Четверть владельцев смартфонов скучают по съемным аккумуляторам. Почему?

На днях в Сети появилась интересная статистика, согласно которой очень большое количество пользователей хотели бы, чтобы их смартфон поддерживал съемные аккумуляторные батареи. Казалось, мы уже ушли от этого, чтобы сделать устройства более тонкими и компактными, но пользователям ближе именно тот олдскульный подход. В старые времена, вытаскивая аккумулятор, можно было перезагрузить зависшее устройство, но сейчас это уже не нужно. Так почему же все так стремятся к лишней модульности? Или это стремление поддержать требования властей Евросоюза, которые хотят обязать всех выпускать модели со съемным аккумулятором? А может это и вовсе стремление к конспирации? Давайте разбираться!

В результате опроса 27 000 человек, на удивление 27% заявили, что им нужна съемная батарея в каждом телефоне. Между тем, 47% сказали, что это приятная, но не важная функция, и только 26% вообще не переживают из-за того, что их батарея не вынимается. Но давайте обо всем по порядку. Постараемся понять, с чего все начиналось и почему так произошло.

Когда перестали делать съемную батарею в телефонах

Современные смартфоны как-то постепенно уходят сами в себя. Помните, как раньше на их корпусе были разъемы для наушников, уникальные чуть ли не для каждой модели зарядки, а сам корпус разбирался для того, чтобы можно было вытащить батарею или SIM-карту? Некоторые производители делают такие устройства и сейчас, но их доля сильно упала за последнее время и остались они только в самом бюджетном сегменте. Возможно, все из-за того, что сделать батарею съемной намного проще, чем упаковать ее внутрь, и в случае брака разбирать все устройство.

А помните те времена, когда телефон падал и просто разлетался на части? Аккумулятор, крышка, корпус, и иногда даже симка разлетались в разные стороны, но после сборки все работало. Красиво было. В основном такое бывало со старыми кнопочными телефонами, но иногда такое случалось и со смартфонами.

Первые признаки отказа от схемных батарей появились с выходом iPhone первого поколения. Многие пользователи называли это минусом и говорили, что лучше купят Android. В качестве аргумента они приводили ситуацию, в которой можно будет перезагрузить устройство, когда оно намертво зависнет. iPhone так не зависал и ему это было просто не нужно.

Еще некоторое время производители держались за идею разборного корпуса, пока отказ он него на начала продвигать Samsung. После этого среди флагманских смартфонов это постепенно сошло на нет, а последними ”динозаврами” были LG G5 и V20, выпущенные в 2016 году. С того момента флагманы не выпускались со съемными батареями.

Почему лучше покупать телефон без съемной батареи

В этом есть много плюсов. Во-первых, корпус можно сделать более тонким, сэкономив лишний миллиметр-полтора. Во-вторых, корпус становится более премиальным и меньше скрипит. В-третьих, просто становится прочнее. А в-четвертых, и это самое приятное, только так можно сделать корпус с защитой от воды.

Что такое графеновый аккумулятор, и чем он хорош?

Сегодня вы все еще можете иногда встретить людей, вспоминающих о сменных батареях, но эта концепция настолько далека от реальности современной индустрии, что ее можно назвать легендой.

Именно из-за всего этого меня удивила появившаяся статистика, которой поделился портал Android Authority. Сразу три четверти пользователей не против возвращения съемных батарей. Из них треть хотели бы этого возвращения и только 26 процентов, как я, против такого даунгрейда.

Готовы ли компании сделать съемные батареи в телефонах

Получается, что компании не могут не замечать, что пользователи хотят иметь сменные батареи в своих устройствах, но не идут им навстречу. Скорее всего, это происходит из-за того, что они все понимают.

Что делать если вздулся аккумулятор телефона

Пользователи думают, что все блага останутся с ними и они не лишаться прочного красивого корпуса и водонепроницаемости. Они думают, что просто каким-то образом батарея будет выниматься. Это невозможно, и если так сделать, то смартфоны просто станут хуже.

На самом деле, это было бы выгодно и производителям, так как дало бы возможность продавать аккумуляторы. В этом случае пользователи покупали бы их чаще и точно принесли бы компаниям больше денег.

Кто хочет смартфон со съемным аккумулятором

Если дать человеку на выбор две ситуации, интересно, какой бы он сделал в них выбор? Первая ситуация заключается в том, что на презентации нового флагмана со сцены скажут, что новинка будет иметь съемный аккумулятор. Во второй ситуации сообщат, что новинка имеет быструю зарядку, возможность беспроводной зарядки, защиту от воды и выдерживает падение с высоты метра. Что из этого выбрали бы вы?

Зачем нужно калибровать аккумулятор и как это сделать

Может быть кто-то из крупных производителей решится выпустить что-то подобное, пусть и не в самом дорогом устройстве, но пока говорить об этом рано. Если они на это решатся, то смогут действительно выделиться на фоне конкурентов, ведь именно к тому, чтобы выделиться, сейчас все и стремятся.

Расскажите в наше Telegram-чате или в комментариях, как вы относитесь к съемным батареям. Но перед этим ответьте на вопрос, приведенный в форме ниже. Каждый голос важен. Вдруг эту статью прочитает кто-то из тех, кто принимает важные решения?