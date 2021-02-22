Как использовать Apple Maps на Android

Несмотря на то что некоторые разработчики отказываются выпускать свои приложения для Android, пользователи этой системы никогда не испытывали недостатка в софте. Любой, даже самой специфической программе можно было найти замену. Кроме, пожалуй, сервисов Apple, которая ну ни в какую не хотела адаптировать их под Android, сделав исключение только для Apple Music. Но если смотреть Apple TV+ на экране телефона явно не будешь, а Safari прекрасно заменяет Google Chrome, то вот Apple Maps на Android некоторым могли бы и пригодиться. Значит, надо искать к ним доступ.

Как пользоваться «Войти с Apple» на Android

Несмотря на то что Apple не стала выпускать отдельное приложение Apple Maps для Android, а веб-версию она почему-то не предлагает, это совершенно не значит, что воспользоваться «яблочными» картами можно только на родных устройствах. Немногие знают, что Apple Maps – это открытая платформа, которая может составить основу любого картографического сервиса. Поэтому не стоит удивляться, что получить доступ к картам Apple можно и на Android. Главное – провести небольшую подготовительную работу.

Как включить Apple Maps на Android

Apple Maps является штатным картографическим сервисом поисковика DuckDuckGo. Я уже рассказывал о том, чем он отличается от Google – обязательно почитайте. Вот именно он-то нам и понадобится.

Запустите Chrome и откройте сайт DuckDuckGo.com;

Забейте там любой запрос и нажмите кнопку поиска;

Перейдите в «Настройки» Chrome – «Поисковая система» — DuckDuckGo;

Теперь забейте в поиске DuckDuckGo любой адрес, который вам нужен;

Откройте вкладку «Карты» в верхней части поиска – это и есть Apple Maps.

Apple выпустит расширение iCloud с паролями для Google Chrome

Важно понимать, что Apple Maps в составе DuckDuckGo работают именно как карты. С их помощью вы можете найти нужные вам заведения, прокладывать маршрут, измерять расстояния от одной точки до другой и так далее. Однако в качестве навигатора они, к сожалению, работать не будут. Нет, карты обозначат предпочтительный путь, по которому необходимо следовать, рассчитают все повороты и расстояния между ними, укажут на знаки и т.д., но вести вас автоматически, оповещая голосом о необходимости повернуть направо или налево они не смогут.

Чем Apple Maps лучше Google Maps

Может показаться странным, что DuckDuckGo использует Apple Maps в качестве основы для своего картографического сервиса. Всё-таки фирменные карты Apple хоть и сильно «повзрослели» в последнее время, по-прежнему остаются далеки от идеала, особенно за пределами США. Однако поисковик осознанно выбрал Apple Maps из-за их высокого уровня безопасности. Apple тщательно следит за конфиденциальностью своих пользователей, и DuckDuckGo, для которого защита пользовательских данных – это не пустой звук, сделал ставку на её продукт.

Chromecast официально получил поддержку Apple TV+. Как смотреть

Apple не выставляет это на всеобщее обсуждение, но Apple Maps действительно защищены, что называется, по последнему слову техники. Недавно стало известно, что Apple тщательным образом шифрует маршруты, которые прокладывают пользователей, обрабатывая их на разных серверах. Поэтому, даже если сотрудникам компании каким-то образом удастся расшифровать данные, они банально не смогут сопоставить точки, поскольку совершенно непонятно, на каком сервера обрабатывается начальная точка, а на каком – конечная.