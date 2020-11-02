Как отключить Google Assistant на Android

Пользу Google Ассистента переоценить по-настоящему сложно. Ради него лично я даже был вынужден отказаться от Алисы, которая в разрезе моих потребностей оказалась недостаточно функциональной. Управление умным домом, взаимодействие с приложениями, ведение дел и поисковые навыки – всё это выгодно отличают Google Ассистента от любых других голосовых помощников. Другое дело, что нужно это далеко не всем. Поэтому многие пользователи вообще предпочли бы отключить Google Ассистента. Только если бы знали, как это можно сделать.

Как на Android одновременно использовать Алису и Google Ассистента

Несмотря на то что Google Ассистент устанавливается почти на каждый смартфон под управлением Android и оказывается очень полезным, если с ним разобраться, многие изъявляют желать отключить его. Но то ли глубина познаний пользователей в устройстве операционной системы Android оставляет желать лучшего, то ли Google специально скрывает соответствующий пункт настроек, но для многих отключение ассистента становится настоящим вызовом. Тем более, если нужно именно что отключить, а не поменять его на другого помощника, который многим нужен как собаке пятая нога.

Как отключить Гугл ассистент

Отключить Google Ассистента на Android проще простого:

Перейдите в «Настройки» — «Приложения»;

Выберите «Приложения по умолчанию»;

Здесь откройте вкладку «Помощник»;

В открывшемся окне выберите пункт «Нет».

Google Ассистент научился управлять сторонними приложениями для Android

Начиная с этого момент, голосовой помощник на вашем смартфоне под управлением Android будет отключён. Проверить это можно, попробовав позвать Google Ассистента командой «Окей, Google» или «Hey, Google» в зависимости от языка, которым вы пользуетесь, свайпнув от нижней части экрана к верхней или нажав на специальную клавишу вызова голосового ассистента на корпусе смартфона, если таковая имеется. Ни одно из этих действий (да и никакое другое, в общем-то говоря, тоже) не сможет заставить отключенный Google Ассистент заработать снова.

Зачем отключать Google Ассистент

Стоит ли отключать Google Ассистента, каждый решает для себя сам. Одних не устраивает, что голосовой помощник включается сам по себе, другие переживают, что он может записать их разговор с близкими и отправить его на сервера Google, третьи же периодически включают его сами по чистой случайности и теперь просто хотят избежать этого. Но если самопроизвольных активаций помощника ещё можно избежать, например, заменив его на Алису от Яндекса, у которой таких проблем нет, то вот у тех, кто не хочет, чтобы их могли услышать посторонние, другого выхода, кроме как отключить ассистента в принципе, нет.

Как включить быстрые команды для Google Ассистента на Android

Не знаю, как у вас, а лично у меня никогда не возникало ни одной из перечисленных выше проблем. Конечно, меня в своё время тоже очень удивило, что Google, во-первых, записывает меня, а, во-вторых, хранит эти самые записи, по сути, в открытом доступе. Правда, когда первоначальное напряжение спало, я понял, что хорошо, что Google не скрывает факт записи, как это делала в своё время Apple, а также позволяет удалить уже сохранённые записи и запретить сохранять их впредь. Ну, а теория об открытом доступе записей – вообще несостоятельна, поскольку к вашему аккаунту имеете доступ только вы.