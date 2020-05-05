Как будут работать приложения для слежки за больными коронавирусом на Android

Слежка за больными коронавирусом – это практика, которой хотели бы заняться правительствах всех стран мира, но из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры и лояльности населения, для многих это оказалось весьма сложной задачей. Этим воспользовались Apple и Google, которые в кратчайшие сроки создали собственную систему трекинга заражённых COVID-19 и готовы вот-вот представить её на суд общественности. А пока сервис проходит завершающие стадии тестирования и отладки, компании предлагают нам взглянуть на проделанную ими работу.

Google запустила тест системы слежения за больными коронавирусом для Android

Вчера вечером Google совместно с Apple впервые раскрыли подробности об устройстве новой системы трекинга заболевших коронавирусом. Помимо описания ограничительных мер, направленных на обеспечение безопасности пользователей, компании представили примеры приложений для отчётности о заболевании. Эти приложения будут собирать данные о диагнозах пользователей, а затем рассылать тем, с кем они контактировали, уведомления с рекомендацией сдать анализы, чтобы подтвердить или, наоборот, исключить диагноз у себя.

Приложения для больных коронавирусом на Android

Созданием приложений для ведения отчётности будут заниматься государственные органы здравоохранения;

Приложения будут в обязательном порядке запрашивать разрешение у пользователей на отслеживание контактов с инфицированными лицами, а также на предоставление данных о положительном диагнозе COVID-19 в местный орган здравоохранения;

Приложениям будет запрещено собирать информацию о перемещении пользователей и фиксировать место встречи с заражёнными COVID-19, а также потребуется в целом свести к минимуму объёмы накапливаемых сведений;

Для подтверждения у пользователя диагноза COVID-19 будет использоваться специальный идентификатор, который он получит после сдачи анализа;

В каждой стране будет использоваться своё приложение для ведения отчётности о заражениях коронавирусом во избежание фрагментации.

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Как работает слежка за больными коронавирусом на Android

После выхода обновления Сервисов Google Play в «Настройках» нужно будет включить службу отслеживания COVID-19 Exposure Notification;

Скачать приложение ведения отчётности для своей страны из Google Play (появится позднее);

Раздать приложению необходимые разрешения и в случае наличия подтверждённого диагноза COVID-19, сообщить о нём приложению;

Отслеживать все контакты с заражёнными в специальном меню приложения (без имён и мест встречи).

Несмотря на то что Apple и Google уверяют, что предприняли все необходимые меры безопасности для того, чтобы защитить пользовательские данные, лично я сомневаюсь, что им действительно удастся обеспечить анонимность. Ведь всё, что заявили компании, перечёркивается необходимостью выдачи всем, кто получает положительный результат анализа на COVID-19, уникальных идентификаторов. Смекаете? Причём у этой практики есть как минимум два недостатка.

Кто за мной следит

Первый недостаток состоит в том, что изрядная часть тех пользователей, которые бы хотели поучаствовать в новой инициативе Apple и Google, банально не смогут получить идентификационный код, чтобы подтвердить диагноз в приложении. Ну, подумайте сами, неужели лаборатории в каком-нибудь областном центре, где всего два компьютера на учреждение – у главврача и у бухгалтера, — будут заниматься генерацией этих идентификаторов? Значит, этим должна заниматься специальная система. Но, во-первых, эту систему ещё надо создать, потому что Apple и Google её не создали, а, во-вторых, нет никаких гарантий, что она будет достаточно надёжной, чтобы уберечь данные пациентов от утечки.

Второй недостаток, который перечёркивает все плюсы, – это, конечно, большой риск рассекречивания. Ведь даже если российский Минздрав создаст систему выдачи уникальных идентификаторов каждому больному COVID-19, совершенно очевидно, что таким образом их можно будет легко и просто вычислить. Это поймёт даже не самый продвинутый пользователь. Поэтому логично, что многие просто откажутся сообщать о своём диагнозе, опасаясь преследований, дальнейшей слежки и мало ли чего там можно опасаться.

Почему приложение Apple и Google для борьбы с коронавирусом не будет работать

В общем, сейчас я вижу новую систему Apple и Google как бесполезный инструмент, в первую очередь направленный на ведение слежки. Для меня очевидно, что в том виде, в котором сервис существует сейчас, — это абсолютно неэффективная разработка, не имеющая ничего общего с реальными средствами борьбы с распространением коронавирусом. Всё-таки сегодня наши люди уже поняли, что близкие контакты могут быть чреваты заражением, а потому стараются не подходить близко друг к другу. Ну, а остальные способы передачи вируса, коих сотни и тысячи, система вычислять всё равно не умеет.