Как обновить Play Market на Android

Android – удивительная платформа. Несмотря на то что производители обновляют смартфоны на её базе довольно нехотя, существует как минимум четыре вида обновлений, которые позволяют поддерживать программную начинку аппаратов в актуальном состоянии. Помимо собственно системных апдейтов, есть ещё ежемесячные патчи безопасности, системные обновления Google Play и обновления сервисов Google. Последние не объединены в общий пакет, а обновляются по отдельности, причём в большинстве случаев исключительно автоматически. Но есть способ обновлять сервисы Google, в том числе Google Play, принудительно.

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В отличие от сервисов-приложений вроде Google Maps, Gmail или YouTube, которые пользователи обновляют вручную или автоматически, в зависимости от того, подключен соответствующий механизм или нет, Google Play обновляется только автоматически.

Обновление Google Play

Google рассылает на устройства пользователей свежие апдейты или применяет необходимые изменения у себя на серверах. Однако возможности обновить или не обновить Google Play компания не предоставляет, полагая, что только она может принимать настолько важные решения.

Как правило, обновления Google Play весят очень мало. В основном это 5-30 МБ. Поэтому Google позволяет себе не спрашивать разрешения пользователей на обновление. Другое дело, что Google предпочитает распространять обновления постепенно.

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Из-за этого одно и то же обновление может добраться до разных пользователей с интервалом в неделю-две, а иногда даже три. Это связано с тем, что Google оставляет себе место для манёвра, чтобы иметь возможность отозвать апдейт, если что-то вдруг пойдёт не так.

Тем не менее, вы можете скачать самое актуальное обновление Google Play прямо сейчас самостоятельно в виде APK-файла. Это установочный файл, который вы загружаете себе на устройство, а потом принудительно устанавливаете. В результате новая версия подменяет собой старую, а вы получаете доступ ко всем нововведениям и изменениям, которые содержатся в обновлении.

Как скачать новую версию Google Play

Удобнее и безопаснее всего скачивать APK, в том числе Google Play, с сайта APKMirror:

Откройте APKMirror и в поиске забейте Google Play;

Выберите самую свежую версию (она располагается сверху);

Выберите подходящий APK-файл, соответствующий конфигурации вашего смартфона;

Дождитесь окончания загрузки и установите обновление.

Очень важно устанавливать именно финальную сборку, которая уже официально вышла в релиз, избегая тестовых версий. Как правило, те версии, которые ещё находятся в стадии бета-тестирования, имеют в своём названии слово Beta. Поэтому просто следите за тем, что скачиваете, потому что бета-версия, во-первых, подменяет на устройстве финальную, а, во-вторых, может страдать от разного рода недостатков и недоработок.

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Принудительное обновление Google Play имеет смысл в самых разных ситуациях. Например, несколько недель назад в каталоге произошёл сбой, из-за чего некоторые приложения, которые уже были установлены на устройствах пользователей, отказывались запускаться. Помогало либо удаление Google WebView, либо обновление Google Play.

Кроме того, периодически Google вносит разного рода изменения в Google Play, меняя его функциональный состав или интерфейсное оформление. Некоторое время назад из каталога пропало боковое меню, которое заменили на выпадающее окно с настройками, которое появляется по нажатию на иконку профиля. Но поскольку обновление распространяется постепенно, оно до сих пор добралось не до всех.