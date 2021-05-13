Как на Samsung включить отображение заряда в процентах

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Артем Сутягин 0

С тем, что смартфоны очень удобны для ежедневного использования, очень сложно спорить. Единственное, что многие пользователи смогут поставить в упрек современным средствам связи, это их автономность. Естественно, влиять на заряд аккумулятора мы не можем, так как у него есть максимальная емкость, а расход можно контролировать уменьшением нагрузки. Например, перестав играть в игры, сделав меньше яркость или просто включив режим энергосбережения. Но есть одна проблема, с которой часто сталкиваются пользователи Samsung и обращаются к нам и поисковикам с вопросом, как это сделать. Я лично для друзей и знакомых делал это три раза. Речь об отображении заряда аккумулятора в процентах. Ведь это так удобно, но оказывается, пользоваться таким благом могут не все.

Samsung

Когда заряд отображается так — это плохо.

Отображение заряда в процентах

Есть те, кому отображение в процентах просто не нужно. Они заряжают смартфона настолько часто, что он просто не успевает садиться ниже 60-70%. Но несмотря на это даже я — человек, который пользуется беспроводной зарядкой и держит телефон всегда на ней — все равно люблю понимать, сколько процентов заряда у меня осталось.

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Скажете, что проценты не нужны, когда есть индикатор батареи в углу экрана? Отчасти вы будете правы, но он настолько маленький, что говорить о его информативности просто нелогично. Пускай, определение уровня заряда с точность до процента и не самая важная информация, но на таком индикаторе часто даже нельзя отличить 40% заряда от 60% или даже 70%. А это уже серьезно и может означать несколько лишних часов работы.

Samsung

Проблема касается не только смартфонов Samsung

Как включить отображение заряда телефона в процентах

Заряд в процентах в One UI

Если на вашем смартфоне Samsung не отображается заряд аккумулятора в процентах, есть два способа включить его. Один для устройств под управлением One UI (Galaxy A10, A30, A50, S10 и более новые) и под управлением TouchWiz.

В первом случае вам надо будет открыть настройки, после чего перейти в раздел ”уведомления”. Дальше ищете пункт ”Строка состояния” и открываете его. После того, как вы попадете внутрь, вы увидите пункт с говорящим за себя названием — ”Показать процент зарядки”. Это и есть то, что вам нужно. Передвигаете ползунок и получаете то, что вам нужно.

заряд

Четыре клика и все.

Конечно, можно найти этот пункт и простым поиском через настройки, но проще сделать два тапа по экрану и получить результат.

Заряд в процентах в TouchWiz

В смартфонах под управлением TouchWiz нужно открыть настройки, выбрать пункт ”Дисплей”, пролистать до ”Строка состояния” и дальше также включить нужное отображение, тапнув по пункту ”Показать процент зарядки”.

В случае с TouchWiz тоже можно воспользоваться поиском через специальную строку в верхней части меню настроек, но, как видите, и тут настройка не спрятана настолько глубоко, чтобы утруждать себя печатанием.

Samsung

Так намного удобнее.

Стоит ли включать отображение заряда телефона в процентах

Помню, в свое время было странное исследование, которое говорило, что пользователи новых (на тот момент) смартфонов быстрее расходуют заряд батареи. Тогда только появилась функция определения заряда в процентах и об этом много говорили. Так вот, тогда исследователи утверждали, что люди, в смартфонах которых заряд отображается в процентах, чаще достают его из кармана и включают экран, чтобы посмотреть сколько осталось энергии.

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Такие исследования больше похожи на труды ”британских ученых”, но такая информация действительно была и даже тогда она вызвала желание закрыть лицо руками. Конечно, увеличение расхода может быть, но чтобы вычленить эти 0,001% (или около того), надо сильно постараться. Хотя, в теории логика есть. Вот только я призываю вас не задумываться об этом и включить отображение заряда в процентах — это очень удобно. И не только на смартфонах Samsung.

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