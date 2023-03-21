Как открывать .docx и другие документы на Android

Несмотря на то, что большинством пользователей смартфон воспринимается исключительно как средство коммуникации, а также как мультимедийное устройство для развлечений, порой нам требуется открывать документы на Андроид. И в этой ситуации мы зачастую оказываемся в положении беспомощного человека, который не может посмотреть содержимое файла. Чтобы решить проблему, нужно разобраться, чем открыть docx и другие виды документов на телефоне.

Первым делом надо сказать, что на многих смартфонах по умолчанию есть средство просмотра документов. В качестве примера приведу свой Xiaomi, на котором без установки вспомогательных приложений мне удалось открыть PPTX на Андроид, HTML, TXT и другие файлы. Из девяти форматов сложности вызвали только расширения DjVu и SIG.

Вместе с тем существует пара нюансов. Во-первых, средство просмотра Андроид только показывает содержимое файла, но не позволяет его редактировать. Во-вторых, подобное ПО есть не на каждом смартфоне, и на тех же устройствах Xiaomi оно во-многом реализовано за счет вспомогательного софта. Так что разговор о том, как открыть PDF на Андроиде и другие типы документов продолжает оставаться актуальным.

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Приложение для docx на Андроид

Начнем c файлов docx, которые представляют собой текстовые документы из серии форматов Office Open XML, разработанных компанией Microsoft. Чтобы взаимодействовать с ним вам может потребоваться приложение, открывающее docx на Андроид:

О дополнительных приложениях для работы с документами на телефоне вы узнаете из нашей подборки. А среди своей троицы хочу выделить WPS Office. Эта программа позволяет не только редактировать docx на Андроид, но и работать с другими типами файлов от PDF до PPTX. Возьмите на заметку.

Чем открывать TXT на Андроиде

Максимально кратко поговорим о TXT на Андроид. Это текстовый документ, отличающийся от docx отсутствием разметки. Открыть TXT на телефоне можно тремя типами приложений:

При этом работа с текстом будет доступна только в специальном редакторе. Все остальное — средства просмотра документов, которые могут отличаться только удобством чтения, но не более того.

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Как открыть PDF на Андроиде

Обычно PDF на Андроид открывается без каких-либо проблем при помощи стандартного средства просмотра и приложений, рассмотренных выше. Но, если вы хотите разобраться, как сделать ПДФ на телефоне, создав файл самостоятельно, могут возникнуть сложности. Появляются они только из-за того, что многие люди не знают, что любой текстовый редактор от Microsoft Word до WPS Office позволяет сохранить документ не в docx, а в PDF. Вот вам пример:

Откройте документ в WPS Office или любом другом подобном приложении. Отредактируйте текст на свой вкус, используя инструменты программы. Нажмите кнопку «Инструменты», а затем — «Экспорт в PDF». Сохраните файл.

Отмечу, что в WPS Office эта функция является платной, а без лишних трат вы можете сохранить ПДФ на телефоне через Microsoft Word. Если не нужно создавать файл, а просто хочется открыть PDF на Андроид, но вы сталкиваетесь со сложностями, установите приложение PDF Reader или читалку наподобие ReadEra.

XLSX — чем открыть на Андроид

Файл XLSX представляет из себя таблицу, созданную в приложении Excel от Microsoft. Следовательно, вы можете использовать его для работы с подобными типами файлов. Но подойдут и другие программы вроде неоднократно упомянутого пакета WPS Office.

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Еще один вариант открыть XLCX на Андроид — приложение Google Таблицы. Можете пополнить им список прочего софта для работы с документами, о котором мы уже говорили ранее.

Как открыть XML на телефоне

XML на Андроид — это формат с расширяемым языком разметки. Несмотря на визуальное сходство в названии, он не имеет ничего общего с XLCX. Если вы хотите узнать, как открыть XML на телефоне, то воспользуйтесь приложением XML Viewer.

Помимо просмотра эта программа позволяет редактировать файл XML. Увы, в приложении нет русского языка, однако для работы с ним вам будет достаточно знания перевода слов «View» («просмотр»), «Edit» («изменение») и «Save» («сохранение»). Еще одна подобная программа XML Viewer разработана студией Sooms App и примечательна тем же набором опций. Кроме того, если вам не нужна функция редактирования, вы можете открыть XML на телефоне при помощи бесплатного средства просмотра из приложения WPS Office.

Как открыть файл HTML на Андроид

Если вы скачали HTML на Андроид, то знайте, что данный тип файлов — это разметка веб-страниц. Поэтому, чтобы открыть HTML на телефоне, понадобится самый обычный браузер от Google Chrome до Opera Browser. Причем для просмотра такого документа выход в интернет не требуется.

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Другое дело, если вам нужно редактировать HTML. Для этого придется предварительно установить на смартфон приложение TrebEdit. Специальный редактор поможет изменить содержимое документа и сохранить получившийся результат.

Файл PPTX на Андроид

PPTX на телефоне — это файл презентации. Его можно открыть через стандартное средство просмотра. А вот для того, чтобы сделать презентацию на телефоне, нужно воспользоваться одной из специальных программ:

Если стандартное средство просмотра не работает, то эти приложения можно использовать и с целью открыть PPTX на телефоне, что вполне логично. Также ознакомьтесь с нашей подборкой программ для создания презентации на Андроид, где вы найдете другой полезный софт.

Как открыть SIG на телефоне

Файлы отмеченных выше форматов можно открыть с помощью средства просмотра Xiaomi и прочего стандартного ПО. Вместе с тем есть вероятность столкнуться с расширениями, для взаимодействия с которыми не подходит ни заводской софт, ни текстовые редакторы. В частности, такие сложности вызывает SIG-файл на телефоне.

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В формате SIG сохраняются цифровые подписи. Увы, специальных программ для открытия SIG на Андроид не существует. Но посмотреть подпись получится, если предварительно изменить формат файла:

Выделите SIG-файл. Нажмите «Переименовать». После точки введите «docx» или другое расширение, для работы с которым у вас уже установлено приложение.

Если вам нужно создать подпись в формате SIG, воспользуйтесь приложением КриптоАРМ ГОСТ. В Google Play его нет, но его можно скачать отдельным файлом и установить APK на телефон.

Чем открыть DjVu на Андроид

Наконец, сложности нередко вызывают файлы DjVu на Андроиде. Впрочем, на деле все довольно просто. Ведь это — формат для хранения книг и журналов. Как вы уже могли догадаться, чтобы открыть DjVu на телефоне, нужно скачать приложение для книг на Андроид:

FBReader;

FullReader;

ReadEra и другие.

Аналогичным образом вы можете открыть FB2 на телефоне. Читалка в этом смысле — палочка-выручалочка, так как при попытке ознакомиться с содержимым в текстовом редакторе после принудительного изменения формата файла оборачиваются неудачей из-за проблем с отображением шрифтов.