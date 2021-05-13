Как быстро отправлять скриншоты на Android

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Иван Кузнецов 0

Не знаю, как у вас, а у меня скриншоты – это, пожалуй, самая многочисленная категория изображений в памяти смартфона. Так уж вышло, что практически все инструкции, касающиеся Android, требуют визуального подкрепления, чтобы тем, кто их читает, сразу было видно, на что нажимать в той или иной ситуации. А ведь случается, что нужно показать что-то кому-то из близких. Тогда бывает проще сделать снимок экрана, нежели кидать ссылку, а потом объяснять, куда именно нужно смотреть. Правда, для отправителя всегда было не очень удобно делиться скриншотами. Но теперь это в прошлом.

Скриншоты

Поделиться скриншотом на Android стало проще

Думаю, никого не надо учить, как на Android отправить скриншот. Вы делаете снимок экрана комбинацией клавиш включения и уменьшения громкости, потом открываете миниатюру, которая появляется в левом нижнем углу экрана, нажимаете на кнопку «Поделиться», в меню Share Sheets выбираете мессенджер, а потом выбираете чат с получателем.

Почему не делается скриншот на Android. Что делать

В общем, тратите своё время на никому ненужные манипуляции. Но теперь в Gboard появилась удобная функция обмена скриншотами, которая позволяет свести действия по отправке к минимуму. После включения этой функции количество манипуляций будет сводиться всего лишь к двум действиям: вызову клавиатуры и нажатию на кнопку вставки.

Как сохранить скриншот в буфер обмена

Суть новой функции состоит в том, что скриншот сохраняется сразу в буфер обмена, из которого его тут же можно вставить в чат и отправить, пропустив этап перехода в окно редактирования снимка экрана и использование меню Share Sheets. Вот как это сделать:

  • Перейдите по этой ссылке и скачайте актуальную сборку Gboard;
  • Откройте раздел «Скачанные файлы» в Chrome и установите Gboard;
Буфер обмена

Обновлённый Gboard получил расширенный буфер обмена с поддержкой скриншотов

  • Откройте чат или поиск Google, чтобы вылезла клавиатура, и нажмите на значок шестерёнки;
  • Здесь выберите «Настройки» и откройте вкладку «Буфер обмена»;
  • Включите параметр «Сохранять недавние скриншоты в буфер обмена».

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Теперь все снимки экрана будут сохраняться в буфер обмена, а вы сможете с удобством их вставлять в чат, в поиск (если ищете по картинке в Google), в сообщение, которое отправляете по электронной почте, или куда бы то ни было ещё. Я проверил – функция работает везде, куда вообще можно вставить изображение.

Как вставить скриншот из буфера обмена

Достаточно просто нажать на строку ввода сообщения, чтобы вылезла сама клавиатура, и нажать на миниатюру скриншота, которая появится над цифробуквенной раскладкой. Если миниатюры нет, зажмите палец на строке ввода и дождитесь появления кнопки «Вставить», Нажмите на неё и скриншот появится в строке.

Вставить скриншот

Вставить скриншот можно нажатием всего лишь одной кнопки

На данный момент сохранение скриншотов в буфер обмена работает только в актуальной бета-версии Gboard. Поэтому для простоты обновления вам придётся скачать тестовую сборку в виде APK-файла. На мой взгляд, это куда удобнее, чем регистрироваться в программе бета-тестирования, которая время от времени переполняется, и доступ к ней временно закрывается.

Как делать скриншоты постукиванием по задней крышке на любом Android

Кого-то наверняка может отпугнуть идея устанавливать бета-версию Gboard себе на смартфон. Принято считать, что тестовые сборки не отличаются особенной стабильностью. Но с сервисами Google обычно такого не наблюдается. Компания выпускает в публичное поле только наиболее стабильные сборки, так что опасаться ошибок и неполадок в работоспособности приложения точно не стоит.

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