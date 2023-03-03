Как установить YouTube, WhatsApp и Google на Huawei в два клика

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Артем Сутягин 0

Все мы помним, что было с Huawei в последние несколько лет. Скептики говорили о том, что это конец, но компания доказала, что ей есть, что противопоставить решению, которое лишило ее возможности полноценно использовать сервисы Google. Сначала была возможность относительно легкого обхода блокировок. Потом можно было пользоваться почти полноценными WEB-версиями приложений. А теперь снова появился способ использования полноценных приложений и сервисов на телефоне в нативном режиме. Я проверил это на себе после того, как купил Huawei Mate 50 Pro. Могу сказать, что это по-прежнему не совсем нативно и сервисов нет на телефоне из коробки, но установить их может каждый буквально в пару кликов. С момента отмены процесс возвращения сервисов еще никогда не был таким легким.

Как установить YouTube, WhatsApp и Google на Huawei в два клика. Теперь установка приложений на Huawei стала тако же простой, как раньше. Фото.

Теперь установка приложений на Huawei стала тако же простой, как раньше.

Какие ограничения у Huawei

Прошло уже три года, как Huawei активно развивает собственную экосистему и разрабатывает приложения, способные заменить Google Документы, Google Таблицы, Google Карты и другие. Есть даже замена YouTube, но конкурировать с этим сервисом просто невозможно, так как все очень привыкли к нему и к авторам видео, которые там выложены. И хотя карты Google можно заменить картами от Huawei, которые очень функциональны, заменить текстовый и табличный редактор довольно сложно.

В AppGallery есть огромное количество приложений. Как сообщает сама Huawei, их там более одного миллиона. Но чтобы не привыкать к чему-то новому, можно просто установить привычные приложения от Google и не только. Так можно вернуть WhatsApp, YouTube, Google Документы и другие.

Какие ограничения у Huawei. Все приложения теперь устанавливаются также легко, как раньше. Фото.

Все приложения теперь устанавливаются также легко, как раньше.

Можно ли установить Google на Huawei

Существуют Quick Apps, которые не требуют установки на смартфон, но есть также возможность скачать программу-эмулятор. Эти способы работают, хоть и имеют некоторые ограничения.

Альтернативным и самым удобным способом будет приложение Gbox, которое не так давно появилось в AppGallery. Интересно, что создано оно независимыми разработчиками, а не самой Huawei.

Установив это приложение, вы сможете скачивать сервисы Google без каких-то плясок с бубном. При этом ограничения функциональности и стабильности работы не будет. Особенно, если у вас довольно мощный смартфон. Переживать из-за того, что установка положений будет опасной с точки зрения работоспособности смартфона или риска подцепить вирусы, не стоит.

Можно ли установить Google на Huawei. Прошло время, когда установить приложения на Huawei было сложно. Фото.

Прошло время, когда установить приложения на Huawei было сложно.

Как установить приложения на Huawei

GBox доступен в магазине приложений AppGallery на всех устройствах Huawei, где отсутствуют Google-сервисы. Если мы введем в поисковой строке в AppGallery запрос «YouTube», то сразу получите результат с пометкой «Запустите в GBox». Уже сейчас этот способ загрузки приложений поддерживает более 20 приложений Google, других программ и сервисов, решивших не публиковаться в AppGallery.

К приложениям, которые можно скачать этим способом, относятся:

  • Microsoft Teams
  • YouTube Music
  • Google Drive
  • Google Slides
  • Google Фото
  • Pinterest
  • Twitch
  • Google Карты
  • Line
  • WhatsApp
  • YouTube
  • Google
  • Google Sheets
  • Discord
  • Spotify
  • Microsoft OneDrive
  • HBO Max
  • Google Classroom
  • Google One
  • Google планета Земля
  • Duolingo
  • Zoom
  • Steam

Некоторые из этих приложений не работают на территории России, но если они вам по какой-то причине нужны, вы можете их установить. При этом в скором времени можно будет скачать и все остальные приложения/сервисы Google.

Когда вы нажмете кнопку скачивания нужного приложения, например, WhatsApp, вам дополнительно предложат установить Gbox (если он не был установлен ранее). В этом случае надо согласиться, установить Gbox и дать ему все необходимые разрешения.

Если после установки Gbox его окно не откроется автоматически, кликните по его ярлыку, который появится на рабочем столе. После этого вам останется только открыть WhatsApp, как в нашем примере, или другое скачанное приложение, и пользоваться им в обычном режиме, начиная с предоставления ему разрешений.

Как установить приложения на Huawei. Ищите поиском приложение в AppGallery и просто скачивайте его. Вот так это работает. Фото.

Ищите поиском приложение в AppGallery и просто скачивайте его. Вот так это работает.

Приятнее всего то, что этот способ является практически нативным и отличается от обычной установки приложений из Google Play только парой дополнительных кликов. Для разработчиков работы было намного больше, но для простых пользователей это не важно.

Само приложение GBox почти не занимает места на устройстве и является самым безопасным способом скачивания приложений на смартфоны Huawei.

Сложно ли пользоваться Huawei

Как видим, пользоваться Huawei становится все проще. Сама компания и сторонние разработчики делают процесс использования максимально приближенным к тому, что было до отказа Google от сотрудничества. Примером могут быть удобный поиск приложений через Petal Search или рассмотренный выше вариант с GBox.

Сложно ли пользоваться Huawei. Приложений уже много, а станет еще больше. Фото.

Приложений уже много, а станет еще больше.

Я сам не так давно рискнул купить себе Huawei Mate 50 Pro и теперь понимаю, что могу им полноценно пользоваться. С попытки освоить Huawei Mate 40 Pro пару лет назад, который нам приносили на обзор, все стало намного проще, и смартфоны бренда действительно стали легкими в использовании и понятными. Я бы даже сказал привычными.

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