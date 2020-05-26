Пять приложений для тех, кто много печатает и работает с текстами

Есть люди, для которых работа с текстами перестает быть просто чем-то необходимым и рутинным, вроде написания служебной записки на работе, и становится настоящим хобби, которому они посвящают свободное время. Для кого-то текст и есть работа. Тем более, что сейчас на этом можно заработать неплохие деньги. Чем бы для вас не были последовательности букв на экране или бумажном носители, создатели приложений стараются сделать два вас что-то полезное и удобное. Сегодня поговорим о приложениях, которые помогут в любой работе с текстом — от подготовки делового письма до написания целой книги.

Есть мнение, что писать с использованием неправильных инструментов, это все равно, что надевать джинсы для того, чтобы бежать марафон. Вроде можно, но как-то это не то. Они просто не дают тех возможностей и комфорта, которые нужны в этот момент.

В магазине Play Store есть множество приложений и инструментов для записи — их так много, что к тому моменту, когда вы найдете нужные вам приложения, уже не надо будет ничего писать. Чтобы проще было сделать выбор, ниже я приведу несколько приложений, которые помогут не только написать текст без ошибок, но и сделать это на разных языках. А если вам будет нужно, то есть даже приложения для того, чтобы написать целую книгу

JotterPad — приложение для писателей и сценаристов

JotterPad — это полноценный текстовый процессор, замаскированный под текстовый редактор. Интерфейс приложения минималистичный — очень приятный и понятный. Вне зависимости от того, как вы печатаете, с внешней или встроенной клавиатуры, все функции вам будут доступны.

Среди таких функций есть поддержка словарей, расширенная поддержка символов и исправление ошибок. При первом запуске приложения вам предложат выбрать язык дальнейшей работы. Русский поддерживается, поэтому работать с текстом на родном языке не составит никаких проблем. Также имеется облачная интеграция с такими сервисами, как Google Drive, Dropbox и OneDrive, а еще режим автономного редактирования.

JotterPad предлагает встроенные покупки. Существует «креативная» версия приложения, которая стоит 1,99 доллара и открывает такие функции, как форматирование, пользовательские шрифты, темная тема и управление версиями. А если вы работаете со сценариями, то за 30 долларов в год можно раскрыть дополнительные возможности в этом направлении.

Скачать JotterPad из Google Play

Pure Writer — приложение для тех, кто любит писать

PureWriter — это еще один текстовый процессор, ориентированный на минимализм, хотя этот продукт позиционируется как приложение с упором на безопасность. Ваша работа периодически сохраняется в облаке, и приложение предупредит вас, если не удастся по какой-либо причине сделать это.

По началу кажется, что разделов в приложении слишком много, но разбираешься в них достаточно быстро и находишь то, что будет полезно. Мне, например, очень понравилась возможность разбивать текст на абзацы. Это когда ты просто пишешь, а абзацы отделяются друг от друга небольшими отступами. Так намного проще работать с большими текстами.

PureWriter также предлагает множество полезных функций бесплатно, включая контроль версий, фоновые темы и поддержку шифрования отпечатком пальцев. Вы можете разблокировать версию Pro за 10 долларов, чтобы получить доступ к таким функциям, как пользовательские шрифты, мгновенный предварительный просмотр, а также различные возможности экспорта. Несмотря на то, что я работаю с текстами, когда я пользовался приложением, мне хватало и бесплатной версии.

Скачать Pure Writer из Google Play

Многим из тех, кто не привык работать с буквами, этот процесс кажется пугающим, но современные технологии помогают с этим справиться. WriterTools — это автоматический менеджер проектов с такими функциями, как временная шкала и выделение символов.

Нельзя не отметить, что это приложение достаточно давно не получало обновлений, но при этом оно продолжает работать, и не создается ощущения, что разработчики просто ”забили” на него. Видимо, их все устраивает и пока просто не накопилось столько правок, чтобы рисковать что-то испортить.

Однако, если вы захотите получить полную функциональность, включая резервное копирование в облако, темную тему и продвинутые инструменты синхронизации, то надо будет заплатить 4,99 доллара в месяц.

Скачать WriterTools из Google Play

MS Word для Android — проверенная классика

Если не хочется экспериментировать и пробовать что-то новое для работы, тем более, что приложения выше ориентированы именно на писателей, вам отлично подойдет просто Word, к которому многие так привыкли.

Как на Huawei скачать любые приложения и даже Google Play. Официальный способ

Скачать его без проблем можно из Google Play, а пользоваться — частично бесплатно. Впрочем, если у вас есть учетная запись Office 365, можно залогиниться и все станет совсем просто.

Не все знают, что Word есть для Android, но иногда он очень помогает. В частности с его помощью можно работать с документами, работа с которыми была начата еще на компьютере. А еще можно просто проверять грамматику и опечатки в тексте. Например, перед написанием большого электронного письма, комментария в социальной сети или сообщения в мессенджере (в том числе в нашем Telegram-чате).

Скачать MS Word для Android из Google Play

Google переводчик — самый простой перевод

Разговор о работе с текстом был бы не полным, если не упомянуть переводчик. Даже людям, которые понимают иностранный язык, иногда надо просто перевести большой текст, чтобы не тратить время на его прочтений. Или просто не перепечатывать заново, например, письмо от иностранных коллег.

Гендиректор Google признался, что хочет и дальше работать с Apple

Самым простым и понятным переводчиком можно назвать вариант от Google. Он простой, без лишних функций, но при этом в нем есть даже голосовой перевод и перевод по фотографии.

В целом тексты получаются достаточно качественными и очень похожими на настоящий русский язык. Есть и другие переводчики не менее хорошего качества, но приложение от Google полностью бесплатное и в этом его главный плюс.

Скачать Google переводчик из Google Play