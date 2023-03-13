Как отключить наушники на телефоне Android

Наушники для телефона — незаменимый аксессуар, которым пользуются многие из нас как с целью прослушивания музыки, так и для разговоров, ведь подключенная гарнитура позволяет не доставать смартфон из кармана и принимать звонки на ходу. Мы уже рассказывали, как подключить наушники к телефону, но таким же важным является и вопрос отключения вспомогательного гаджета. Как отключить наушники и с какими трудностями вы можете столкнуться, пытаясь отсоединить одно устройство от другого, — узнаете в сегодняшнем материале.

Как отключить наушники на телефоне

Ни для кого не секрет, что наушники бывают проводными и беспроводными. Первый тип аксессуара подключается к телефону через кабель и закрепленный на нем штекер, который вставляется в соответствующее гнездо. Следовательно, чтобы отключить проводные наушники достаточно извлечь их штекер из аудиоразъема.

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Казалось бы, все максимально просто, но даже тут многие из нас сталкиваются с довольно распространенной проблемой. При условии, что проводная гарнитура отключена, продолжает оставаться значок наушники на телефоне. И ладно бы это была обычная иконка, так ее наличие не позволяет воспроизвести музыку через встроенные динамики Андроид. Потому давайте разберемся, как отключить значок наушников.

Как убрать значок наушников

Если на экране вашего смартфона без видимых на то причин появился значок наушников, то с высокой долей вероятности вы имеете дело с неисправностью разъема. Скорее всего, он просто засорен. Так что лучший выход из ситуации — попытаться его очистить подручными средствами. Кроме того, есть смысл попробовать переподключить наушники или перезагрузить смартфон.

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Причина возникновения проблемы может быть еще более серьезной. Например, если у вас сломался разъем наушников. Тогда вам смогут помочь только специалисты сервисного центра. А пока проблема остается нерешенной, установите приложение Disable Headphone. Оно поможет принудительно вывести звук через динамики смартфона при условии, что на экране остается значок подключенных наушников:

Запустите программу. Нажмите кнопку «Speaker». Проверьте, через какое аудиоустройство будет доноситься звук, нажав кнопку «Test Sound».

К сожалению, это приложение не поможет убрать значок беспроводных наушников. Впрочем, с Bluetooth-гарнитурами подобные проблемы и не возникают. Во всяком случае мне не доводилось слышать ничего о том, что на экране без причины появилась такая иконка.

Как отключить беспроводные наушники

Тем не менее, вы должны знать, как отключить блютуз-наушники. Особенно по той причине, что по понятным причинам банальным извлечением штекера здесь не обойтись. Но существует очень простой способ отключить беспроводные наушники от телефона — убрать гарнитуру в кейс.

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Допустим, этот вариант вас по каким-то причинам не устраивает. Тогда в вашем распоряжении остается еще несколько альтернативных методов отключения блютуз-наушников:

выключите Bluetooth на телефоне, нажав соответствующую кнопку;

откройте всплывающее меню в окне Bluetooth и нажмите на «крестик»;

в разделе настроек смартфона «Bluetooth» найдите свою гарнитуру, откройте ее параметры и нажмите кнопку «Отключить».

Последний способ отключения стоит использовать только в том случае, если вы хотите, чтобы смартфон забыл гарнитуру. Ведь при повторном подключении вам заново придется настраивать сопряжение, с которым частенько возникают проблемы. В частности, из-за того, что многие пользователи забывают нажать специальную кнопку на кейсе.

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Как отключить микрофон на наушниках

Помимо отсоединения гарнитуры вы наверняка хотите знать, как можно отказаться от использования некоторых ее возможностей. Например, как отключить микрофон наушников. Если в вашем распоряжении находится полноразмерная модель, то оптимальный способ — нажать специальную кнопку, расположенную на корпусе.

С обычной беспроводной гарнитурой так сделать не получится. Да и вообще по умолчанию отключить микрофон на наушниках на телефоне нельзя. Ведь Андроид воспринимает их как комплексное устройство из внешнего динамика и микрофона. Но можно немного схитрить. В некоторых приложениях есть настройки записи и вывода звука. С помощью этой опции без труда получится переключить внешний микрофон на внутренний.

Если у ваших наушников есть приложение, то в его настройках вы, скорее всего, найдете пункт «Голосовой вызов». Отключив его, удастся сделать так, чтобы во время звонка был задействован микрофон смартфона.

Если приложения нет, то попробуйте найти подобные параметры в настройках подключения Bluetooth. Не исключено, что на вашем устройстве можно отключить микрофон наушников и без дополнительного ПО.

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Как отключить ассистент наушников

Голосовой ассистент Гугл через наушники тоже работает. Многих это раздражает, ведь порой ассистент возникает из неоткуда, из-за чего прерывается воспроизведение фото или видео. Проблема вызвана случайной активацией Гугл ассистента. Следовательно, для ее решения нужно отключить ассистент наушников.

Во-первых, откройте приложение своих наушников или их настройки. Здесь можно назначить функции кнопок (сенсоров). Не исключено, что у вас был включен вызов голосового ассистента двойным касанием, как у меня. Тогда просто поменяйте действие, после чего помощник перестанет включаться автоматически.

Во-вторых, запустите приложение Google и выполните несколько простых шагов:

Нажмите на иконку профиля. Перейдите в раздел «Настройки», а затем — «Голос». Во вкладке «Голосовое управление» деактивируйте все переключатели.

Так вы отключите голосовую активацию ассистента через микрофон наушников. А еще можно полностью отказаться от использования виртуального помощника. Об этом читайте в нашем тексте, как отключить Google Ассистента на телефоне.