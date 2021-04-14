Huawei нашла легкий способ переноса приложений из Google Play в AppGallery

Интересная ситуация складывается вокруг Huawei, которая уже почти два года назад лишилась возможности работать с Google и пользоваться ее сервисами. Сюда попадают не только почта и прочие офисные помощники, но и самое главное преимущество Android — Google Play. За это время Huawei уже научилась делать свои сервисы и даже работает над собственной операционной системой (почти собственной), вот только с приложениями по-прежнему были проблемы. Теперь ее специалисты нашли возможность исправить ситуацию. Похоже, что у разработчиков появился еще один повод делать приложения для AppGallery. Тем более, что сейчас это может стать как никогда простой, но очень привлекательной задачей.

Можно ли установить приложения из Google Play на Huawei

Если вы еще не в курсе ситуации или не сталкивались с последними моделями смартфонов Huawei, на них просто нет Google Play. Было несколько способов, чтобы установить его, но все они постоянно пресекались. В итоге приложения Google работают на Huawei или через браузер, или просто очень криво. И пусть AppGallery тоже довольно хорош, но говорить о том, что он стал полноценным аналогом магазина приложений Google, пока еще нельзя.

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Теперь Huawei объявила о доступности решения с открытым исходным кодом под названием Choice SDK. Это решение, по сути, превращает существующие приложения GMS (Google Mobile Services) в приложения HMS (Huawei Mobile Services). Благодаря новому инструменту разработчики могут сэкономить время на выпуске новой версии приложения и просто оказаться в магазине другой платформы.

Разработка приложений для Huawei

Отказаться от такого подарка судьбы можно только по идейным соображениям, но, скорее всего, разработчикам будет куда интереснее получить большее количество пользователей, чем поддерживать сомнительную идею ограничений для Huawei.

Согласно странице SDK на GitHub, решение в настоящее время поддерживает такие функции, как определение местоположения, вход, аналитику, карты и обмен сообщениями.

Изначально SDK был разработан, чтобы помочь пользователям устройств Huawei сделать приложение австрийского банка (Raiffeisen Bank). Но разработчик BlueSource добавляет, что австрийская национальная телекомпания, железнодорожная служба, почтовая служба и приложение для местных сделок использовали это решение для переноса своих приложений в AppGallery Huawei.

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Приложения Google на Huawei

Это довольно интересный и изящный подход к вопросу работы приложений GMS на устройствах Huawei, и теоретически он должен означать меньшие затраты на разработку для студий. Однако сказать, что перенос будет осуществляться в прямом смысле слова в один клик, будет преувеличением.

Разработчикам все же предстоит проделать определенную работу, но она будет куда менее серьезной, чем полностью создать приложение с нуля. По сообщениям Huawei, нововведение позволит разработчикам сократить время работы над версией для AppGallery примерно в два раза. Это существенное ускорение, учитывая сколько в принципе времени тратится на создание софта.

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Пусть это и не означает, что конечные пользователи смогут скачивать все приложения из Google Play, конвертируя их на лету через специальный сервис. Главное, что это позволяет сделать еще один шаг к полной автономности инфраструктуры китайской компании. Только так она может обрести независимость от Google. И это не воровство приложений или переманивание разработчиков. Это именно возможность студий делать софт для нового магазина.

Много ли приложений есть для Huawei

Когда создается приложение, разработчики взвешивают все за и против, пытаясь понять, сколько времени и сил надо потратить на создание приложений и сколько ”выхлопа” они с этого получат. Тратить месяцы на разработку версии для AppGallery — сомнительная идея. Но если срок сократится до недель, которые нужны на адаптацию, а пользовательская база от этого потенциально может увеличиться на десятки миллионов аккаунтов, то выгода становится более очевидной.

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Тем более, что Huawei пока еще является довольно серьезным игроком и может заинтересовать производителей приложений. А перспективы создания огромной инфраструктуры на базе Harmony OS, если это не пускание пыли в глаза, делают работу еще более интересной.

Я довольно давно не пользовался AppGallery, но примерно полгода назад я нашел там около 80-85% приложений, которыми я пользуюсь в реальной жизни. Там действительно уже есть много всего, а скоро приложений может стать еще больше. Конечно, если инструмент действительно будет работать так, как нам пообещали.