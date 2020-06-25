Google рассказала, как правильно заряжать телефон на Android

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Иван Кузнецов 0

Правильная зарядка смартфонов продолжает оставаться одной из самых популярных тем даже в современном ИТ-пространстве. Почему-то большинству пользователей не наплевать, как надо заряжать их аппараты, и они хотят знать единственно верный алгоритм действий. Причём чем он сложнее, тем больше к нему будет доверия. Ведь ответ в духе «подключите смартфон к розетке и оставьте его до полной зарядки» не может устроить человека априори, потому что это слишком просто, а значит, в его представлении, неэффективно. Интересно, что на это счёт думает Google.

Зарядка — процесс очень важный и подходить к нему нужно со всей ответственностью

Четверть владельцев смартфонов скучают по съемным аккумуляторам. Почему?

Как оказалось, позиция Google по вопросу правильной методики зарядки оказалась смешанной. С одной стороны, компания рекомендует придерживаться простых и всем очевидных правил, а с другой, рекомендует время от времени совершать «финт ушами» — просто потому, что так надо. Причём, в представлении Google, совмещение этих методик не только безобидно, но даже полезно.

Нужно ли калибровать аккумулятор

Заряжать смартфон можно и нужно так, как вам удобно

Начать, вероятно, следует с того, что «правильная» зарядка – это залог долгой жизни аккумулятора. То есть, если следовать простым правилам, которые, однако, очевидны далеко не всем, можно если не подарить батерейке бессмертие, то по крайней мере не угробить её раньше времени. Вот эти правила:

  • Лучше всего использовать для зарядки комплектующие, которые поставлялись вместе со смартфоном. Это не только блок питания, но и зарядный кабель, который тоже играет большую роль. Использование сторонних аксессуаров может привести к тому, что зарядка будет идти медленнее или быстрее, чем следовало бы, не идти совсем либо повредить устройство или батарею.
  • Очень важно избегать перегрева смартфона. Несмотря на то что тепловыделение – это естественный процесс, сопровождающий зарядку, лучше всё-таки следить, чтобы в это время на аппарат не попадали прямые солнечные лучи, а сам он не лежал на нагревающейся поверхности. Чрезмерный нагрев, особенно когда батарея полностью заряжена, губителен для неё и смежных компонентов.
  • Лучше не держать смартфон заряженным на 100% слишком долго. То есть после того как аккумулятор полностью зарядился, его следует отключить от подачи тока, чтобы не провоцировать микро-потери энергии и не вынуждать блок питания постоянно восполнять их, потому что это ведёт к преждевременному износу и провоцирует нагрев, не позволяя смартфону остыть.
  • Заряжать смартфон можно в любое время и при любой степени разрядки. То есть, даже если аккумулятор заряжен на 50%, не будет ничего страшного в том, чтобы поставить его заряжаться дальше либо отключить от розетки до достижения им 100%. Таким образом можно заряжать аппарат вообще на постоянной основе, не боясь, что он выйдет из строя или станет работать хуже.

Как отключить приложения в фоновом режиме и сэкономить аккумулятор

Казалось бы, всё донельзя очевидно и просто. Ведь именно об этом твердят все производители и ремонтные мастерские. Однако Google есть чем удивить нас. Несмотря на то что инженеры поискового гиганта рекомендуют снимать смартфон с зарядки по достижении им 100%, не оставляя его в заряженном состоянии у розетки, по их словам, время от времени стоит проводить что-то вроде калибровки аккумулятора. Для этого необходимо разрядить смартфон ниже 10%, а потом оставить устройство на зарядке на всю ночь.

Можно ли заряжать телефон всю ночь

Советы Google по зарядке вполне адекватны, но сам я придерживаюсь других принципов

Как полная разрядка и зарядка до 100% помогут аккумулятору, Google не уточняет. Особенно странно этот совет выглядит на фоне того, что компания только предоставляет операционную систему, а за железо всё-таки отвечают производители. Но, с другой стороны, нужно учитывать, что программная составляющая сегодня играет для смартфонов, возможно, даже большую роль, чем аппаратная, которую с помощью софта можно подкрутить как нужно.

Что делать если вздулся аккумулятор телефона

Не хочу ставить под сомнения позицию Google, но сам я придерживаюсь точки зрения о том, что заряжать смартфон нужно так, как удобно в первую очередь вам. Появилась необходимость зарядить аппарат с 10 до 30%? Заряжайте и ни о чём не думайте. Решили подключить к розетке на ночь? Я сам так делаю. Не терпите пустоты и любите заряжать смартфон всегда до 100%? Так и делайте. Ничего страшного с ним не произойдёт. В конце концов, почти каждый аккумулятор рассчитан минимум на 500 циклов зарядки, а это почти 2 года ежедневных перезарядок. Значит, к тому времени как вы исчерпаете доступный лимит, уже придёт время менять ваш гаджет на что-нибудь поновее.

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