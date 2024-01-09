Как быстро испортить наушники для смартфона: 5 вредных советов

Вы наверняка из тех, кто пользуется наушниками, подключая их к своему смартфону. Послушать музыку, посмотреть фильм или видео в одиночестве — хорошая затея. Но задумывались ли вы над тем, как правильно пользоваться наушниками? Скорее всего, нет. «Какой в этом смысл, если аксессуар выполняет лишь прикладную роль», — думает человек, который ненароком занимается тем, что портит наушники. Хотите стать таким же — познакомьтесь с вредными советами, не хотите — сделайте все с точностью до наоборот.

Как скрутить наушники, чтобы они не путались

Слушаете музыку через проводные наушники, а после отключения просто кладете их в карман? Правильно! Так и нужно делать, если вы поставили перед собой цель испортить аксессуар. А если вам захочется, чтобы устройство прослужило дольше, купите специальный органайзер для наушников.

Купить органайзер для наушников

Это копеечный аксессуар, который поможет правильно скрутить наушники, чтобы они не путались. Просто обмотайте провод вокруг органайзера, а динамики вставьте в отдельные пазы.

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Нужно ли чистить наушники

Зачем обслуживать наушники? Послушал музыку — дай другому человеку, а потом по новой. Это — отличная тактика для тех, кто хочет испортить наушники. Все остальные уже обзавелись миниатюрной щеткой. Не надо к ним присоединяться, иначе аксессуар прослужит слишком долго.

Купить щетку для наушников

Щетка для наушников поможет достать серу и другую грязь из сеточки динамиков, благодаря чему звук всегда будет чистым и глубоким, а аксессуар — безопасным с точки зрения гигиены.

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Можно ли спать в наушниках

Включить аудиокнигу или просто спокойную музыку перед сном, надеть наушники и спать до утра — прекрасная затея. Особенно, когда после пробуждения перегибается кабель или трескается корпус. Красота…

Если вы хотите правильно пользоваться наушниками, то перед сном их, конечно, нужно снимать. В противном случае вы рискуете не только сломать аксессуар, но и потерять его, а также проснуться невыспавшимся с болью в ушах. Хотите сохранить наушники и здоровье — снимайте их, не хотите — дело ваше.

Что будет, если уснуть в наушниках

Как увеличить громкость наушников

А еще круто выкрутить ползунок на максимум, воспользоваться нашими лайфхаками, как увеличить громкость наушников, и накатить бодрого музла, чтобы динамики трещали. Отличная идея! Вот только от высокой громкости наушники быстро портятся.

Кроме того, высокий уровень громкости негативным образом сказывается на слухе, и через несколько лет ноги сами поведут вас прямиком в кабинет отоларинголога. Там вы узнаете о новых для себя препаратах, а по возвращении домой будете искать в интернете топовый слуховой аппарат.

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Беспроводные наушники зимой

Пока на улице крепкий минус, нужно успеть надеть свои беспроводные наушники и отправиться на зимнюю прогулку. Зачем? Чтобы уже к лету сломались блютуз-наушники из-за деградировавшего аккумулятора.

Если вы хотите продлить срок службы беспроводных наушников, не используйте их при минусовой температуре. Также не оставляйте их на долгое время без дела, так как со временем аккумулятор деградирует, и в конце концов может произойти глубокая разрядка, выйти из которой получится только заменой батарейки по цене самих наушников.