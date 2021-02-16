Почему я откажусь от Google Pay в пользу Tinkoff Pay

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Иван Кузнецов 1

На этой неделе стало известно, что Тинькофф банк планирует запустить собственный сервис бесконтактной оплаты Tinkoff Pay. Логично, что работать он будет только на Android, а значит, составит конкуренцию только Android-совместимым платёжным сервисам: Google Pay, Samsung Pay, SberPay и другим. Я всегда относился с изрядной долей скепсиса к новым продуктам, которые выходили на этот рынок, но новость о запуске Tinkoff Pay меня порадовала, и я, скорее всего, буду им пользоваться. Рассказываю, почему.

Tinkoff Pay

Tinkoff Pay может стать хорошей альтернативой Google Pay для многих пользователей

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Мне никогда особенно не нравился Google Pay. Ограничение на количество транзакций без подключения к интернету, отсутствие интерфейса выбора карту на экране блокировки, возможность совершить несколько платежей без подтверждения биометрией – в общем, недостатков хватало. Другое дело, что заменить Google Pay было нечем.

Сравнение Tinkoff Pay и Google Pay

Huawei Pay

Tinkoff Pay сможет стать основным платёжным сервисом на смартфонах Huawei и Honor, у которых нет других альтернатив

Samsung Pay работает только на смартфонах Samsung, Huawei Pay не поддерживает нормальные платёжные системы вроде Visa и MasterCard, а SberPay позволял оплачивать покупки только банковской картой Сбербанка, которую я, как и все, держу просто на всякий случай и обычно ей не пользуюсь.

На их фоне Tinkoff Pay обещает стать неплохим претендентом на замену Google Pay. Во всяком случае, для меня, потому что я пользуюсь картами этого банка, и рассчитываю не только на удобство, но и на выгоду.

Несмотря на то что технические подробности работы Tinkoff Pay пока остаются неизвестными, очевидно, что разработчики предпочтут защитить свой сервис в соответствии со стандартами отрасли. Значит, подтверждать платежи будет можно и нужно при помощи биометрии, не снимая блокировку со смартфона.

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Если в Tinkoff Pay будет реализована технология эмуляции карт по стандарту HCE, это будет означать, что оплачивать покупки с помощью сервиса можно будет независимо от подключения к интернету. Google Pay тоже позволяет платить без связи, но не более 10 раз подряд – дальше ему требуется обновление базы токенов.

Тинькофф банк знает, как привлекать клиентов к своим новым сервисам, а потому практически гарантированно предложит какие-нибудь привилегии пользователям Tinkoff Pay. Я рассчитываю на дополнительный кэшбек или специальные скидки у партнёров банка, которых почему-то в России не предлагает ни Samsung Pay, ни Google Pay.

Tinkoff Pay может стать настоящим спасением для владельцев смартфонов Huawei и Honor, которые были выпущены в период действия санкций США. Несмотря на то что мой Honor View 20 поддерживает сервисы Google, не исключено, что поисковый гигант в любой момент может их отключить. Следовательно, Tinkoff Pay останется для меня единственным средством бесконтактной оплаты, если не считать Кошелёк Pay, который мне как-то не зашёл.

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Честно признаться, в последнее время я кардинально поменял своё мнение относительно новых сервисов бесконтактной оплаты. Если ещё несколько месяцев назад мне казалось, что в них нет никакого смысла, потому что на рынке уже есть такие гиганты, как Samsung Pay и Google Pay, то теперь я думаю совершенно иначе. Ведь, если разобраться, то конкуренция ещё никому не сделала хуже, а обилие однотипных продуктов практически наверняка приведёт к тому, что их создатели будут хотеть выделиться, предлагая пользователям всё более и более выгодные условия обслуживания.

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Взять тот же SberPay, который уже несколько месяцев доступен пользователям из России. Несмотря на то что он позволяет оплачивать покупки только картами Сбербанка, он реализован довольно удобно и оформлен весьма красиво. Им действительно приятно пользоваться, и я делал это на протяжении двух недель. По итогу я от него отказался только из-за того, что сберовский «пластик» не является для меня основным. Но с Tinkoff Pay, думаю, мой опыт будет ещё более положительным, заставив меня закрепиться на новом сервисе и отказаться от Google Pay.

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1 комментарий Оставить свой
  1. Ololosh

    Почему-почему… Хм… Потому что Олежка заплатил за эту «джинсу»?

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