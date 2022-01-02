Как подключить графический планшет к телефону

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Рахматуллин 0

В последние годы технологии развиваются крайне стремительно. Каждый из нас может попробовать себя в роли фотографа с крутой камерой, режиссера с возможностями современного софта и, конечно, художника, с множеством разных приложений. Однако не стоит забывать и о разных гаджетах, которые помогают нам в реализации своих задумок. Для людей, неравнодушных к рисованию таким является графический планшет. Научить рисовать мы, к сожалению, их не сможем, но объяснить все технические тонкости настройки — без проблем.

Подключаем телефон к графическому планшету.

Что такое графический планшет

Графический планшет - это устройство, состоящее из плоской сенсорной панели и стилуса, которое предназначено для для ввода информации, созданной от руки, непосредственно в компьютер.

Вы можете совершенно справедливо ответить: а причем здесь смартфон? Суть в том, что создание рисунка на холсте — сложный процесс, требующий определенного навыка и условий работы.

Графический планшет — это не тот планшет, к которому вы привыкли.

С учетом того, что в последнее время люди начали активно путешествовать, мало кто из художников или дизайнеров работает только из дома. А значит, ноутбук оказывается не всегда под рукой, из чего возникают некоторые трудности. Тут вам отлично пригодится телефон, который без проблем справится со всеми задачами. Очень удобно, если вы находитесь где-то вдали от дома.

Удобно ли рисовать на графическом планшете без экрана

Понятно, что сценарий использования графического планшета с телефоном имеет нюансы. Учтите, если подключать панель к смартфону, вы не сможете увидеть весь рисунок, ибо диагональ экрана телефона вам просто этого не позволит. Художники говорят, что для комфортного использования подойдет телефон с диагональю не менее 6,2″.

Кроме планшета придется купить подставку и OTG-кабель.

Плюс, имейте в виду, что кроме планшета вам придется купить подставку под телефон и специальный переходник OTG, чтобы соединить два гаджета между собой. Это обуславливает некоторые трудности, в том числе и материальные. Смело докидываете к стоимости еще тысячу рублей.

Плюс, надо понимать, что далеко не все смартфоны совместимы с графическими планшетами. Если только планируете покупку такого устройства, обязательно ознакомьтесь с инструкцией к гаджету и обратите внимание на совместимость. Кроме этого, скачайте OTG Checker, чтобы проверить смартфон на совместимость с переходником.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира Android.

Как подключить графический планшет к смартфону

Рисовать на графическом планшете в связке с Android вполне можно.

Еще раз повторимся. Графический планшет — не самостоятельное устройство, а лишь периферия, которая служит вспомогательным инструментом. Перед покупкой проверьте совместимость вашего телефона, версию операционной системы и уточните, поддерживает ли ваше устройство подключение OTG-кабелей.

Несмотря на то, что графических планшетов на рынке достаточно много, процесс подключения проходит на всех устройствах примерно одинаково:

  • Перейдите в Настройки, Основные и активируйте опцию OTG.
  • Подключите кабель OTG к графическому планшету.
  • Затем подключите к проводу ваш Andoroid-смартфон.
  • Возьмите стилус и попробуйте поводить пером по планшету.
  • Если телефон воспринимает стилус как мышь, то все работает правильно.
  • Далее откройте любое приложение для рисования и опробуйте машину.

Первые наброски на графическом планшете в связке с Android-смартфоном.

Дальше уже все зависит конкретно от вашего устройства. Конкретно мой планшет имеет кнопки на самом пере, что значительно расширяет его функциональность. Уделите немного времени для тонкой настройки своего устройства и будет вам счастье.

Какие приложения скачать на телефон сразу после покупки.

Среди наших читателей есть те, кто рисует на графическом планшете? Сталкивались ли вы с какими-то трудностями по этому поводу? Обязательно дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Крайне интересно прочесть.

Теги
Лонгриды для вас
WhatsApp
Как отправить фото и видео в WhatsApp без потери качества

Ключевое преимущество мессенджеров, как ни странно, состоит не только в том, что они позволяют нам отправлять и получать сообщения в реальном времени и бесплатно, но и в возможности делиться медиафайлами. Если раньше для того, чтобы отправить фотографию или видеозапись, приходилось пользоваться либо файлообменником, либо электронной почтой, то теперь это можно сделать прямо в чате. Но вот проблема – тот же WhatsApp сильно сжимает файлы, и на выходе получаются совсем уж непригодные фотки и видео. Разбираемся, как решить эту проблему.

Читать далее
Приложения, от которых лучше отказаться прямо сейчас

Сложно представить себе современный смартфон без сторонних приложений. Несмотря на тот факт, что с большинством задач мы можем справиться без них, типичный пользователь все равно так и норовит забежать в Google Play. Одни программы мы скачиваем сразу после покупки нового устройства, так как испытываем в них острую необходимость, другие загружаем по совету товарищей, а третьи - так, за одно. Сегодня речь пойдет как раз о таком софте, который мало того, что не выполняет никаких полезных функций и заполняет ваше хранилище, так еще и может содержать вредоносное ПО.

Читать далее
Вреден ли магнитный держатель для смартфона

Автомобильный держатель для смартфона - безумно удобная штука. Что может быть удобнее, чем установить смартфон, повернув его так, чтобы был виден, скажем, навигатор? Уведомления за рулем - тот еще вред, но автолюбителю необходимо оценивать дорожную ситуацию и выбирать правильный маршрут. Держателей много и все они отличаются по цене и качеству. Особого внимания заслуживает магнитный держатель, простой и понятный в использовании. Но ведь магнит, вроде как, противопоказан электронике? Не отразится ли это на работе смартфона?

Читать далее
Новый комментарий