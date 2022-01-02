Как подключить графический планшет к телефону

В последние годы технологии развиваются крайне стремительно. Каждый из нас может попробовать себя в роли фотографа с крутой камерой, режиссера с возможностями современного софта и, конечно, художника, с множеством разных приложений. Однако не стоит забывать и о разных гаджетах, которые помогают нам в реализации своих задумок. Для людей, неравнодушных к рисованию таким является графический планшет. Научить рисовать мы, к сожалению, их не сможем, но объяснить все технические тонкости настройки — без проблем.

Что такое графический планшет

Графический планшет - это устройство, состоящее из плоской сенсорной панели и стилуса, которое предназначено для для ввода информации, созданной от руки, непосредственно в компьютер.

Вы можете совершенно справедливо ответить: а причем здесь смартфон? Суть в том, что создание рисунка на холсте — сложный процесс, требующий определенного навыка и условий работы.

С учетом того, что в последнее время люди начали активно путешествовать, мало кто из художников или дизайнеров работает только из дома. А значит, ноутбук оказывается не всегда под рукой, из чего возникают некоторые трудности. Тут вам отлично пригодится телефон, который без проблем справится со всеми задачами. Очень удобно, если вы находитесь где-то вдали от дома.

Удобно ли рисовать на графическом планшете без экрана

Понятно, что сценарий использования графического планшета с телефоном имеет нюансы. Учтите, если подключать панель к смартфону, вы не сможете увидеть весь рисунок, ибо диагональ экрана телефона вам просто этого не позволит. Художники говорят, что для комфортного использования подойдет телефон с диагональю не менее 6,2″.

Плюс, имейте в виду, что кроме планшета вам придется купить подставку под телефон и специальный переходник OTG, чтобы соединить два гаджета между собой. Это обуславливает некоторые трудности, в том числе и материальные. Смело докидываете к стоимости еще тысячу рублей.

Плюс, надо понимать, что далеко не все смартфоны совместимы с графическими планшетами. Если только планируете покупку такого устройства, обязательно ознакомьтесь с инструкцией к гаджету и обратите внимание на совместимость. Кроме этого, скачайте OTG Checker, чтобы проверить смартфон на совместимость с переходником.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира Android.

Как подключить графический планшет к смартфону

Еще раз повторимся. Графический планшет — не самостоятельное устройство, а лишь периферия, которая служит вспомогательным инструментом. Перед покупкой проверьте совместимость вашего телефона, версию операционной системы и уточните, поддерживает ли ваше устройство подключение OTG-кабелей.

Несмотря на то, что графических планшетов на рынке достаточно много, процесс подключения проходит на всех устройствах примерно одинаково:

Перейдите в Настройки, Основные и активируйте опцию OTG.

Подключите кабель OTG к графическому планшету.

Затем подключите к проводу ваш Andoroid-смартфон.

Возьмите стилус и попробуйте поводить пером по планшету.

Если телефон воспринимает стилус как мышь, то все работает правильно.

Далее откройте любое приложение для рисования и опробуйте машину.

Дальше уже все зависит конкретно от вашего устройства. Конкретно мой планшет имеет кнопки на самом пере, что значительно расширяет его функциональность. Уделите немного времени для тонкой настройки своего устройства и будет вам счастье.

Какие приложения скачать на телефон сразу после покупки.

Среди наших читателей есть те, кто рисует на графическом планшете? Сталкивались ли вы с какими-то трудностями по этому поводу? Обязательно дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Крайне интересно прочесть.