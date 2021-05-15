Как на Андроиде включить Т9

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Иван Кузнецов 0

Клавиатура может по праву считаться одним из наиболее используемых инструментов современных смартфонов. С её помощью мы пишем сообщения в месседжерах, набираем поисковые запросы в Google, ищем видео на YouTube, комментируем публикации в Инстаграме и делаем много чего ещё. Но многие жалуются на неудобство реализации современных клавиатур. Даже Gboard, которая, на мой взгляд, является наиболее удобной, всё равно не прощает ошибок, требуя более точно попадать по клавишам. Но решить эту проблему можно активацией функции Т9.

T9

T9 на Android есть, но представлен в несколько ином формате

Т9 – это первый предиктивный ввод, который появился на кнопочных телефонах. Его название расшифровывается как Text on 9-key keyboard, указывая на количество клавиш на клавиатуре классических аппаратов. Но ведь сегодня таких уже не встречается.

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А значит, и Т9 был вынужден претерпеть серьёзные изменения. Теперь предиктивный ввод уже не ассоциируют с 9-клавишными клавиатурами, сам он стал умнее и научился не только предугадывать слово, которое хочет написать пользователь, но и исправлять ошибки.

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Включить предиктивный ввод, или Т9, можно практически не любой клавиатуре для Android. Я опишу все действия на примере Gboard от Google, поскольку пользуюсь ей сам:

  • Запустите на смартфоне любой мессенджер и вызовите клавиатуру;
  • Нажмите на значок шестерёнки, который обозначает «Настройки»;
Gboard

Активировать нужно оба этих параметра

  • В открывшемся окне выберите вкладку «Исправление текста»;
  • Включите пункты «Подсказывать слова» и «Автоисправление».

Параметр «Подсказывать слова» будет анализировать содержимое вашего сообщения и, учитывая контекст, предлагать подходящие слова для продолжения предложения. Это не совсем то же самое, что Т9, но не менее удобная штука.

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Я проверил работу этого механизма на себе, и могу сказать, что алгоритмы довольно часто угадывают то, что я хотел бы написать. Правда, у них есть один серьёзный недостаток: если писать сленгом и сокращать слова, используя «ща» вместо «сейчас», эффективность подстановки резко снизится.

Очень удобно, что автоподстановка работает очень ненавязчиво. Алгоритмы просто предлагают вам слова, которые кажутся им наиболее подходящими, выводя их в строке над клавиатурой. Таким образом вы можете выбирать их для подстановки нажатием пальца либо, если они вам не подходят, просто проигнорировать. Со временем алгоритмы обучаются, начинают лучше понимать ваши предпочтения и подставляют более релевантные слова.

Автоисправление на Android

А вот автоисправление – штука более полезная с самого начала. Думаю, со всеми бывает, когда при наборе сообщения пальцы слетают и попадают не по тем буквам, по которым нужно попасть, чтобы набрать нужное слово. Алгоритмы автоисправления поймут это и подставят нужное слово вместо ошибочно набранного.

Предиктивный ввод

Слева — автоисправление, справа — автоподбор

Нет, конечно, бывает и такое, что они подставляют совсем не то слово, которое вы хотели ввести, но практика показывает, что лучше всё-таки включить функцию автоисправления и печатать сообщения с ней, чем без неё. Потому что исправить ошибочно подставленное слово вы сможете и сами, а вот исправлять потом кучу набранных с ошибками своих слов будет куда менее комфортно.

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В отличие от подбора слов, автоматическое исправление работает принудительно, подставляя верные слова при нажатии на пробел. Но, на мой взгляд, в этом и заключается его ключевое преимущество. Ведь, когда вы печатаете слова быстро, высока вероятность, что вы не попадёте по нужным клавишам, и очень удобно, что алгоритмы сами всё исправляют, не дожидаясь вашего одобрения. Правда, есть небольшой лайфхак: перед автоисправлением слово, которое будет подставлено, появляется в строке слева над клавиатурой.

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