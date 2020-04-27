Как фотографировать и снимать на видео 3д-животных в Google

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Иван Кузнецов 0

Трёхмерные животные, которые появились в поисковике Google в начале апреля, свели многих пользователей с ума. Всего за несколько дней наша инструкция по взаимодействию с зоопарком в дополненной реальности, стала самой читаемой статьей на сайте и до сих пор продолжает набирать популярность. Ещё бы, ведь все хотят узнать, каково это – видеть тигра в 3д в натуральную величину или послушать, как звонко заливается лаем мопс, без необходимости покупать его. Но одно дело – просто посмотреть на всё это в реальном времени, и совершенно другое – запечатлеть на память.

Хотите записать видео с 3Д-животными? Нет ничего проще

Почему на телефоне не получается смотреть животных в 3D от Google

Несмотря на то что функцию фотографирования трёхмерных животных Google предлагала с самого начала, возможности записать с ним видео в поисковике не было. Поэтому всё, чем приходилось довольствоваться пользователям, были статичные снимки. Однако, очевидно, что детям, ради которых в изрядной степени и был разработан AR-зоопарк, получить видеоролик рядом с аллигатором, тигром или оленем было бы куда интереснее. Ведь, во-первых, можно посмотреть на себя со стороны, а, во-вторых, попробовать удивить менее продвинутых друзей или родственников.

Как снять 3д животных в Google на видео

  • Чтобы сделать фотографию или записать видео, забейте в поисковике название животного, которого хотите запечатлеть;
  • Пролистайте до окна с трёхмерной анимацией и нажмите «Смотреть в 3D»;

Как смотреть животных в 3Д из Google

  • Выберите параметр «Смотреть у себя» и разместите на полу фигуру животного в дополненной реальности;
  • Для создания фото наведите объектив на животное, и нажмите один раз на кнопку спуска затвора в нижней части экрана;

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  • Для записи видео нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора на несколько секунд как при записи видеосообщения в мессенджере;
  • Чтобы перейти в «Галерею» и просмотреть фото или видеозапись, нажмите на появившуюся кнопку «Открыть».

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Зачем это нужно, спросите? Ну, я таким образом уже наколол некоторых близких мне людей, сфотографировавшись рядом с мопсом. Мы в семье уже давно поговариваем о том, чтобы завести этого забавного зверя и даже успели поделиться своим желанием со знакомыми. Поэтому видеозапись с задорно лающим псом, отправленная не самым внимательным получателям, возымела нужный эффект: те, кто, по-нашему, должен был повестись на эту утку, повёлся.

Почему не записываются 3д животные в Google

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Как видите, ничего принципиально сложного в том, чтобы записать 3д-животное и самого себя либо своих детей на видео, вовсе нет. Другое дело, что, как я выяснил в процессе тестирования этой функции, на разных устройствах она может работать совершенно неодинаково. Например, на некоторых аппаратах для записи видео есть отдельная кнопка, а некоторые не поддерживают эту функцию в принципе. К примеру, мой Honor View 20, который исправно демонстрирует в AR самих животных, не может записать видео, а вот у Galaxy A51 таких проблем нет.

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Думаю, тут всё дело в обширной фрагментированности Android, из-за которой часть аппаратов не поддерживает 3D-животных в принципе, часть поддерживает, а часть – и так, и сяк. При этом обновление сервисов Google, Chrome или Google Play проблему в моём случае не решает. Значит, всё дело в том, что сама Google по какой-то причине блокирует функцию видеосъёмки трёхмерных животных. Зачем и почему, не очень понятно, но, учитывая, что существуют устройства, на которых AR-зверинец даже не воспроизводится, я не вижу в этом ничего необычного.

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