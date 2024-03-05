Где искать кружочки в Ватсапе после обновления и как их теперь записывать

Летом прошлого года в Ватсапе на Андроиде и iOS появилась возможность записывать быстрые видеосообщения, или в простонародье кружочки. Эта функция уже давно была в Телеграме и по праву завоевала популярность. Иногда хочется не только быстро что-то сказать, но и показать собеседнику. Именно кружочки позволяют сделать это с максимальным комфортом. Однако ее запуск требовал от пользователей Ватсапа переключиться с голосовых сообщений на видео, что некоторым людям было просто неудобно.

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Можно забыть переключиться обратно и случайно вместо голоса записать видео, что не всегда желательно. Видимо, по этой причине в одном из последних обновлений Ватсапа для Андроида кружочки просто пропали из приложения. Как оказалось, разработчики изменили принцип их запуска и сделали его удобнее.

Как записать кружок в Ватсапе

Кружочки в Ватсапе очень многим пользователям не понравились. Кто-то предпочитает вместо них использовать привычные голосовые сообщения, и каждое случайное переключение на запись видео вызывало сплошной негатив. По этой причине в одном из обновлений Ватсапа разработчики дали возможность отключать быстрый видеосообщения. Однако если недавно вы установили новую версию Ватсапа, то столкнулись с тем, что кружочки куда-то пропали вместе с переключателем. А искать их надо вот где:

Откройте Ватсап и перейдите в чат, в который вы хотите отправить кружок;

Рядом с микрофоном для записи голосовых сообщений найдите иконку камеры;

Задержите на ней палец для начала записи видео.

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Для вашего удобства можете сдвинуть палец вверх, и тогда съемка видео заблокируется, и палец можно спокойно убрать с экрана смартфона. Вот таким оригинальным образом разработчики Ватсапа оставили не только запись голосовых, но и видеосообщений. Кстати, мне такая реализация показалась куда удобнее, чем была раньше и чем используемая в Телеграме. Вам не надо переключаться между двумя разными функциями, а в нужный момент надо воспользоваться отдельной кнопкой.

Как отправить кружок в Ватсапе

Во время записи видеосообщений вам доступны дополнительный элементы управления, которые появляются на экране. Во-первых, перед тем как вы начнете снимать кружок в Ватсапе, вам надо будет обязательно подождать три секунды обратного отсчета. Этот небольшой промежуток времени позволит вам переключиться между камерами. С учетом того, что по умолчанию Ватсап снимает кружочки сразу на фронтальную камеру, то это позволит вам быстро сориентироваться, если вы хотите показать окружающий вас мир. Есть при съемке и другие кнопки:

Стоп — располагается в нижней части экрана по центру и позволяет остановить съемку;

Ведро — удаляет уже готовое видео;

Переворот — переключение с фронтальной камеры на основную;

Отправить — отправка видеосообщения получателю.

Обратите внимание, что если вы остановите съемку с помощью кнопки “Стоп”, то сможете посмотреть готовое видео перед тем как его отправить. В некоторых ситуациях это бывает полезно. При этом никто не мешает вам отправить его прямо во время съемки.

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Естественно, все ограничения, которые были изначально для съемки кружочков в Ватсапе, сохранились и никуда не делись. Как и раньше, они ограничены 60 секундами. Как только время истекает, съемка завершается, и уже отснятое видео надо отправить адресату. К тому же вы не можете смотреть их в фоновом или сохранить к себе на устройство. Просмотр доступен только из приложения Ватсап и строго в том чате, где он был снят. В этом плане видеосообщения в Телеграме гораздо удобнее. Вы можете запустить воспроизведение и перейти в любой другой чат. При этом видео будет воспроизводиться в аккуратном плавающем окошке.

Можно ли выключить кружочки в Вастапе

После одного из последних обновлений Ватсапа многие пользователи не смогли найти не только кружочки, но и то, как их можно отключить. В настройках приложения был специальный тумблер, который позволял выключить кружочки, если вы не планировали пользоваться этой функцией. Знаю большое количество людей, кто это сразу же сделал. Однако теперь такой возможности нет. В этой ситуации самое печальное, что если вы много общаетесь с помощью голосовых сообщений и делаете это в дороге, то в случае промаха мимо микрофона и нажатия на камеру вы случайно начнете запись видеосообщения, а не голоса.

С учетом того, что эти кнопки расположены достаточно близко друг к другу, то вероятность попасть не в ту кнопку весьма велика. Поэтому перед тем как начинать что-то говорить, обязательно проверяйте, что конкретно вы записываете: кружок в Ватсапе или голосовое сообщение. Или хотя бы смотрите на экран перед отправкой. А то скинете вашему собеседнику съемку части вашей головы, неба или потолка. Будет очень забавно. Заходите в наш чатик в Телеграме и рассказывайте, пользуетесь ли вы кружочками в Ватсапе или предпочитаете им голосовые сообщения.