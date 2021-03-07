Как правильно чистить телефон, чтобы продлить его срок службы

Покупая новый смартфон, мы все думаем, что будем пользоваться им долго и счастливо, но на деле это оказывается не так. Появление царапин, грязь на корпусе, подвисания системы и забитая память приводят к тому, что мы не получаем того, чего хотели. В итоге, уже через некоторе время после покупки настроение портится, смартфон уже не доставляет такой радости, а потраченные деньги уже не вернуть. Вот только избежать этого можно и нет ничего сложного в том, чтобы надолго сохранить работоспособность телефона и его изначальные характеристики. Речь идет не только о его ”внутреннем мире”, но и о внешнем виде и дело не только в чехлах и защитных пленках. Все намного проще, главное — задуматься об этом и делать это регулярно.

Как почистить память телефона

Начнем с банального! Память телефона — первое, что мешает смартфону считаться новым. Помню, как в свое время я покупал смартфоны, память которых у меня заканчивалась примерно через 2-3 года, когда приходило время их менять. Тогда я шутил, что покупаю новый потому, что в старом закончилась память. Как оказалось потом, шуткой это было только для меня, ведь многие действительно считают это первым сигналом к тому, что пора менять смартфон на новый.

А ведь забитая память телефона часто может приводить не только к появлению сообщений о невозможности сделать очередное фото, но и к тому, что смартфон начнет тормозить, а иногда даже работать некорректно. Проявления могут быть разными — от почти незаметных до реальных зависаний — но они есть практически всегда. И именно забитая память часто является причиной того, что смартфон перестал работать так, как хотелось бы, и так, как ему положено изначально.

Удаление фотографий из телефона

Память действительно ограничена, но ее можно и нужно чистить. В моем телефоне сейчас, даже если убрать то, что я сохраняю туда для работы, примерно 30-40% фотографий и видео можно смело удалить. Это всякие видео-инструкции, записанные на всякий случай, фотографии, которые хотел кому-то показать, временные сохранения каких-то объявлений и тому подобного. Продолжать можно долго, но надо просто время от времени перелистывать ленту в разделе ”Галлерея” и ставить под сомнение нужность каждого фото и видео.

Качество видео

Я привык снимать видео в FullHD с частотой 60 кадров в секунду и считаю этот формат оптимальным. Такие видео занимают в два раза больше места, чем те, частота кадров которых всего 30 fps. Вывод: если вы не снимаете видео, чтобы его монтировать, или в нем нет особой динамики, выбирайте меньшую частоту кадров. А если это то, что вы скорее всего удалите, то и вовсе выбирайте меньше разрешение — например, 720p. Так, даже если вы забудете удалить видео, оно не будет так сильно расходовать драгоценную память.

С каким разрешением лучше снимать видео и важна ли частота кадров

Сделать это можно в настройках приложения камеры. Когда оно запущено, нажмите на значок шестеренки, далее найдите соответствующий пункт на Android или выберите в правом верхнем углу значение съемки, если у вас iPhone (в старых версиях прошивки это надо делать через настройки телефона в разделе ”Камера”).

Хранение фотографий в облаке

Чтобы не забивать память смартфона фотографиями, нужно настроить их копирование в облачные хранилища. Например, Google Фото, которое до июня останется бесплатным, или в Яндекс Диск и другие, которые и дальше не будут брать деньги за использование. Подробно об этом мы говорили в отдельной статье, где рассматривали преимущества и недостатки тех или иных хранилищ.

Как скачать свои данные из Google Фото и перенести их на Яндекс.Диск

С ними можно и вовсе забыть о том, что такое проблема сохранение фотографий. Они будут чуть-чуть сжиматься, но вы это вряд ли заметите. Зато все они будут храниться бесплатно, а доступ к ним будет всегда и везде. Даже если смартфон сломается или потеряется, то архивная копия фотографий у вас останется навсегда.

Удаление фотографий из мессенджеров

Еще одна важная деталь, которая не позволяет памяти смартфона не переполняться по пустякам, это отключение автоматического сохранение фотографий из мессенджеров. В нашем Telegram-чате часто задают этот вопрос, но именно такое сохранение становится настоящей проблемой, если вам присылают много картинок и видео.

WhatsApp, Telegram и другие в некоторых версиях часто устанавливаются с автоматической функцией сохранение фотографий в галлерею. Чтобы отключить этот ”бонус”, надо зайти в настройки мессенджера и в пункте ”Чаты” или ”Данные” отключить автоматические сохранение на устройство. Иногда данный пункт бывает в разных местах настроек, но он есть всегда, несмотря на свою бесполезность и даже вредность. Отключив его, вы не только сохраните свободное место в памяти, но и избавитесь от гор ненужного хлама в галлерее. То, что вам действительно нужно, можно сохранить вручную, а остальное пусть так и останется в пределах мессенджера.

Как почистить корпус телефон

Как защитить экран телефона от царапин

Конечно, самым простым решением для защиты экрана смартфона от царапин будет использование защитных стекол и пленок. В том числе и новомодных гидрогелевых пленок. Вот только такой способ тоже не идеален, так как часто портит покрытие экрана. В итоге, если вы захотите снять ее, экран может стать немного мутным. И даже нанесение новой пленки не даст улучшения картинки, так как налет на олеофобном покрытии или его разрушение все равно добавят мутности и испортят картинку.

Назовем это естественным износом и выбором между защитой и долговечностью. В конце концов, в некоторых случаях это действительно единственный способ защиты. Но что экран, что пленку надо периодически чистить, и тут надо понимать, что ты делаешь, чтобы все не испортить.

Как чистить экран смартфона

Самое главное загрязнение экрана смартфона — отпечатки пальцев. Многие справляются с ними подручными средствами — протирают полотенцем, салфеткой или об одежду. Так вы только размазываете жир по поверхности. Естественно, и речи не идет ни о защите от бактерий, ни о реальном удалении загрязнений.

Многие пользуются спиртом, но он агрессивен и может повредить покрытие экрана. Чтобы действительно очистить его и не поцарапать при этом, надо пользоваться специальными салфетками для экранов. Вот увидите, как экран засияет как новый. В их составе часто тоже есть спирт, но в небольших концентрациях, и он не способен причинить вред.

Купить такие салфетки можно в любом большом супермаркете в разделе электроники или в компьютерном магазине. Лучше не экономить и купить те, что подороже. Обычно их хватает надолго, но с ними ваш экран будет чистым и на нем не будет лишних царапин, которые появляются при протирании об одежду. Даже на мягкой чистой футболке есть пыль, являющаяся очень абразивной.

Как чистить корпус смартфона

В целом рекомендации те же, что и при обработке экрана. Спирт портит покрытие! На металлическом корпусе он может оставить следы, на пластиковом повредить краску, а на стеклянном — олеофобное покрытие. Тут лучше протирать его смоченным теплой водой (но не мокрым) ватным диском. Главное, чтобы с него не стекала вода и быть осторожными с зоной вокруг разъемов и динамиков. Диск должен быть именно влажным, а не мокрым. Для стеклянного корпуса можно пользоваться теми же салфетками, что и для экрана — это очень удобно.

Если ваш смартфон защищен от воды, не стоит думать, что его можно мыть под струей воды. Корпус от этого станет чище, но вы можете столкнуться с другими проблемами. В этой статье я рассказывал, с какими именно.

Как чистить разъемы, динамики и микрофоны телефона

В отношении разъемов мнения разделяются. Одни говорят, что регулярная протирка спиртом — это одна сплошная польза, а другие говорят, что пока работает — лучше не трогать. Я придерживаюсь второго мнения. Обычно разъемы спрятаны глубоко, губительные отпечатки пальцев им не страшны, а пыль протирается коннектором при подключении.

Остается проблема ворсинок и пыли из карманов, но это решается аккуратной прочисткой зубочисткой. Главное — делать все очень нежно. Но опять же, лучше не лезть туда каждую неделю. Я провожу такую обработку не чаще раза в год. И то, это как правило слишком часто.

Динамики телефона можно периодически прочищать сухой ватной палочкой, но усердствовать тут тоже не стоит. Если вас стало плохо слышно во время разговора или, наоборот, вы ничего не слышите, то лучше обратиться в сервис, так как если сделать что-то не так, то грязь на решетке динамика может побиться еще глубже и станет только хуже. Обычно реальная чистка бывает нужна только через несколько лет использования телефона. Хотя, все зависит от условий использования. Лично я ни разу не делал эту процедуру, а самое долгое использование смартфона в качестве основного у меня длилось в свое время примерно в течение 5 лет.

Как вы поняли из материалов статьи, следить за телефоном надо, но главное — не превращать это в культ и не делать это бездумно. Тогда и смартфон сохраните, и свой образ жизни менять не придется.