Хватит ли 4 ГБ оперативной памяти для смартфона в 2021

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Иван Кузнецов 0

Оперативная память является одним из тех показателей, по которым пользователи очень часто выбирают себе смартфон. Логично, что чем её больше, тем лучше. Но, если вы хотите купить недорогой аппарат, то скорее всего вы столкнётесь с компромиссом: доплатить и получить больший объём ОЗУ или сэкономить со всеми вытекающими. Другое дело, что зачастую не очень понятно, о каких таких вытекающих идёт речь, и будет ли достаточно современному Android-смартфону 4 ГБ оперативной памяти или же нет.

4 ГБ оперативки

4 ГБ оперативки — довольно сомнительный объём для 2021 года. Но бояться его не следует

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Начать предлагаю с объяснения того, зачем вообще нужна оперативная память. Все знают, что это так называемая энергозависимая память, которая очищается при отключении её от источника питания. Она хранит в себе информацию о задачах, к которым вы можете обратиться в ближайшем будущем. Поэтому оперативка быстрее, чем обычная память, но её у вас не так много. Тут очень уместна аналогия с рабочим столом.

Зачем смартфону оперативная память

Очень хорошо польза оперативки проиллюстрирована на этом видео. Но не забывайте, что оперативка — это ещё не всё:


Представьте себе рабочий стол. Обычный офисный стол с полочками, шкафчиками и выдвижными ящиками. Они могут хранить довольно много всяких полезных вещей, но выложить всё это на стол вы не можете. На столе вы держите только всё самое необходимое – то, что может понадобиться вам здесь и сейчас. Если стол слишком маленький, места на нём может оказаться недостаточно, чтобы разложить все предметы, которые вам нужны. Так же и с оперативкой. Она хранит в быстром доступе все приложения, которые запустили. Но если её окажется недостаточно, они начнут выгружаться.

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Однако не нужно забывать, что примерно 2 ГБ оперативной памяти расходует система. То есть, если вы выбрали смартфон с 4 ГБ, готовьтесь к тому, что на фоновую работу приложений и других процессов, останется всего 2 ГБ. Честно сказать, это не так уж и мало. Если учесть, что каждое приложение занимает примерно 150-250 МБ, то это значит, что вы сможете запустить одновременно 8-10 приложений и переключаться между ними, не опасаясь, что они будут выгружаться из памяти. А если приложения будут постоянно находиться в памяти, то и обращаться к ним смартфон сможет быстрее, экономя ваше время.

Что важнее: процессор или оперативка

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Правда, практика показывает, что иногда, сколько бы оперативной памяти не было установлено в смартфоне, это не позволяет ему избежать перезагрузок приложений. Всё дело в том, что механизмы оболочки аппарата вступают в конфликт с собственными механизмами Android, на базе которой построена эта оболочка. В результате приложения просто выгружаются из памяти, даже не испытывая недостатка в оперативной памяти. Это является нормой для смартфонов Huawei и Honor – подробнее об этой проблеме я рассказывал здесь.

Смартфон может иметь хоть 4, хоть даже 3 ГБ оперативной памяти. Но если у него будет мощный процессор и быстрая оболочка, недостаток ОЗУ будет компенсирован, и вы этого не заметите.

Но даже если ваш смартфон страдает «недержанием» и не способен удерживать в фоновом режиме больше трёх-четырёх приложений, это небольшая проблема. Куда важнее, чтобы он мог быстро запускать их повторно. Например, как iPhone XR из сравнения выше. А на это влияет уже не объём оперативки, а такие факторы, как производительность процессора, качественное охлаждение, быстродействие прошивки и скорость самой оперативной памяти. Ведь логично, что LPDDR5 будет работать быстрее, чем LPDDR4. Соответственно, и опираться только на оперативную память при выборе смартфона не имеет смысла. Нужно учитывать все факторы в совокупности.

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Если вы ещё не поняли, имеет ли смысл брать смартфон с 4 ГБ оперативной памяти в 2021 году, то ответ однозначно да. Такие аппараты по-прежнему имеют право на жизнь. Главное, чтобы остальные показатели тоже были – что называется – в норме. Учитывайте, что процессор Snapdragon 410 и тяжеленная оболочка One UI посредственно вытянут запуск приложений даже из оперативной памяти, не говоря уже о холодном запуске. А вот Snapdragon 765G и стоковый Android либо легковесный Poco Launcher сделают это без труда.

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