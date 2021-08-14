Измерить шум телефоном. Всё, что нужно знать об этом

Шум. Он окружает нас везде. Дома, на улице, в машине и даже в собственной постели мы постоянно слышим, как что-то где-то шумит. У этого шума могут быть самые разные источники, и в зависимости от того, кто его издаёт, мы относимся к нему совершенно по-разному. Мы готовы стерпеть скандалы соседей за стеной, пронзительный звук сигнализации припаркованного под окнами автомобиля и даже крики ворон на дереве напротив дома. Но мириться с шумом холодильника или, скажем, кондиционера мы мириться не хотим и считаем своим долгом доложить производителю или продавцу о шуме, превышающим всякие нормы. Тем более, что измерить его так просто.

Огромное количество пользователей Android знают, как измерить шум с помощью телефона. Берёшь, скачиваешь любое приложение из Google Play под названием «Шумомер» или схожим по значению, запускаешь его и направляешь смартфон в сторону источника шума. После этого оцениваешь показатели и обращаешься с жалобой туда, куда тебе нужно.

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Если это холодильник шумит, обращаешься в сервисный центр, а если кондиционер – к монтажникам. Скорее всего, это они накосячили. Вроде всё просто. Но по факту описанная тут методика неприменима ни к чему вообще, а результаты замеров, проведённых смартфоном, у вас не примут нигде.

Как измерить шум телефоном

Несмотря на обилие приложений, гарантирующих измерение шума с помощью телефона, применять их в реальной жизни невозможно. Невозможно – не в значении «нельзя», а в значении «бессмысленно». Потому что по факту все эти шумомеры являются не более чем обычным баловством, неспособным рассчитать реальный уровень шума. Сейчас объясняю, почему.

Во-первых, приложение для замера шума, которое вы используете, скорее всего соврёт на 10-15, а то и 20%, потому что микрофоны в смартфоне могут быть неправильно настроены, не говоря уже о том, что они не вынесены за его пределы как в профессиональных шумомерах, и могут считать шум от ваших прикосновений.

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Во-вторых, вы понятия не имеете, как нужно правильно замерять шум. Например, попробуйте замерить громкость голоса, поднеся смартфон ко рту, а потом – расположив его в дальнем конце комнаты. Результат будет разным, но ведь и тут, и там вы записываете одно и то же – свой голос. Так чему верить?

В-третьих, у вас нет подходящих условий для замера. Даже если вы каким-то чудесным образом рассчитаете расстояние, на котором следует замерять шум, показатели могут нарушиться из-за внешних шумов. Именно поэтому замеры проводятся в специально оборудованных помещениях.

Приложения для измерения шума

В принципе, ничто и никто не может помешать вам провести замеры в тех условиях, которыми вы располагаете. Другое дело, что те результаты, которые вы получите, вы сможете оставить только для себя, потому что принять их за доказательство шумной работы вашего оборудования (или для чего вам там понадобилось замерять шум?) не смогут.

Так что, если холодильник шумит, не думайте, что вы самый умный. Просто вызовите мастера, который сразу определит, выбивается ли шум из пределов допустимого или нет. Допускаю, что мастер может попасться недобросовестный и незаинтересованный в том, чтобы вам помогать. Но едва ли самостоятельные замеры шума помогут вам больше.

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Вообще, на мой взгляд, приложения для замера шума — это абсолютно бесполезная штука сродни приложениям для измерения кровяного давления при помощи вспышки. Что-то они действительно могут — например, рассчитать частоту сердечных сокращений, но вот реальное давление они показать не могут, а только очень и очень приблизительное.

Поэтому, если у вас возникает мысль, что вы сможете справиться с такой задачей, как замер шума, самостоятельно, гоните её от себя. Это абсолютная глупость. Вспомните хотя бы, как производители тестируют громкость своих колонок? Они размещают их в специальной комнате, обшитой поролоном и размещают вокруг несколько шумомеров, не в пример более точных, чем ваш телефон.