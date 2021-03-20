Как на Android подписаться на Spotify Premium дешевле официальной цены

Подписки уже давно вошли в привычку большинства из нас. Ежемесячно мы отчисляем несколько сотен или даже тысяч рублей на оплату доступа к важным для нас сервисам. Несмотря на то что это в большинстве своём аудио- и видеосервисы, многим из нас оказывается мало иметь абонемент только на один или два. Поэтому мы оформляем сразу несколько подписок и тратим на эти цели даже больше, чем на оплату интернета. А как иначе, если хочешь получать качественный контент без рекламы и сбоев? Наверное, никак. Но необязательно оплачивать подписку по полной цене, особенно, если есть возможность неплохо сэкономить.

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Несмотря на то что Spotify запустился в России намного позже, чем Apple Music, Google Play Музыка и уж тем более Яндекс.Музыка, он мгновенно завоевал огромную популярность. Пользователям нравится обширный ассортимент шведского аудиосервиса, удобный и понятный интерфейс и, конечно, продвинутая система рекомендаций.

Зачем нужна платная подписка на Spotify

Благодаря ей можно даже не формировать плейлисты вручную – сервис сам отберёт композиции на основе ваших предпочтений и порекомендует их к прослушиванию. Многие даже считают, что Spotify организован настолько удобно, что можно пользоваться бесплатным тарифом и не оформлять платную подписку. Но это не так. Вот ограничения, характерные для бесплатного тарифа Spotify:

Воспроизведение прерывается на рекламу;

Переключение треков вразнобой, а не по порядку;

Нельзя пропускать больше 6 треков в час;

Нельзя сохранять песни для офлайн-прослушивания.

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По умолчанию индивидуальная подписка на Spotify для пользователей из России стоит 169 рублей. Ровно столько же, сколько Apple просит за Apple Music. Это адаптированный вариант для отечественного рынка, поскольку руководство сервисов прекрасно понимает, что платить по 700 рублей ежемесячно за доступ к музыке россияне не станут. Но это ещё не самая низкая цена. Например, в Индии подписка на Spotify стоит всего 119 рупий. Это около 120 рублей на наши деньги. Поэтому выгоднее подключить индийскую подписку.

Как оформить индийскую подписку на Spotify

Перейдите по этой ссылке и скачайте приложение VPN India;

Запустите его и подключитесь к любому из бесплатных индийских серверов;

Запустите Spotify и нажмите «Подписаться на Premium»;

В открывшемся окне нажмите Change country и выберите India;

Страница оформления подписки обновится, и вы увидите цену в рупиях;

Введите данные своей банковской карты и подтвердите оформление.

Использование индийского VPN понадобится вам только один раз – в момент оформления подписки. Сервису нужно дать понять, что вы «действительно» территориально находитесь в Индии и можете претендовать на льготный тариф. После успешного завершения манипуляций по оформлению и оплате можете смело отключать VPN и пользоваться сервисом без каких-либо ограничений. Главное – не отключать автопродление подписки в настройках, хотя такая возможность и предусмотрена. Потому что в противном случае придётся проводить все манипуляции заново.

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Наверное, это не совсем честный способ, потому что российский тариф Spotify и так в несколько раз дешевле, чем американский. Но я считаю, что раз вы выбрали честный путь оплаты доступа к стриминговым сервисам, нет ничего плохого в том, чтобы немного сэкономить. В конце концов, если бы Spotify это не нравилось, разработчики сервиса могли бы заблокировать такую возможность – необходимый инструментарий у них есть. А, если вам не нравится Spotify, можете подписаться со скидкой на YouTube Premium: в пакет входит ещё и YouTube Music.