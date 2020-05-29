Google запустила новый сервис для Android. Он измеряет расстояние до окружающих

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Иван Кузнецов 0

Пандемия коронавируса вынудила многие компании перейти на новую модель работы. Одни пришли к пониманию, что необязательно заставлять сотрудников ходить в офис, если можно работать из дома, другие были вынуждены изменить приоритеты и переключиться с разработки одних продуктов на другие, которые проще разрабатывать удалённо, а третьи начали один за другим выпускать инструменты, способные помочь людям пережить новую реальность. Например, Apple научила Face ID определять маску и сразу переключаться на экран ввода пароля, а также представила систему отслеживания больных коронавирусом. Но и Google не отстаёт.

Соблюдать социальную дистанцию очень важно. В этом вам поможет ваш смартфон

Google выпустила обновление для Android с системой отслеживания больных коронавирусом

Google представила новый AR-инструмент Sodar, который поможет выдерживать социальную дистанцию между вами и окружающими вас людьми. Разработка задействует камеру смартфона, дополненную реальность и рассчитывает расстояние от ближайшего к вам человека. Таким образом Google отреагировала на постепенное снятие режима самоизоляции во многих странах мира, желая уберечь людей, начавших массово покидать свои дома и выходить на улицу, от заражения коронавирусом.

Дополненная реальность Google

Sodar представляет собой обычный веб-сайт, который, однако, можно запустить только на совместимом Android-смартфоне и только из браузера Chrome. Под совместимостью подразумевается поддержка такого инструмента, как «Сервисы Google Play для AR». Это системный компонент, который гарантированно доступен владельцам всех новых устройств. Однако, чтобы убедиться в работоспособности дополненной реальности наверняка, рекомендуется либо проверить список совместимых аппаратов на сайте Google, либо выполнить практическую проверку самостоятельно.

Социальное дистанцирование разметка

Sodar — новый инструмент социального дистанцирование от Google

  • Нажмите на кнопку Launch на главной странице сайта;
  • Примите пользовательское соглашение и раздайте сайту необходимые привилегии;

Наведите камеру смартфона на землю, и дополненная реальность очертит круг безопасности. Прямо как у Гоголя

  • Наведите камеру смартфона на пол или землю, чтобы произвести замеры.

Как будут работать приложения для слежки за больными коронавирусом на Android

По правилам социального дистанцирования расстояние между людьми должно быть не меньше двух метров. При наведении камеры на землю дополненная реальность нарисует вокруг вас круг соответствующего диаметра. Это позволит вам отслеживать, не зашёл ли кто-нибудь посторонний в вашу зону безопасности, и при необходимости принять меры для восстановления личных границ. Отстраниться от нарушителя самостоятельно будет проще и безопаснее всего, чем вступать с ним в препирательства и требовать отойти от вас, провоцируя человека на конфликт.

Коронавирус в России и мире

Выходить на улицу всё равно нужно с осторожностью, ведь коронавирус никуда не делся

Имейте в виду, что диаметр круга, который рисует Sodar, может быть на несколько сантиметров немного меньше или больше положенных двух метров. Дело в том, что дополненная реальность ещё недостаточно точна, чтобы проводить измерения совсем без погрешности. Поэтому, если вам придёт в голову измерить реальное расстояние и результат не совпадёт с заявленным, не принимайте это слишком близко к сердцу. В конце концов, пара сантиметров ничего не решат, а в России так и вовсе безопасным расстоянием считаются не 2, а 1,5 метра.

Опять за бортом. Новые смартфоны Huawei не смогут следить за больными коронавирусом

Ну, а вообще, следует помнить, что самый надёжный способ не заразиться коронавирусной инфекцией – это по возможности находиться дома и не покидать его пределов. Несмотря на то что во многих странах власти объявили постепенный выход из режима самоизоляции, отменить пандемию по решению законодательного органа невозможно. Об этом свидетельствует прирост заражённых, которых в России ежедневно прибавляется по 8-9 тысяч человек, а значит, и вы можете находиться в зоне риска, если не будете соблюдать самоизоляцию и должные меры предосторожности.

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