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин. Новый дизайн приложения будет стараться максимально адаптироваться под конкретное устройство и подстроится под ваши обои по умолчанию.

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Наконец технологии достигли такого уровня, который обеспечит полную персонализацию. По факту, теперь одно и тоже приложение Google Chrome на двух устройствах может выглядеть абсолютно по-разному. Изменения коснулись адресной строки, страницы конкретной вкладки и переключение между ними.

Улучшенные группы вкладок в Chrome

Второе значительное изменение коснулось групп вкладок. Зарубежные источники утверждают, что многие пользователи восприняли их в штыки и просили вовсе отказаться от подобных нововведений. В защиту Google могу сказать, что они не одни начали внедрение этой фишки, в новой iOS 15 от Apple подобная технология также присутствует.

Не мне судить хорошо это или плохо, но я группами вкладок пользоваться не планирую. Сложно представить, как это можно использовать в реальной жизни. Делать группы вкладок в зависимости от рода занятий? В моем сценарии использования обычно все сводится к тому, что просто открываешь все заново.

Google все понимает, и теперь вместо привычного «Открыть в новой вкладке» он предлагает «Открыть в новой групповой вкладке». Посмотрим, может быть Google сможет изменить привычный уклад? Время покажет.

Безопасность Google Chrome

Еще одним нововведением стали измененные настройки безопасности внутри браузера. С помощью данного нововведения все HTTP-соединения автоматически прогружаются до более безопасного стандарта HTTPS. А если сайт его не поддерживает, то показывает уведомление, которое предупреждает, что соединение небезопасно, и призывает не посещать данный ресурс. Хотя сделать это все же можно. Достаточно перейти в раздел Узнать больше.

Кому как, а для меня это большая проблема. Безопасность это хорошо, но когда ты не можешь перейти на сайт университета, чтобы посмотреть расписание занятий на завтра, — вот это уже не очень. Руководству вуза ведь не объяснишь, что Google Chrome недавно обновился. Раньше в такие моменты Google спасал.

Компания также работает над пресловутым значком замка в адресной строке, который многие пользователи воспринимают, как гарант безопасности и надежности ресурса, хотя это значит совсем другое.

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Как Google следит за пользователями

В настольной версии Google Chrome появилась функция, которая будет контролировать простой компьютера пользователя. Делать это будут за счет контроля отсутствия взаимодействия с клавиатурой или мышью, активации заставки, блокировки экрана или перехода на другой рабочий стол. Если для ноутбуков это не так характерно ввиду их мобильности, то для стационарных решений очень даже, ведь многие пользователи сутками оставляют компьютер работать. Не исключено, что скоро нововведение придет и на мобильные устройства, так что это хорошая причина обратить внимание на сторонние решения.

Компания мотивирует нововведение приложениями для совместной работы. Якобы это может мешать другим пользователям, которые находятся в ожидании своего коллеги. Напомню, что ранее Apple и Mozilla сочли эту функцию лишней, так как с помощью нее можно будет организовать слежку за пользователями. Вот как на эту тему высказался разработчик Firefox:

Я считаю новую функцию обнаружения простоя слишком заманчивым способом вторгнуться в физическую конфиденциальность пользователя для сторонних сайтов, ведь с ее помощью можно вести записи о поведении конкретного человека, пытаться контролировать его нерабочее время (например, обеденное) и использовать в качестве психологической манипуляции.

Улучшенный режим Инкогнито

Также в новом Chrome планируют переработать режим Инкогнито. Суть в том, что сейчас, если вы передадите свое устройство в руки постороннему, тот без проблем сможет перейти в режим скрытых вкладок, даже вас не спросив. Признаюсь, тоже иногда таким грешил.

В новой версии планируется добавить защитный код или прибегнуть к помощи биометрии. И хоть с помощью флага вы можете активировать эту функцию, в общем доступе ее еще пока нет.

Сейчас новую версию Google Chrome вы можете скачать по этой ссылке или в магазине приложений Play Store. Совсем скоро мы ждем бету новой 95 версии браузера. Планируется, что в публичный доступ она придет ближе к концу октября.

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