Прежде, чем начать свой рассказ и раздачу советов, я бы хотел сказать, что батарея является самой опасной частью смартфона. Достаточно вспомнить, как взрывались батареи Galaxy Note 7 и других устройств. В некоторых случаях это может стать причиной тяжелых травм и даже смерти. Не будем нагнетать обстановку, просто расскажу, как себя вести, если у вас вздулась батарея смартфона. Также советы будут актуальны и для других устройств, ведь применяемые батареи сейчас сильно унифицированы. Расскажу, как понять, что батарея вздулась, и объясню, что с этим делать. Начинаем.

Из-за чего вздувается батарея телефона

Причин того, чтобы батарея вздулась, много. Главная из них в том, что производители, даже топовые, стараются сэкономить на батарее или на отведенном для неё месте внутри корпуса. В итоге она работает не так, как должна, что может приводить к сбоям.

Основные причины вздутия батареи смартфона:

Заводской брак

Частые падения

Перегрев

Перепады внешней температуры

Некачественные зарядные устройства

Думаю, основные причины понятны, но все равно прокомментирую две из них. Как-то раз я ехал на мотоцикле и положил iPhone 5S в сумку на бак. На улице было жарко, светило солнце, а на телефоне у меня работал навигатор. Я уже говорил, почему так лучше не делать, и не буду на этом останавливаться.

В итоге, смартфон сильно грелся сам по себе, плюс от солнца через прозрачную вставку. Через пару дней я заметил, что у него вздулась батарея. Не знаю, повлияло ли это, но вполне могло.

Еще одним моментом будет тот, которым все пренебрегают. Почти никто не относиться серьезно к качеству зарядного устройства. Всем кажется, что если оно входит в розетку, то бояться нечего. Скажу только, что вода в бензобак тоже нальется так же, как и бензин. Вот только машина больше никуда не поедет.

Экономить на зарядном устройстве нельзя. Не обязательно покупать оригинальное, но обязательно покупать хорошее. Аккумулятору это может очень не понравиться.

Как понять что вздулся аккумулятор телефона

Все следует из названия. Если она вздулась, значит она… увеличилась в размерах. Происходит это из-за того, что во время нормальной работы внутри аккумулятора протекают химические реакции. Если что-то идет не так, выделяется большое количество газа. Он и вздувает корпус батареи. Кстати, именно поэтому ее внешняя оболочка сделана из эластичной пленки.

В корпусе смартфона очень мало свободного места и батарея установлена без свободных мест вокруг нее. Учитывая это, любое изменение размера разопрет корпус телефона. Если вздутие будет небольшое, может сломаться одно из креплений или чуть выгнуться задняя стенка. Сильное вздутие может выломать экран или вообще сломать его.

Какие действия при вздутии аккумулятора смартфона

Прежде всего вам надо понять, чего вы хотите? Первый вариант позволит спокойно вернуть смартфону работоспособность, а второй обеспечит вам долю экстрима и риска для здоровья. Пока расскажу о первом варианте.

Если смартфон работает и вы случайно заметили небольшие отклонения в геометрии корпуса, в целом вам ничего не угрожает. Не стоит все бросать и бежать в сервис. День-два-неделю смартфон еще послужит. Но все равно, лучше не затягивайте. В сервисном центре вам помогут решить проблему быстро и безопасно.

Если вы оставили смартфон на зарядке и утром он похож на испуганную рыбку, лучше сразу пойти в сервис. Не кладите смартфон в сумку или карман, так как он может загореться в любой момент. Я немного преувеличиваю, но рисковать все равно не стоит.

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В обоих случаях в сервисе вам предложат попробовать отремонтировать батарею или заменить ее. Я бы рекомендовал второй вариант. Если вы уверены, что не будете менять смартфон в течение пары лет, лучше не пожалейте несколько лишних тысяч рублей на оригинальный вариант. Если все равно хотели менять смартфон в ближайшее время, можно и сэкономить. Главное, не покупайте восстановленный вариант. В нем могут быть просто сброшены данные контроллера. В этом случае батарея будет выглядеть как новая, но работать будет как старая.

Как отремонтировать вздувшуюся батарею смартфона

Теперь вариант для экстремалов. Еще раз скажу, что настоятельно не рекомендую делать это самому, но опишу процесс, как это делают мастера.

Обычно, когда батарея вздулась, на ее корпусе можно найти специальное место, в котором можно проткнуть пленку. Тем самым газ из батареи выйдет и останется только залить отверстие герметиком.

Вероятность возвращения батареи к жизни таким способом очень небольшая. Если получится, батарея еще проработает какое-то время, но недолгое. Потом ее все равно придется менять.

Стоит также отметить, что газ внутри очень ядовитый, а неаккуратное протыкание или протыкание в неположенном месте может привести к воспламенению. На YouTube можно найти много таких красочных факелов.

Расскажите в нашем Telegram-чате, сталкивались ли вы с вздутием батареи.

Часто ли вздувается батарея смартфона

Если смартфон эксплуатируется в нормальных условиях, заряжается оригинальной зарядкой и батарея еще не прошла 500 циклов заряд-разряд (обычно ими меряется срок службы батареи), переживать не стоит. Риск вздутия и тем более взрыва батареи незначительный.

Просто соблюдайте приведенные в статье рекомендации и все у вас будет хорошо. Смартфон будет радовать вас, а батарея будет хорошо держать заряд.