Как удалять российский софт с Android, если он не удаляется

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Иван Кузнецов 1

Начиная с этой недели на смартфонах под управлением Android будут появляться российские приложения. Дело в том, что с 1 апреля в силу вступает закон о российском софте, по которому в России теперь запрещено продавать аппараты без ПО отечественных разработчиков. Одной из первых исполнить требования закона решила Samsung, начав предустанавливать часть рекомендованного софта даже на старые устройства. Вот только удалить их оказалось попросту невозможно. По крайней мере, штатными средствами. Разбираемся, можно ли обойти это ограничение.

Yandex

Российские приложения поначалу нельзя будет удалить полностью

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Для начала несколько уточнений:

  • Российские приложения устанавливаются на старые устройства путём установки системного обновления;
  • В обновлении содержатся не все приложения, а чтобы установились все, нужно сбросить смартфон до заводских настроек;
  • Некоторые приложения устанавливаются не целиком, а для их полной установки нужно нажать на них и подтвердить дозагрузку из Google Play;
  • Весь набор приложений может занимать более 100 МБ в зависимости от устройства, которым вы пользуетесь;
  • Некоторые производители не позволяют удалить приложения российских разработчиков, установленных после принятия закона.

Как удалять неудаляемые приложения с Андроид

Приложения

Некоторые приложения весят совсем мало, потому что это просто иконки, нажатие по которым перебрасывает вас в Google Play для завершения установки

Я могу понять, почему Samsung решила не исполнять обещания членов правительства, которые утверждали, что приложения можно будет легко установить. Всё-таки прямой отсылки к том, что софт может быть удаляемым, в законе нет.

А поскольку законодатель предусмотрел весьма крупные штрафы за торговлю смартфонами без отечественного ПО, логично, что корейцы решили, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Поэтому – в ближайшее время точно – софт будет неудаляемым, а удалять его, вероятно, разрешат только после принятия уточняющих актов или разъяснений от ФАС.

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Нам же с вами придётся довольствоваться суррогатными методами удаления, поскольку просто так взять и стереть программу с устройства нельзя.

  • Запустите «Настройки» и откройте раздел «Приложения»;
  • В списке отыщите приложения, которые хотите удалить;
  • Открывайте страницу каждого приложения последовательно;
Остановка приложения

Остановка и отключение приложения приравниваются к удалению

  • В контекстном меню выберите «Удалить обновления»;
  • После удаления обновлений нажмите на «Остановить» и «Отключить».

Остановка приложения запретит ему продолжать функционирование. А отключение полностью удалит его с рабочего стола. При желании вы сможете обернуть весь процесс вспять, перейдя в настройки и сначала включив, а потом запустив приложение заново.

Удаление системных приложений на Андроид

Российский софт

Некоторые приложения устанавливаются частично и их приходится доустанавливать

Очень важно выполнять эти манипуляции именно в той последовательности, в которой они прописаны в инструкции. Дело в том, что сама по себе остановка приложения не даст приложению исчезнуть. Это делает только отключение. После этого иконка программы больше не появится на рабочем столе.

Данный метод полностью безопасен, хоть вы и получите уведомление о том, что отключение приложения может привести к неправильной работе остального ПО на смартфоне. Не ведитесь. Сама Google говорила, что отключение приложения является альтернативой удалению, но предусмотрено для тех приложений, которые по тем или иным причинам нежелательно удалять совсем. Поэтому после отключения какие-то данные приложения всё ещё останутся на устройстве.

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Чтобы этих данных осталось поменьше, очень важно выполнить третий пункт инструкции. Удаление обновление позволит приложению вернуться к исходной версии, которая имела меньше функций и занимала меньше пространства. Соответственно, таким образом вы просто освободите немного места в памяти своего смартфона.

Главное, помните, что часть данных всё равно останется, что бы вы ни делали. Удалить их можно только с помощью рут-прав, но получать их, во-первых, запарно, а, во-вторых, опасно, учитывая, что так можно ненароком удалить что-нибудь нужное.

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1 комментарий Оставить свой
  1. iMax

    Так и писал бы — «отключить», а не «удалить»! Провокатор!!!

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