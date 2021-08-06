Как узнать, кто звонит с неизвестного номера. Мой любимый способ

На Android существует огромное количество приложений для определения номера, но самые лучшие – это решения Google, Яндекс и Лаборатории Касперского. Они обладают обширной базой телефонных номеров и в большинстве случаев без труда определяют, кто вам звонит, подсказывая, стоит брать трубку или нет. Другое дело, что абоненты, которых они определяют, ограничиваются только корпоративными номерами. То есть это будут либо банки, либо торговые сети, либо службы доставки и иже с ними. А вот определить, что за человек вам звонит, они не могут. Но решение есть.

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Самое известное приложение, которое позволяет определять именно звонящих вам пользователей – физических лиц, — это, конечно, GetContact. Многие думают, что оно нужно только для того, чтобы понять, как вы записаны у других людей. Но это только побочная функция. В конце концов, какая вам разница, кто вас как записал? Это прикольно посмотреть один раз, но держать ради этого отдельное приложение на постоянной основе точно не будешь. И не надо, потому что GetContact будет подсказывать, кто вам звонит, даже если этот человек у вас не записан.

Как пользоваться GetContact на Android

Скачайте приложение GetContact из Google Play;

Запустите его и раздайте нужные разрешения;

Откройте «Настройки» — «Приложения по умолчанию»;;

В разделе «Звонки» выберите GetContact;

В приложении GetContact включите функцию наложения.

С этого момента приложение GetContact будет работать у вас на смартфоне как штатное приложение «Телефон», заменив ту звонилку, которую вы использовали до этого. В целом, в этом нет ничего страшного, хоть вы наверняка и привыкли к своей текущей звонилке. Ведь теперь у вас будет возможность видеть, кто вам звонит, даже если вы ни разу с ним не общались. Просто сервис автоматически подтянет информацию о том, как этот абонент записан у других, и покажет её вам.

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Важно понимать, что, соглашаясь на использование GetContact, вы даёте приложению доступ к своей записной книжке. Он изучит её и сверит, как у вас записаны разные люди, сохранив эти сведения в свою базу данных. Кого-то это может напугать – мало ли что. Но, с другой стороны, ведь вы и сами хотите знать, как вы записаны у других, а эта информация получается только таким образом. Так что не переживайте, тем более что GetContact не указывает, кто именно записал абонентов тем или иным образом у себя в контактах.

Узнать, как записан в телефоне у других

Правда, тут есть небольшая заминка. Поскольку GetContact располагает обширной базой данных номеров, он найдёт практически любого абонента и покажет, кто вам звонит. Из-за этого может возникнуть путаница, когда вы увидите чужой номер с именем и не вспомните, кто это такой. Поэтому нужно держать в уме, что вы пользуетесь GetContact, и это он определил, как зовут вызывающего вас абонента, а не вы сами его так записали. Но это скорее не проблема, а особенность сервиса.

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Я сам таким образом определил кучу людей, которые мне звонили. Другое дело, что зачастую имена «Андрей брат», «Пётр работа», «Ренат главред» не скажут вам вообще ни о чём, потому что они имеют смысл только для тех, кто так записал этих людей. Тем не менее, лучше всё-таки иметь представление о том, кто вам звонит, чем брать трубку неизвестно от кого, рискуя нарваться на неприятный разговор. Поэтому пользуйтесь GetContact. Это реально удобно.