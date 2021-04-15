Как на Android посмотреть звонки из чёрного списка

Чёрный список – отличная штука. Благодаря ему можно навсегда забыть о телефонном спаме и звонках от тех, с кем вы по какой-то причине не хотите общаться. Сегодня эта функция присутствует почти в любом смартфоне, позволяя заблокировать нежелательных абонентов или случайные номера, чтобы не отвлекать на них своё внимание. Другое дело, если блокировка для вас – это просто жест, и вас очень хочется посмотреть, звонил вам человек, которого вы добавили в чёрный список или нет. Что ж, это возможно.

Для начала небольшое уточнение. Функция блокировки телефонных номеров является составной частью приложения «Телефон», которое может отличаться от смартфона к смартфону. Поэтому не удивляйтесь, если на вашем устройстве по умолчанию этот инструмент отсутствует.

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Однако может быть и такое, что возможность заблокировать контакт есть, а возможности посмотреть, пытался ли он звонить вам после блокировки, — нет. К счастью, на смартфонах Huawei и Honor такая фишка доступна по умолчанию. Наверняка, есть и где-то ещё.

Как узнать, звонил ли заблокированный номер

Запустите приложение «Телефон» на своём смартфоне;

Нажмите на контекстное меню (три вертикальные точки);

В выпадающем меню выберите вкладу «Заблокировано»;

Пролистайте список заблокированных номеров, которые пытались с вами связаться.

Возможно, кому-то это не понравится, но смартфоны Huawei и Honor не препятствуют тому, чтобы заблокированный абонент продолжал вам звонить. То есть он, как и раньше, сможет набирать ваш номер, будет слышать гудки, но до вас звонок доходить не будет.

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Поэтому у вызывающего будет создаваться впечатление, что вы просто не поднимаете трубку. А единственным упоминанием о том, что он вам звонил, будет короткий звуковой сигнал, свидетельствующий о том, что звонящий так и не дозвонился.

В этом списке вы увидите все номера, которые заблокировали, с указанием на дату, когда абоненты, которым они принадлежат, пытались до вас дозвониться. У меня это с основном спамеры, мошенники и банки, предлагающие взять кредит или оформить кредитную карту.

Что слышит заблокированный абонент

Именно благодаря тому, что приложение «Телефон» от Huawei не препятствует набору вашего номера даже после внесения в чёрный список, вы можете посмотреть историю звонков от заблокированного абонента. Однако большинство приложений действуют совершенно иначе.

Они именно что блокируют звонки с номера, который был внесён в чёрный список. Каждый раз, когда он будет пытаться набрать ваш номер, звонок будет либо сбрасываться, либо будет звучать голосовое уведомление о том, что дозвониться до абонента, то есть до вас, невозможно.

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Какой способ блокировки телефонных номеров выбирать, решать только вам. Если вы боитесь, что заблокированный абонент на том конце будет думать, что вы просто не берёте трубку, лучше, наверное, выбирать более строгие приложения с «настоящей» функцией блокировки. Однако меня полностью устраивает методика Huawei.

Дело в том, что спамеры научились менять номера, если понимают, что их заблокировали. Поэтому бороться с ними практически бесполезно. Но поскольку «Телефон» от Huawei позволяет звонить им даже после внесения в чёрный список, их алгоритмы не видят блокировки и не меняют им номера, так что они звонят с прежнего, который приложение не пропускает.