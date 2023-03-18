Как настроить YouTube на телефоне Android. Инструкция для новичков и не только

Думаю, вы знаете, что YouTube — самая популярная в мире площадка, позволяющая выкладывать видео пользователям со всей планеты. Чаще всего ролики смотрят именно с мобильных устройств, и ежедневно огромное количество новых людей присоединяется к хостингу. Если вы не знаете, как смотреть видео на Ютубе при помощи своего смартфона или просто хотите узнать много интересного о популярной площадке, то вы попали по адресу. Сейчас все тайное станет явным.

Как установить Ютуб на телефон

Изначально видеохостинг был доступен только на сайте youtube.com, которым вы можете пользоваться и сейчас, открыв его в браузере. Однако по мере расширения аудитории, предпочитающей смотреть ролики на мобильных устройствах, упор начал делаться на приложение. Сегодня можно скачать бесплатно Ютуб на телефон, перейдя на страницу YouTube в Google Play.

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Впрочем, и это делать не обязательно, так как по умолчанию Ютуб установлен на Андроид при условии, что устройство сертифицировано Google. Взгляните на рабочий стол. Где-то здесь есть значок искомого приложения, но иногда оно скрывается в папке Google.

Если вы являетесь владельцем китайской версии смартфона, то YouTube может не быть. Тогда его придется устанавливать вручную. В отсутствие Google Play сделать это получится следующим образом:

Откройте страницу YouTube в APKPure. Нажмите кнопку «Скачать APK». Дождитесь окончания загрузки файла и откройте его. Нажмите «Установить».

Также всем владельцам устройств, предназначенный для китайского рынка, рекомендую узнать, как установить Play Маркет на Андроид, чтобы в дальнейшем загружать все приложения оттуда. Но не забывайте о главной причине, почему нет Ютуба на телефоне — отсутствие сертификации Google. Это проблема большинства устройств HUAWEI. Кстати, ее решение подробно изложено в нашем тексте о том, как установить Ютуб на Хуавей.

Если вы хотите скачать Ютуб ребенку, установите приложение YouTube Детям

Регистрация на Ютубе

Вы можете смотреть Ютуб без регистрации. Более того, в таком случае будет даже формироваться рекомендательная лента на основе недавних действий. Но лучше все-таки пройти бесплатную регистрацию в Ютуб, чтобы иметь возможность подписываться на любимые каналы.

Если вы уже пользовались Google Play, то создавать аккаунт YouTube не нужно, так как учетная запись автоматически подгружается из магазина приложений. Если ее нет, сделайте несколько простых шагов:

Запустите приложение YouTube. Откройте вкладку «Библиотека». Нажмите кнопку «Войти», а затем — «Добавить аккаунт». Укажите логин и пароль. Если у вас нет учетной записи, то создайте аккаунт Гугл по инструкции, изложенной в отдельном материале.

В принципе, регистрация в Ютубе максимально простая: нужно ввести имя и фамилию, дату рождения и пол, придумать логин и пароль. Можно справиться и без отдельной инструкции, а при возникновении сложностей кликните по ссылке, указанной выше.

Как пользоваться Ютубом

Ютуб на Андроид и любом другом устройстве представляет из себя бесконечную ленту видео, которая находится во вкладке «Главная». Она формируется на основе ваших предпочтений (просмотренные ролики, лайки, запросы в интернете и так далее).

При желании вы можете подписаться на канал в Ютубе, открыв любое видео и нажав соответствующую кнопку. Тогда ролики понравившегося автора будут чаще появляться в бесконечной ленте, а также во вкладке «Подписки». Кроме того, любой зарегистрированный пользователь автоматически получает свой канал на YouTube. Для добавления видео нужно просто нажать кнопку «+», расположенную посередине.

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Настройка Ютуба

Теперь поговорим о том, как настроить Ютуб на телефоне, ведь приложение позволяет многое адаптировать под себя. Для доступа к параметрам нужно:

Открыть вкладку «Библиотека». Нажать на иконку профиля в правом верхнем углу. Перейти в раздел настройки.

Здесь вы увидите массу разных пунктов. Кратко пробежимся по некоторым наиболее важным настройкам YouTube:

Общие. Тут можно включить напоминание об отдыхе, переключиться с темной темы на светлую и наоборот, настроить перемотку, а также выбрать свое местоположение.

Тут можно включить напоминание об отдыхе, переключиться с темной темы на светлую и наоборот, настроить перемотку, а также выбрать свое местоположение. Экономия трафика. Раздел настроек для тех, кто хочет уменьшить расход гигабайтов.

Раздел настроек для тех, кто хочет уменьшить расход гигабайтов. Качество видео. Здесь предлагается выбрать, в каком разрешении будут воспроизводиться ролики по умолчанию.

Здесь предлагается выбрать, в каком разрешении будут воспроизводиться ролики по умолчанию. Уведомления. Включение и отключение оповещений Ютуба.

С недавних пор в нашей стране потеряли актуальность разделы «Тестирование новых функций», а также «Покупки и платные подписки». До частичного ухода Ютуб из России (ограничение покупок) здесь можно было приобрести YouTube Premium или записаться в программу бета-тестирования.

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Ютуб на телевизоре через телефон

Мы уже рассказывали о скрытых функциях Ютуба в отдельном материале, поэтому, чтобы лишний раз не повторяться, поведаю о важной фишке, существование которой для многих является секретом. Если вы пользуетесь YouTube на Smart TV, то знаете, что сложно искать видео без голосового ассистента. В этой связи хочу продемонстрировать простой способ, как вывести Ютуб с телефона на телевизор:

Запустите воспроизведение ролика на Андроид. В плеере нажмите кнопку подключения к внешнему устройству, а затем — «Подключить вручную». Откройте настройки YouTube на телевизоре и перейдите в раздел «Подключить вручную». Скопируйте указанные здесь цифры в соответствующее поле на Андроид и нажмите «Подключить».

Теперь, чтобы быстро подключить Ютуб к телевизору через телефон, вам понадобится выбрать свой ТВ-приемник в списке доступных устройств. После этого изображение сразу появится на большой экран вне зависимости от того, запущено приложение YouTube на Smart TV или нет.

Ютуб с переводом на русский

На YouTube выкладываются ролики из самых разных уголков планеты. Площадка старается подбрасывать нам видео на родном языке. Однако это не мешает смотреть зарубежные каналы. Более того, у вас есть возможность перевести видео с Ютуба на русский. Сделать это получится как посредством субтитров, так и при помощи закадровой озвучки.

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Пойдем по порядку. Сначала разберемся, как сделать русские субтитры в Ютубе:

Откройте видео. В окне плеера нажмите кнопку «СС», если она доступна. По умолчанию будут включены субтитры на русском языке. Если перевода нет, то автор не позаботился об их создании. Но можно выкрутиться, первым делом нажав кнопку в виде шестеренки. Откройте вкладку «Субтитры», а затем — «Автоперевод». Выберите русский язык.

Сабы доступны не для всех роликов даже при условии, что YouTube старается создавать их автоматически, используя технологию распознавания речи. Поэтому самое время поговорить о переводе видео в Яндекс Браузере:

Скачайте Яндекс Браузер на телефон или приложение Яндекс. Откройте через него сайт youtube.com. Найдите видео на иностранном языке. Нажмите кнопку «Перевести видео». Через «три точки» настройте громкость закадрового голоса, а также субтитры Яндекса.

К сожалению, такой перевод не работает в приложении YouTube. Это существенный недостаток в плане удобства, но сама возможность смотреть видео с русской озвучкой (причем многоголосой) впечатляет.

Как обновить Ютуб на телефоне

Не важно, был YouTube на телефоне по умолчанию или вы устанавливали его вручную, мобильный клиент видеохостинга — это приложение. Следовательно, время от времени придется обновлять Ютуб на Андроиде. Проще всего это сделать через Google Play:

Откройте страницу YouTube в Play Маркете. Нажмите кнопку «Обновить». Дождитесь окончания загрузки и установки апдейта.

Также можно включить автообновление в Google Play, чтобы не повторять выполнение этой простой, но довольно рутинной процедуры. Если вы пользуетесь приложением, установленным через APK, то скачивайте апдейты YouTube вручную через APKPure и другие похожие магазины.