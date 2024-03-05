Где искать кружочки в Ватсапе после обновления и как их теперь записывать

  2. Темы
  3. Полезно знать
Кирилл Пироженко

Летом прошлого года в Ватсапе на Андроиде и iOS появилась возможность записывать быстрые видеосообщения, или в простонародье кружочки. Эта функция уже давно была в Телеграме и по праву завоевала популярность. Иногда хочется не только быстро что-то сказать, но и показать собеседнику. Именно кружочки позволяют сделать это с максимальным комфортом. Однако ее запуск требовал от пользователей Ватсапа переключиться с голосовых сообщений на видео, что некоторым людям было просто неудобно.

Где искать кружочки в Ватсапе после обновления и как их теперь записывать. Кружочки в Ватсапе после обновления пропали из привычного места. Изображение: guidingtech.com. Фото.

Кружочки в Ватсапе после обновления пропали из привычного места. Изображение: guidingtech.com

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ КРУТЫЕ СТАТЬИ

Можно забыть переключиться обратно и случайно вместо голоса записать видео, что не всегда желательно. Видимо, по этой причине в одном из последних обновлений Ватсапа для Андроида кружочки просто пропали из приложения. Как оказалось, разработчики изменили принцип их запуска и сделали его удобнее.

Как записать кружок в Ватсапе

Кружочки в Ватсапе очень многим пользователям не понравились. Кто-то предпочитает вместо них использовать привычные голосовые сообщения, и каждое случайное переключение на запись видео вызывало сплошной негатив. По этой причине в одном из обновлений Ватсапа разработчики дали возможность отключать быстрый видеосообщения. Однако если недавно вы установили новую версию Ватсапа, то столкнулись с тем, что кружочки куда-то пропали вместе с переключателем. А искать их надо вот где:

Как записать кружок в Ватсапе. Задержите кнопку камеры, и начнется съемка кружочка. Фото.

Задержите кнопку камеры, и начнется съемка кружочка

  • Откройте Ватсап и перейдите в чат, в который вы хотите отправить кружок;
  • Рядом с микрофоном для записи голосовых сообщений найдите иконку камеры;
  • Задержите на ней палец для начала записи видео.

❗️ПОДПИШИСЬ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Для вашего удобства можете сдвинуть палец вверх, и тогда съемка видео заблокируется, и палец можно спокойно убрать с экрана смартфона. Вот таким оригинальным образом разработчики Ватсапа оставили не только запись голосовых, но и видеосообщений. Кстати, мне такая реализация показалась куда удобнее, чем была раньше и чем используемая в Телеграме. Вам не надо переключаться между двумя разными функциями, а в нужный момент надо воспользоваться отдельной кнопкой.

Как отправить кружок в Ватсапе

Во время записи видеосообщений вам доступны дополнительный элементы управления, которые появляются на экране. Во-первых, перед тем как вы начнете снимать кружок в Ватсапе, вам надо будет обязательно подождать три секунды обратного отсчета. Этот небольшой промежуток времени позволит вам переключиться между камерами. С учетом того, что по умолчанию Ватсап снимает кружочки сразу на фронтальную камеру, то это позволит вам быстро сориентироваться, если вы хотите показать окружающий вас мир. Есть при съемке и другие кнопки:

Как отправить кружок в Ватсапе. Съемку можно остановить и посмотреть готовое видео. Фото.

Съемку можно остановить и посмотреть готовое видео

  • Стоп — располагается в нижней части экрана по центру и позволяет остановить съемку;
  • Ведро — удаляет уже готовое видео;
  • Переворот — переключение с фронтальной камеры на основную;
  • Отправить — отправка видеосообщения получателю.

Обратите внимание, что если вы остановите съемку с помощью кнопки “Стоп”, то сможете посмотреть готовое видео перед тем как его отправить. В некоторых ситуациях это бывает полезно. При этом никто не мешает вам отправить его прямо во время съемки.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА НАШ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ И ПООБЩАЙСЯ С НАШИМИ АВТОРАМИ В ЖИВУЮ

Естественно, все ограничения, которые были изначально для съемки кружочков в Ватсапе, сохранились и никуда не делись. Как и раньше, они ограничены 60 секундами. Как только время истекает, съемка завершается, и уже отснятое видео надо отправить адресату. К тому же вы не можете смотреть их в фоновом или сохранить к себе на устройство. Просмотр доступен только из приложения Ватсап и строго в том чате, где он был снят. В этом плане видеосообщения в Телеграме гораздо удобнее. Вы можете запустить воспроизведение и перейти в любой другой чат. При этом видео будет воспроизводиться в аккуратном плавающем окошке.

Можно ли выключить кружочки в Вастапе

Можно ли выключить кружочки в Вастапе. Кружочек в Ватсапе нельзя смотреть в фоновом режиме. Фото.

Кружочек в Ватсапе нельзя смотреть в фоновом режиме

После одного из последних обновлений Ватсапа многие пользователи не смогли найти не только кружочки, но и то, как их можно отключить. В настройках приложения был специальный тумблер, который позволял выключить кружочки, если вы не планировали пользоваться этой функцией. Знаю большое количество людей, кто это сразу же сделал. Однако теперь такой возможности нет. В этой ситуации самое печальное, что если вы много общаетесь с помощью голосовых сообщений и делаете это в дороге, то в случае промаха мимо микрофона и нажатия на камеру вы случайно начнете запись видеосообщения, а не голоса.

С учетом того, что эти кнопки расположены достаточно близко друг к другу, то вероятность попасть не в ту кнопку весьма велика. Поэтому перед тем как начинать что-то говорить, обязательно проверяйте, что конкретно вы записываете: кружок в Ватсапе или голосовое сообщение. Или хотя бы смотрите на экран перед отправкой. А то скинете вашему собеседнику съемку части вашей головы, неба или потолка. Будет очень забавно. Заходите в наш чатик в Телеграме и рассказывайте, пользуетесь ли вы кружочками в Ватсапе или предпочитаете им голосовые сообщения.

Теги
Лонгриды для вас
5 скрытых функций камеры Android, которые сделают из вас профи

Как правило, мы пользуемся камерой телефона в режиме «достал и снял», не вдаваясь в дополнительные детали. Однако в каждом приложении для съемки есть ряд интересных опций. Одни помогают улучшить качество фото и видео, а другие — упростить сам процесс, сделав его более удобным. Сегодня поговорим о секретных функциях камеры телефона, которые вы вряд ли бы нашли самостоятельно, но теперь будете пользоваться ими на постоянной основе, забыв о том, как снимали раньше.

Читать далее
Что умеет Galaxy AI — нейросеть для смартфонов Samsung, которой нет больше нигде

17 января состоялась презентация Galaxy Unpacked, на которой компания Samsung показала смартфоны Galaxy S24. Но главными героями мероприятия стали не столько мобильные устройства, сколько их программные фишки. Новые смартфоны оснастили нейросетью Galaxy AI, а точнее — целым комплексом наработок в области искусственного интеллекта, который меняет представление об Android. Такого нет больше нигде, и тем интереснее понять, что умеет ИИ от Samsung.

Читать далее
Почему я больше никогда не куплю смартфон с IPS-экраном

Сейчас на рынке смартфонов представлены устройства с двумя типами экранов: IPS и AMOLED. У каждой технологии есть свои почитатели, которые всегда объяснят, почему одна лучше другой. И, хотя до сих пор остаются люди, выбирающие исключительно телефоны с IPS, для себя я раз и навсегда сделал противоположный выбор. Несмотря на имеющиеся недостатки, мне больше нравятся AMOLED-матрицы. А главная причина такого решения — минусы IPS, затмевающие любые косяки конкурирующего типа экранов.

Читать далее