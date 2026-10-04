Автоплатёж — штука удобная ровно до того момента, когда он становится не нужен. Сменили оператора, съехали со съёмной квартиры, отказались от домашнего интернета, а банк по-прежнему исправно отправляет деньги туда, куда вы их отправлять уже не собирались. И вот тут выясняется забавная вещь: найти, где этот автоплатёж вообще живёт, бывает сложнее, чем его отключить. Он может сидеть в приложении банка, в личном кабинете оператора, а может оказаться и вовсе не автоплатежом, а подпиской, которую сервис списывает с привязанной карты сам. Сегодня разберемся, где искать каждый из них и как отключить автоплатёж в популярных банках и у операторов.

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Автоплатёж живёт там, где его подключали

Начнём с главного правила: отключать автоплатёж нужно там же, где его подключали. Если вы настраивали пополнение телефона в приложении Сбербанка, в приложении оператора его не будет, и наоборот. Об этом прямо пишут и в МТС, и в билайне: если автоплатёж работает, а в приложении оператора его не видно, скорее всего, он подключён в вашем банке.

Если же деньги регулярно уходят онлайн-кинотеатру, облаку или маркетплейсу, это, скорее всего, не автоплатёж, а подписка. Её сервис списывает с привязанной карты сам, и в разделе автоплатежей банка её часто нет вовсе. Такие списания отключают в самом сервисе или в Google Play, и об этом у нас есть отдельная инструкция, как проверить подписки на телефоне и отключить платные.

В Сбере список спрятан в «Недавно платили»

Начну со Сбера: клиентов у него больше, чем у любого другого банка, и здесь всё довольно просто. Именно там я и нашёл свои три автоплатежа:

откройте в СберБанк Онлайн вкладку «Платежи»;

в блоке «Недавно платили» нажмите плитку «Автоплатежи» — откроется список «Автоплатежи и автопереводы»;

выберите нужный автоплатёж;

нажмите «Отключить» и подтвердите.

В карточке автоплатежа видна дата следующего списания, а если нужно поменять сумму, дату или карту, выбирайте «Редактировать». Ещё в справке банка сказано, что автоплатёж можно приостановить, например на пару месяцев, не отключая совсем.

Кстати, перед каждым списанием Сбер присылает СМС или пуш с суммой предстоящего автоплатежа, и отдельный платёж можно отменить, не отключая всю услугу. А если вы перевыпустили карту с новым номером счёта, автоплатёж придётся отредактировать самому: после обычного планового перевыпуска он продолжит работать как прежде.

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ВТБ и Т-Банк: идём в раздел «Регулярные»

В ВТБ Онлайн все подключённые автоплатежи лежат в одном месте:

откройте «Платежи» — «Автоплатежи»;

выберите нужный автоплатёж;

нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Отключить»;

подтвердите действие.

Так советует сам банк. Если с приложением не складывается, можно позвонить на короткий номер 1000 или 8 800 100-24-24 и попросить сотрудника поддержки отключить автоплатёж.

В Т-Банке путь зависит от того, что именно вы оплачиваете:

связь, интернет и ТВ — «Платежи» — «Регулярные» — нужный автоплатёж — «Изменить» — «Удалить автоплатёж»;

штрафы ГИБДД и ЖКУ — найдите шаблон в разделе «Платежи» и удалите автоплатёж там же;

если нужна лишь пауза — на экране шаблона есть кнопка «Пауза».

Ещё один вариант, который в справке Т-Банка тоже есть: написать в чат поддержки «Отключить автоплатеж» и дальше следовать подсказкам бота.

У Альфы автоплатёж сидит внутри платежа

В Альфа-Банке автоплатежи живут не в отдельном разделе, а прямо в сохранённых платежах:

откройте вкладку «Платежи» и нажмите «Мои платежи»;

вверху выберите фильтр «С автоплатежом» — останутся только платежи, где он включён;

откройте нужный платёж и управляйте автоплатежом на плитке «Автоплатёж».

У меня, например, автооплата коммунальных счетов не подключена, поэтому на плитке кнопка «Подключить». Если же платёж вам больше не нужен совсем, его можно удалить кнопкой «Удалить» внизу карточки.

Если вместе с автоплатежами вы заодно разбираетесь с платными услугами самого банка, пригодится наша инструкция о том, как отключить Альфа-Смарт. А у клиентов ВТБ похожая история с подпиской ВТБ Плюс.

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Пополнение телефона у операторов

У операторов автоплатёж обычно пополняет баланс телефона, когда на нём остаётся мало денег или в определённый день. Отключается он в приложении самого оператора, но только если там же его и подключали:

МТС — в приложении «Мой МТС» откройте раздел «Деньги», пролистайте до блока «Автоплатежи» и нажмите «Показать все». Выберите автоплатёж, нажмите на шестерёнку, затем «Отключить навсегда» и «Да, отключить». Подтвердите кодом из СМС;

МегаФон — в приложении «МегаФон» нажмите на главной «Пополнить» — «Автоплатёж» — «Мои автоплатежи»;

билайн — в приложении билайн откройте «Сервисы» — «Баланс» — «Мои автоплатежи»;

Т2 — автоплатёж настраивается и отключается в личном кабинете.

У МТС есть ещё один нюанс. Помимо обычного автоплатежа с карты, там бывает автоплатёж за кешбэк, и отключается он отдельно — в приложении «Мой МТС», «МТС Деньги» или на сайте МТС Cashback. А если вы не понимаете, за что оператор вообще списывает деньги, загляните в наш разбор о том, за что МТС списывает деньги каждый день.

Если честно, я бы советовал раз в полгода просто открывать список автоплатежей в банке и у оператора и удалять всё, что уже не нужно. Это пять минут, а старый автоплатёж на номер, которым вы давно не пользуетесь, может годами тихо пополнять чужой баланс. А у вас были автоплатежи, о которых вы давно забыли? Расскажите в нашем Telegram-чате.