Где находится корзина в телефоне на Андроид

Несмотря на то что мобильные ОС изначально проектировались под сотовые телефоны с сенсорным экраном, с точки зрения архитектурного устройства и особенностей взаимодействия с аппаратным обеспечением они довольны близки к настольным. Многие функциональные элементы десктопных и мобильных платформ совпадают, едва ли не копируя их друг у друга. Поэтому не стоит удивляться, что пользователи зачастую ищут в прошивках своих смартфонов те функции, к которым привыкли на компьютерах. Например, корзину. Но стоит ли это делать?

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Как ни странно, но корзина в привычном большинству пользователей понимании этого термина на Android практически не встречается. То есть, если вы ищете системный раздел, куда отправляются все файлы после удаления, в едином или, скорее, универсальном исполнении в большинстве случаев вы его не найдёте. Эта особенность тянется ещё из глубины времён, когда памяти у смартфонов было не так много, как сегодня.

Как восстановить удалённые фото

Это сейчас для смартфонов является нормой иметь по 128, 256 или даже 512 ГБ встроенной памяти, а раньше у аппаратов на базе Android хранилище было меньше, чем объём оперативной памяти у современных устройств. Поэтому отводить место из имеющихся 8-16 ГБ под удалённые файлы, которые люди наверняка будут забывать очищать полностью, был нелогично. Однако у некоторых системных разделов есть свои корзины, о принципах работы с которыми мы и поговорим.

Не хочу обобщать, но прошивки большинства смартфонов всё-таки содержат корзины для фотографий и видеозаписей. Это специальный сегмент приложения «Галерея», куда временно – это очень важно – перемещаются удалённые снимки и ролики. В отличии от компьютерной корзины, где файлы могут пребывать бесконечно долго, в корзине на Android они хранятся не дольше 30 дней.

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Найти корзину на Android проще простого:

Перейдите в «Галерею» и откройте раздел «Альбомы»;

Пролистайте и найдите альбом «Недавно удалённое»;

Откройте альбом «Недавно удалённое» и просмотрите содержимое;

При необходимости восстановить выберите нужный снимок и нажмите «Восстановить»;

А при необходимости очистить корзину нажмите на значок удаления в самом низу.

Как восстановить удалённые файлы на Android

Однако встречаются исключения с настоящей системной корзиной, куда перемещаются вообще все удалённые файлы. Правда, как правило, удалённые фотографии туда не перемещаются – видимо, чтобы не смешивать. Например, такой раздел есть во всех смартфонах Huawei и Honor на базе EMUI 11 и Magic UI 4.0. Однако найти его будет чуть сложнее, чем раздел с удалёнными фотками и видео.

Убедитесь, что у вас установлена EMUI 11 или Magic UI 4.0;

Найдите на устройстве приложение «Файлы» и откройте его;

В разделе «Место» откройте вкладку «Недавно удалённое»;

При необходимости восстановить нажмите на нужный файл и кликните «Восстановить».

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Правда, чтобы файлы оказались в корзине, вам придётся предварительно «правильно» их удалить, как бы не удаляя, а перемещая в системный раздел для временной передержки удалённых файлов с возможностью восстановления. После обновления в EMUI и Magic UI удаление файлов может производиться двумя способами. Первый способ – когда вы просто удаляете файл, а потом подтверждаете удаление.

А второй заключается в том, чтобы в диалоговом окне подтверждения поставить галочку напротив пункта «Переместить в «Недавно удалённые». В этом случае файл попадёт в системную корзину, откуда его можно будет благополучно восстановить. Правда, помните, что сделать это можно только в течение 30 дней. Всё-таки объёмы памяти современных смартфонах, как ни крути, по-прежнему меньше, чем в компьютерах.