Как распечатать документы и фото с телефона Android

Уже давно прошли те времена, когда надо было что-то писать о руки, а для того, чтобы распечатать фотографии требовалось дойти до специального заведения, заплатить деньги и через пару дней забрать отпечатанные снимки. Сейчас даже самые недорогие принтеры позволяют печатать что угодно без проводов с телефона. Надо только открыть нужное изображение или текст и отправить его на принтер. Вот только не все знают, что их домашнее или офисное устройство способно на это. Часто нас спрашивают, как печатать что-либо с Android-смартфона. Поэтому мы решили подготовить небольшую инструкцию и разом ответить на все вопросы.

Как распечатать

Многие вспомнят те времена, когда большая часть принтеров была подключена к сети проводом. Кабели шли не только в розетку, но и в компьютеру. Максимум, что можно было сделать — настроить сетевой принтер, но для этого надо было некоторое вемя попрыгать с бубном вокруг этого устройства. В то время печать со смартфона или планшета была почти невозможна для большинства пользователей. Способы были, но едва ли их можно было назвать удобными.

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Можно отправлять на принтер с телефона

К счастью, многие современные даже недорогие принтеры теперь поддерживают Bluetooth или Wi-Fi. Это позволяет печатать, как с компьютера, так с телефона и планшета. Оправлять на печать можно все, что угодно: веб-сайты, PDF-файлы, фотографии и многое другое. А делается это всего несколькими нажатиями кнопки.

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Очевидно, что для этого вам в первую очередь понадобится совместимый принтер. Если вы все еще пользуетесь старым принтером, который не поддерживает функцию беспроводной печати, следующий текст будет для вас бесполезен. Приводит примеры моделей бесполезно, так как примером бесчисленное множество. Более того, если вы только покупаете данное устройство, скорее всего вы просто не сможете купить модель без такой возможности.

Более того, если вы часто что-то печатаете, можно посоветовать вам купить новый принтер. Есть очень недорогие модели, которые позволят вам за небольшие деньги сделать процесс печати существенно более удобным.

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Как печатать на принтере с телефона

Прежде всего надо открыть настройки телефона, и найти пункт ”Другие соединения”. Открываем его и ищем пункт ”Печать”. Собственно, найти его будет не так сложно, так как пунктов в этом меню не так много.

Далее открываем ”Печать”, и из предложенных пунктов выбираем ”Службы печати по умолчанию”. После этого нам откроется настройка возможности печати. Можно будет отключить ее, если она не нужна, или посмотреть, какие принтеры есть в сети.

Будут отображаться все соединения, включая сетевое (через роутер) и Wi-Fi Direct для прямого соединения телефона с принтером. Последний вариант подойдет если роутер находится далеко и соединение нестабильно, или если его нет вообще.

Когда функция печати включена и вы видите принтеры, которые доступны для работы, останется только отправить документы или фотографии на принтер. Для этого откройте то, что надо распечатать, и нажмите кнопку ”отправить”. Теперь вам откроется список возможностей отправки на печать. Между предпросмотром того, что надо распечатать и вариантами отправки появятся доступные принтеры. Надо будет только выбрать тот, который нужен и отправить документ на него.

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Так можно будет распечатать все, что угодно, будь то веб-сайты, электронные письма, фотографии и тому подобное. Я сам постоянно пользуюсь эти способом, в принтер у меня стоит не так, чтобы от него было удобнее тянуть провод до компьютера, в на тумбочке, где он не никому не мешает. Учитывая, что часто я печатаю что-то сидя в кресле, или просто проходя мимо, если что-то отправили по работе, так становится даже удобнее.

В приведенном примере показан один пример интерфейса. Конечно, он может немного отличаться от телефона к телефону, но вряд ли отличия будут существенными. Концепция всегда будет примерно одинаковой.