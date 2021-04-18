Как в Яндексе включить определитель номера

Удивительно, как со временем могут меняться требования людей к одним и тем же вещам. Если ещё лет 20 назад от определителя номера требовали – как ни странно – определения телефонного номера, то теперь сам номер мало кого интересует. Теперь всем важно знать, что за человек или организация скрывается за этими цифрами. До определённого момента это было невозможно. Но по мере распространения интернета и расширения его влияния стали появляться специализированные приложения, предлагающие определить, кто именно вам звонит. Однако наиболее удобное решение, на мой взгляд, получилось у Яндекса.

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Я специально избегаю слова «приложение» по отношению к определителю номера от Яндекса. Дело в том, что у него, как ни странно, нет отдельного клиента, а сам определитель является одной из множества функций приложения Яндекс. Из-за этого многие пользователи даже не подозревают, что у них есть такая возможность. А она есть.

Как настроить определитель номера на Андроид

Загрузите приложение Яндекс из Google Play;

Запустите его и авторизуйтесь в своём аккаунте;

Нажмите на значок четырёх квадратиков внизу;

В разделе «Утилиты» выберите «Определитель номера»;

Нажмите на значок шестерёнки и включите параметр «Определять, кто звонил»;

После этого активируйте функцию «Офлайн-поиск».

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Очень важно включить функцию офлайн-поиска, чтобы телефонные номера определялись, даже если вы испытываете перебои в работе интернет-соединения. Приложение автоматически загрузит необходимый объём данных (как правило, 15-30 МБ), и будет использовать их для определения тех, кому принадлежат номера, с которых вам звонят.

Теперь каждый раз, когда вам будут звонить с незнакомого номера, на экране вызова появится небольшой баннер с названием компании, которая хочет с вами связаться. Сам баннер совершенно ненавязчив и информативен. Очень удобно, что, помимо определения принадлежности номеров, определитель Яндекса даёт им характеристику.

Не работает определитель номера. Что делать

Некоторые смартфоны предусматривают дополнительные настройки для приложений вроде определителя номеров от Яндекса, требуя разрешить им наложение поверх экрана. Это нужно для того, чтобы баннер с характеристикой телефонного номера мог отображаться поверх окна вызова. В противном случае ничего не получится.

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Приложения»;

Найдите в списке приложение «Яндекс» и откройте его страницу;

Пролистайте список надстроек вниз и откройте «Наложение поверх других окон»;

В открывшемся окне активируйте пункт «Отображение поверх других приложений».

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Определитель Яндекса очень умён. Он может понять, что вам звонят мошенники или спамеры или службы, навязывающие какие-либо услуги. Тогда баннер будет окрашен в красный цвет, а на нём, помимо номера, будет отображаться ещё и надпись «Нежелательный звонок». Но, если звонок полезный, баннер будет зелёным, а текст на нём будет гласить: «Полезный звонок».

Иногда Яндекс будет просить вас уточнить, кто звонил. Тогда на экране появится небольшое диалоговое окно со списком из нескольких позиций, из которых нужно выбрать подходящий вариант. Если звонок личный – нужно так и указать. Такие опросы помогают поддерживать базу данных номеров в актуальном состоянии и помогать другим пользователям.