Где находятся сохранения игр на Android и как их перенести на другой телефон

Играя на телефоне, мы проходим сюжетную линию или повышаем виртуальный уровень. Согласитесь, совсем не хочется потерять все эти достижения после выполнения сброса настроек или переезда на новое устройство. Чтобы не начинать прохождение с первой миссии, необходимо перенести сохранение игры. Но прежде всего важно понять, как оно работает и где находится в телефоне. Ответы на эти и другие вопросы ждут вас в сегодняшнем материале.

Как работает сохранение игр на Андроид

Сохранение игр на Андроид бывает локальным и облачным. В первом случае данные о вашем виртуальном прогрессе располагаются в памяти устройства, а во втором — на облаке, то есть на серверах конкретной игры или сервиса, объединяющего множество проектов. Локальное сохранение игры на телефоне — штука редкая, так как подавляющее большинство шутеров, гонок и аркад являются на 100% сетевыми. Практически весь процесс завязан на онлайн-баталиях, а потому логично сохранять данные в интернете.

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Чаще всего облачное сохранение игры осуществляется через сервис Play Игры, объединяющий тысячи проектов в Google Play. При первом запуске гонка или стрелялка просит вас привязать прогресс к своей учетной записи Google, а затем каждый последующий вход будет сопровождаться значком сервиса, который свидетельствует об успешной синхронизации.

Вместе с тем есть игры, использующие облачное сохранение на серверах разработчиках. В таком случае игроку предлагают создать дополнительный аккаунт в рамках приложения. Существует и альтернативный вариант — привязка данных с прогрессом к одной из социальных сетей.

Где находятся сохранения игр

Даже при условии, что облачное сохранение осуществляется за счет Play Игр, найти файл с данными практически невозможно. Иногда его удается встретить на Google Drive, но это большая редкость, а потому такой вариант поиска файла сохранения игры мы рассматривать не будем. Тем более, что в нем нет особого смысла, поскольку перенести прогресс получится и без него.

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Иначе обстоят дела с офлайн-играми, использующими локальное сохранение. Прогресс не синхронизируется с облачным сервисом и находится во внутренней памяти устройства. Поэтому вам придется самостоятельно искать папку сохранений игры. Как правило, она располагается по пути Android/data, но для надежности рекомендую обратиться к приложению App Inspector:

Запустите App Inspector. Введите название игры. Откройте ее страницу. Изучите сведения, представленные в пунктах «Package name» (имя папки с игрой) и «Data directory» (расположение каталога). Откройте указанную папку через файловый менеджер. Если доступ заблокирован, воспользуйтесь сторонним проводником наподобие Total Commander.

К сожалению, внутри вы вряд ли найдете конкретный файл сохранения игры, а потому в процессе переноса прогресса придется копировать всю папку. Впрочем, это не сильно осложнит выполнение задачи.

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Как перенести игру с телефона на телефон

Теперь поговорим о том, как перенести сохранения игры с Андроида, рассмотрев два варианта переноса. Если данные находились в облаке, то для копирования прогресса вам понадобится просто авторизоваться в том же аккаунте Гугл и выбрать его основным в Google Play, либо войти в учетную запись конкретного проекта. Сделать это можно как при запуске игры, так и в ее настройках.

В случае с локальными данными действовать нужно по-другому, хотя авторизация в Google Play тоже не будет лишней, так как после этого на новом устройстве сразу отобразятся игры, перенесенные на Андроид. После установки приложения откройте путь, где хранится папка игры, и отправьте ее на второй телефон любым удобным способом:

Задержите палец на каталоге с игрой. Во всплывающем окне нажмите «Отправить». Выберите способ отправки.

Если вам не удалось найти ни один подходящий вариант, прочитайте наш текст с рассказом о том, как передать файл с телефона на телефон. В конце не забудьте разместить папку с игрой по правильному пути. После запуска все сохранения должны автоматически загрузиться.

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Как удалить сохранения игры

Несмотря на то, что главная тема нашего материала — это перенос данных, не лишним будет рассказать о способах, как удалить сохранения игры. Справиться с задачей можно разными способами. В случае с локальными данными действуйте следующим образом:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Все приложения». Откройте страницу игры. Нажмите кнопку «Очистить» и подтвердите удаление всех данных.

Если вы из тех, кто ищет ответ на вопрос, как удалить сохранение в Play Играх, действуйте иначе:

Запустите приложение Play Игры. Откройте вкладку «Профиль». Нажмите на «три точки» и перейдите в «Настройки». Откройте раздел «Удалить аккаунт Play Игр и данные». Нажмите кнопку «Удалить» на против интересующей игры и подтвердите свое действие.

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Напомню, что прогресс может сохраняться не только через сервисы Google, но и на серверах самой игры. Тогда для удаления необходимо выполнить другие шаги:

Запустить игру. Открыть ее настройки. Перейти в раздел «Синхронизация». Нажать кнопку «Удалить аккаунт».

После удаления учетной записи пропадет и весь прогресс. Если ваша цель — начать игру заново на телефоне, прочитайте отдельный текст, посвященный этой теме. В нем вы найдете несколько менее радикальных вариантов очистки прогресса.