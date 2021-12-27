Как правильно пользоваться смарт-часами

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Иван Герасимов 0

Фитнес-браслеты и смарт-часы — наверное, самые популярные аксессуары на сегодняшний день среди всех. Ими пользуются не только спортсмены и люди, которым необходимо оставаться на связи, а вообще все. При всей схожести между фитнес-аксессуарами и смарт-часами есть большая разница: мой коллега, журналист AndroidInsider.ru Иван Кузнецов об этом рассказывал. Мало того, что такой аксессуар нужно купить, так еще необходимо правильно настроить и научиться использовать, чтобы не испытывать проблем или случайно не испортить. К сожалению, производители не задумываются об этом и не кладут инструкции в упаковку. Сделали это за них: сегодня расскажем, как правильно пользоваться смарт-часами и что нужно о них знать в первую очередь.

Рассказываем, как правильно пользоваться смарт-часами и что нужно о них знать

Как подключить смарт-часы к телефону

Почти во всех случаях производители встраивают подсказки в смарт-часы, но иногда и в них реально запутаться или что-то сделать не так, в результате чего настроить смарт-часы не получается. Еще раз напомним, как это правильно делается.

Как правильно подключить часы к смартфону?

  • Установите на смартфон приложение смарт-часов. У каждого производителя оно свое. Например, Galaxy Wearable для часов Samsung или Mi Fit для смарт-часов от Xiaomi.
  • Включите Bluetooth на обоих устройствах и положите их рядом.
  • Откройте приложение на телефоне и нажмите «Добавить новое устройство»: в списке выберите вашу модель.
  • Сопряжение может занять некоторое время: возможно, устройству придется скачать обновление, поэтому не пугайтесь.

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Как управлять умными часами

Есть интересные нюансы в использовании смарт-часов, на которые мы не обращаем внимания. После этого могут возникнуть определенные проблемы. Рассказываем, на что нужно обратить внимание.

Управлять сммарт-часами просто, а синхронизация со смартфоном требуется изредка

  • Оперативно обновляйте приложение: устаревшие версии могут медленнее работать, а в новых появляются исправления ошибок или новые функции.
  • Полностью зарядите аккумулятор. Кстати, из коробки смарт-часы могут быть разряжены, а заряда может быть слишком мало для синхронизации со смартфоном.
  • Если смартфон не видит смарт-часы, а они включены и дожидаются подключения, возможно, вы скачали не то приложение или вовсе про него забыли. В Google Play могут попадаться кастомные приложения, но лучше начинать использование смарт-часов с официальных программ.
  • Укажите свои данные при регистрации в приложении. Например, в Mi Fit зарегистрироваться достаточно проблематично, а введенные данные от существующего аккаунта не всегда совпадают. Будьте внимательны.
  • Многие читатели нашего Telegram-чата пользуются смартфонами как можно дольше: если в телефоне Bluetooth версии ниже 5.0, то, возможно, нужно отключить смартфон от других устройств: например, Bluetooth 4.1 или 4.2 нужно отключить сторонние устройства.

К чему присмотреться: Xiaomi Mi Watch Lite — отличная замена Apple Watch. Мало того, что внешне их не отличить, так и стоить будут в несколько раз дешевле. Отзывы о них исключительно положительные.

Xiaomi Mi Watch Lite

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Могут ли смарт-часы работать без телефона

В 2021 году смарт-часы стали абсолютно независимыми устройствами, которые нет необходимости подключать к смартфону постоянно. Сейчас только изредка их необходимо синхронизировать со смартфоном, например, для обновления ПО. В остальном они работают автономно, собирая данные об отслеживании сна, измерениях пульса или тренировках, сохраняя все во внутренней памяти.

Можно ли пользоваться часами без смартфона? Конечно, да!

Синхронизация необходима для того, чтобы получить более детальный отчет. В остальном же часы автоматически передают данные в смартфон. Кроме того, подключение смарт-часов к смартфону необходимо в том случае, когда вы планируете обновить медиатеку: устройства неплохо работают с TWS-наушниками, благодаря чему можно тренироваться и не держать смартфон поблизости.

К чему присмотреться: Samsung Galaxy Watch 4 — пожалуй, самые красивые и функциональные смарт-часы на сегодня. Аккумулятор чуть лучше, чем у Apple Watch, а без смартфона работают просто замечательно!

Galaxy Watch 4

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Смарт-часы для детей

Что умеют детские смарт-часы?

Большой популярностью пользуются смарт-часы для детей: в них встроен GPS-модуль, чтобы не потерять ребенка, а внутри есть слот для сим-карты, чтобы можно было совершать звонки. Они бывают с прослушкой, играми, видеокамерой и даже датчиком снятия с руки. Это очень полезный гаджет, к которому стоит присмотреться. Мой коллега, журналист AndroidInsider.ru Артем Рахматуллин рассказывал о них подробнее.

К чему присмотреться: детские часы от Elari — одни из самых популярных на сегодняшний день. Радуют сочетание цена-качество, а также количество функций, которое в них есть.

Детские часы Elari

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Возможности смарт-часов

В современных смарт-часах по умолчанию есть защита от влаги и пыли. Несмотря на это, не стоит злоупотреблять ею: даже если ваши часы защищены от воды, то лучше их снимать перед купанием или во время принятия ванн. А если все-таки испытали их водонепроницаемость, то лучше оставить на некоторое время высохнуть.

У смарт-часов огромное количество функций, которыми можно пользоваться без смартфона

Кроме того, смарт-часы с защитой от воды имеют свой рабочий диапазон температур. Понятное дело, что на морозе или на жаре ими лучше пользоваться. А еще их не стоит брать в баню или сауну: такие условия оказывают негативное воздействие на аккумулятор в смарт-часах. Этим они напоминают смартфоны.

К чему присмотреться: мой друг уже давно пользуется смарт-часами от Xiaomi. На удивление, они отлично работают и с iOS, и с Android, а аккумулятора хватает надолго. Рекомендуем!

Xiaomi Mi Watch

Кстати, смарт-часы — отличная замена фитнес-браслету, если вы не планируете им пользоваться. О том, почему от него стоит отказаться, рассказали в нашей статье.

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