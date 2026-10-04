Автоплатёж — штука удобная ровно до того момента, когда он становится не нужен. Сменили оператора, съехали со съёмной квартиры, отказались от домашнего интернета, а банк по-прежнему исправно отправляет деньги туда, куда вы их отправлять уже не собирались. И вот тут выясняется забавная вещь: найти, где этот автоплатёж вообще живёт, бывает сложнее, чем его отключить. Он может сидеть в приложении банка, в личном кабинете оператора, а может оказаться и вовсе не автоплатежом, а подпиской, которую сервис списывает с привязанной карты сам. Сегодня разберемся, где искать каждый из них и как отключить автоплатёж в популярных банках и у операторов.
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Автоплатёж живёт там, где его подключали
Начнём с главного правила: отключать автоплатёж нужно там же, где его подключали. Если вы настраивали пополнение телефона в приложении Сбербанка, в приложении оператора его не будет, и наоборот. Об этом прямо пишут и в МТС, и в билайне: если автоплатёж работает, а в приложении оператора его не видно, скорее всего, он подключён в вашем банке.
Если же деньги регулярно уходят онлайн-кинотеатру, облаку или маркетплейсу, это, скорее всего, не автоплатёж, а подписка. Её сервис списывает с привязанной карты сам, и в разделе автоплатежей банка её часто нет вовсе. Такие списания отключают в самом сервисе или в Google Play, и об этом у нас есть отдельная инструкция, как проверить подписки на телефоне и отключить платные.
В Сбере список спрятан в «Недавно платили»
Начну со Сбера: клиентов у него больше, чем у любого другого банка, и здесь всё довольно просто. Именно там я и нашёл свои три автоплатежа:
- откройте в СберБанк Онлайн вкладку «Платежи»;
- в блоке «Недавно платили» нажмите плитку «Автоплатежи» — откроется список «Автоплатежи и автопереводы»;
- выберите нужный автоплатёж;
- нажмите «Отключить» и подтвердите.
В карточке автоплатежа видна дата следующего списания, а если нужно поменять сумму, дату или карту, выбирайте «Редактировать». Ещё в справке банка сказано, что автоплатёж можно приостановить, например на пару месяцев, не отключая совсем.
Кстати, перед каждым списанием Сбер присылает СМС или пуш с суммой предстоящего автоплатежа, и отдельный платёж можно отменить, не отключая всю услугу. А если вы перевыпустили карту с новым номером счёта, автоплатёж придётся отредактировать самому: после обычного планового перевыпуска он продолжит работать как прежде.
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ВТБ и Т-Банк: идём в раздел «Регулярные»
В ВТБ Онлайн все подключённые автоплатежи лежат в одном месте:
- откройте «Платежи» — «Автоплатежи»;
- выберите нужный автоплатёж;
- нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Отключить»;
- подтвердите действие.
Так советует сам банк. Если с приложением не складывается, можно позвонить на короткий номер 1000 или 8 800 100-24-24 и попросить сотрудника поддержки отключить автоплатёж.
В Т-Банке путь зависит от того, что именно вы оплачиваете:
- связь, интернет и ТВ — «Платежи» — «Регулярные» — нужный автоплатёж — «Изменить» — «Удалить автоплатёж»;
- штрафы ГИБДД и ЖКУ — найдите шаблон в разделе «Платежи» и удалите автоплатёж там же;
- если нужна лишь пауза — на экране шаблона есть кнопка «Пауза».
Ещё один вариант, который в справке Т-Банка тоже есть: написать в чат поддержки «Отключить автоплатеж» и дальше следовать подсказкам бота.
У Альфы автоплатёж сидит внутри платежа
В Альфа-Банке автоплатежи живут не в отдельном разделе, а прямо в сохранённых платежах:
- откройте вкладку «Платежи» и нажмите «Мои платежи»;
- вверху выберите фильтр «С автоплатежом» — останутся только платежи, где он включён;
- откройте нужный платёж и управляйте автоплатежом на плитке «Автоплатёж».
У меня, например, автооплата коммунальных счетов не подключена, поэтому на плитке кнопка «Подключить». Если же платёж вам больше не нужен совсем, его можно удалить кнопкой «Удалить» внизу карточки.
Если вместе с автоплатежами вы заодно разбираетесь с платными услугами самого банка, пригодится наша инструкция о том, как отключить Альфа-Смарт. А у клиентов ВТБ похожая история с подпиской ВТБ Плюс.
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Пополнение телефона у операторов
У операторов автоплатёж обычно пополняет баланс телефона, когда на нём остаётся мало денег или в определённый день. Отключается он в приложении самого оператора, но только если там же его и подключали:
- МТС — в приложении «Мой МТС» откройте раздел «Деньги», пролистайте до блока «Автоплатежи» и нажмите «Показать все». Выберите автоплатёж, нажмите на шестерёнку, затем «Отключить навсегда» и «Да, отключить». Подтвердите кодом из СМС;
- МегаФон — в приложении «МегаФон» нажмите на главной «Пополнить» — «Автоплатёж» — «Мои автоплатежи»;
- билайн — в приложении билайн откройте «Сервисы» — «Баланс» — «Мои автоплатежи»;
- Т2 — автоплатёж настраивается и отключается в личном кабинете.
У МТС есть ещё один нюанс. Помимо обычного автоплатежа с карты, там бывает автоплатёж за кешбэк, и отключается он отдельно — в приложении «Мой МТС», «МТС Деньги» или на сайте МТС Cashback. А если вы не понимаете, за что оператор вообще списывает деньги, загляните в наш разбор о том, за что МТС списывает деньги каждый день.
Если честно, я бы советовал раз в полгода просто открывать список автоплатежей в банке и у оператора и удалять всё, что уже не нужно. Это пять минут, а старый автоплатёж на номер, которым вы давно не пользуетесь, может годами тихо пополнять чужой баланс. А у вас были автоплатежи, о которых вы давно забыли? Расскажите в нашем Telegram-чате.