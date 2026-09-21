Проблемы со случайными списаниями у людей происходят постоянно. Недавно мы рассказывали, почему у покупателей Wildberries «просто так» ежемесячно пропадает по 199 рублей. Похожая ситуация происходит и с клиентами мобильного оператора МТС. Казалось бы, абонентская плата внесена, а баланс всё равно уменьшается каждый день. Причин обычно три: посуточное списание тарифа, платные контент-подписки и опции, которые достались вместе с SIM-картой. Ниже — как найти виновника в приложении «Мой МТС» на Android и отключить его.

Три причины ежедневных списаний

Первая и самая частая причина — посуточная оплата тарифа. По правилам МТС, если в день списания месячной абонплаты на счёте не хватило денег, оператор не отключает связь, а начинает списывать плату небольшими частями каждый день. Со стороны это выглядит так, будто «МТС снимает деньги за тариф ежедневно», хотя формально вы платите ту же абонплату, только в рассрочку.

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Вторая причина — платные контент-подписки: анекдоты, гороскопы, прогноз погоды, результаты матчей, разделы «18+». Раньше на них можно было подписаться, просто ошибившись символом в USSD-команде; сейчас, по данным источника, оператор присылает запрос на подтверждение, и без него платная подписка не включается. Но остался другой сценарий: бесплатный пробный период, который через несколько недель молча становится платным.

Третья причина — опции, подключённые при покупке SIM-карты или входящие в тариф по умолчанию: дополнительные пакеты, антивирус, «мелодия вместо гудка» и подобное. Их не выбирали, о них не помнят, а они тарифицируются. Если списания подписаны как «интернет», чаще всего это либо посуточная часть абонплаты, либо отдельная интернет-опция со своим графиком оплаты — точное название покажет детализация.

Посуточная оплата прекращается после пополнения счёта

Выход из посуточного режима у МТС один: положить на счёт сумму не меньше полной месячной абонплаты. Оператор списывает её целиком, обновляет пакеты гигабайтов, минут и SMS, и ежедневные списания прекращаются. Есть нюанс: расчётный период сдвигается, и следующее месячное списание придёт в тот день, когда вы вернулись с посуточной оплаты, а не в привычную дату.

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Сам оператор советует подключить в приложении «Мой МТС» автоплатёж на сумму абонплаты, чтобы в день списания денег хватало всегда.

Платные услуги и детализация в приложении «Мой МТС» на Android

Самый надёжный способ увидеть все списания — приложение «Мой МТС». Оно есть в Google Play и AppGallery, а войти можно по номеру телефона и коду из SMS. Если вы уже разбирались, как проверить подписки на телефоне, логика знакома: сначала список, потом кнопка отключения.

Скачать «Мой МТС»

Чтобы найти и отключить платные опции:

Откройте «Мой МТС» и на главном экране перейдите в раздел «Услуги» (в старых версиях приложения он назывался «Мои услуги»). Найдите блок с платными услугами — оператор показывает их отдельной строкой, чтобы не путать с бесплатными. Откройте ненужную услугу и нажмите «Отключить». По данным источника, списания прекращаются сразу после деактивации. Вернитесь на главный экран и откройте раздел с балансом и расходами: там видно, какие суммы списывались по дням и за что. Если нужен документ, в этом же разделе закажите детализацию за период. Названия пунктов зависят от версии приложения, но они находятся рядом с балансом.

То же самое доступно на сайте mts.ru: кнопка «Войти» в правом верхнем углу, авторизация по номеру и коду из SMS, затем раздел «Мои услуги и сервисы» и вкладка «Платные». Внутри каждой услуги — кнопка «Отключить».

Команда *152# отключает все подписки разом

Если интернет недоступен или приложение не ставится, работает USSD-меню. Как способ управления подписками можно использовать команду *152#: набираете её в приложении телефона, нажимаете вызов и в появившемся меню выбираете пункт 2 «Инфо-развлек. подписки». Дальше придёт SMS со списком активных подписок, платных и бесплатных, и подсказками, как их отключить.

Есть и короткий путь — *152*2#. В этом меню цифра 1 показывает текущие подписки, а цифра 2 отписывает ото всех сразу. Нумерация пунктов иногда отличается, так что ориентируйтесь на то, что видите на экране, а не на цифры из статей. Команда касается контент-подписок; опции связи вроде дополнительных пакетов удобнее отключать в приложении.

«Запрет контента» закрывает номер от новых подписок

Отключить старое — половина дела. Чтобы подписки не появлялись снова, у МТС есть бесплатная услуга «Запрет контента» (в документах она может называться «Ограничение информационно-развлекательных сервисов»). Она блокирует платные звонки и SMS на короткие номера и большинство подписок со сторонних сайтов; подключение и отключение самой услуги не тарифицируются.

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Включить её можно в том же разделе «Услуги» приложения или через поддержку. У услуги есть список исключений — часть сервисов самого МТС под запрет не попадает, поэтому периодически заглядывать в список подписок всё равно стоит. Особенно полезна опция на телефонах детей и пожилых родственников, которые могут нажать на рекламную ссылку и подтвердить подписку, не разобравшись.

Поддержка, офис и возврат денег без гарантий

Когда самостоятельно разобраться не получается, остаётся поддержка. Если вы абонент МТС, то звоните на короткий номер 0890 — робот расскажет о балансе, тарифе и дате следующего списания, а для связи с человеком нужно нажать ноль. С любого оператора работает бесплатная круглосуточная линия 8 (800) 250-08-90, но там бывает очередь. В обоих случаях попросят кодовое слово или паспортные данные. В офисе продаж нужен паспорт; заодно там можно сверить тариф с текущими предложениями.

Про возврат денег честно: он не автоматический. Спорные списания рассматриваются по обращению в поддержку, решение остаётся за оператором, а за подписки сторонних контент-провайдеров МТС может отправить разбираться к ним. Обещать возврат по итогам звонка нельзя, но зафиксировать претензию с датами из детализации имеет смысл. После чистки понаблюдайте за балансом ещё пару дней: если списания не прекратились, причина не в подписках, а в посуточной оплате или отдельной опции, и искать её нужно в детализации.