Фитнес-браслеты и смарт-часы — наверное, самые популярные аксессуары на сегодняшний день среди всех. Ими пользуются не только спортсмены и люди, которым необходимо оставаться на связи, а вообще все. При всей схожести между фитнес-аксессуарами и смарт-часами есть большая разница: мой коллега, журналист AndroidInsider.ru Иван Кузнецов об этом рассказывал. Мало того, что такой аксессуар нужно купить, так еще необходимо правильно настроить и научиться использовать, чтобы не испытывать проблем или случайно не испортить. К сожалению, производители не задумываются об этом и не кладут инструкции в упаковку. Сделали это за них: сегодня расскажем, как правильно пользоваться смарт-часами и что нужно о них знать в первую очередь.

Как подключить смарт-часы к телефону

Почти во всех случаях производители встраивают подсказки в смарт-часы, но иногда и в них реально запутаться или что-то сделать не так, в результате чего настроить смарт-часы не получается. Еще раз напомним, как это правильно делается.

Установите на смартфон приложение смарт-часов. У каждого производителя оно свое. Например, Galaxy Wearable для часов Samsung или Mi Fit для смарт-часов от Xiaomi.

Включите Bluetooth на обоих устройствах и положите их рядом.

Откройте приложение на телефоне и нажмите «Добавить новое устройство»: в списке выберите вашу модель.

Сопряжение может занять некоторое время: возможно, устройству придется скачать обновление, поэтому не пугайтесь.

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Как управлять умными часами

Есть интересные нюансы в использовании смарт-часов, на которые мы не обращаем внимания. После этого могут возникнуть определенные проблемы. Рассказываем, на что нужно обратить внимание.

Оперативно обновляйте приложение: устаревшие версии могут медленнее работать, а в новых появляются исправления ошибок или новые функции.

Полностью зарядите аккумулятор. Кстати, из коробки смарт-часы могут быть разряжены, а заряда может быть слишком мало для синхронизации со смартфоном.

Если смартфон не видит смарт-часы, а они включены и дожидаются подключения, возможно, вы скачали не то приложение или вовсе про него забыли. В Google Play могут попадаться кастомные приложения, но лучше начинать использование смарт-часов с официальных программ.

Укажите свои данные при регистрации в приложении. Например, в Mi Fit зарегистрироваться достаточно проблематично, а введенные данные от существующего аккаунта не всегда совпадают. Будьте внимательны.

Многие читатели нашего Telegram-чата пользуются смартфонами как можно дольше: если в телефоне Bluetooth версии ниже 5.0, то, возможно, нужно отключить смартфон от других устройств: например, Bluetooth 4.1 или 4.2 нужно отключить сторонние устройства.

К чему присмотреться: Xiaomi Mi Watch Lite — отличная замена Apple Watch. Мало того, что внешне их не отличить, так и стоить будут в несколько раз дешевле. Отзывы о них исключительно положительные.

Xiaomi Mi Watch Lite

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Могут ли смарт-часы работать без телефона

В 2021 году смарт-часы стали абсолютно независимыми устройствами, которые нет необходимости подключать к смартфону постоянно. Сейчас только изредка их необходимо синхронизировать со смартфоном, например, для обновления ПО. В остальном они работают автономно, собирая данные об отслеживании сна, измерениях пульса или тренировках, сохраняя все во внутренней памяти.

Синхронизация необходима для того, чтобы получить более детальный отчет. В остальном же часы автоматически передают данные в смартфон. Кроме того, подключение смарт-часов к смартфону необходимо в том случае, когда вы планируете обновить медиатеку: устройства неплохо работают с TWS-наушниками, благодаря чему можно тренироваться и не держать смартфон поблизости.

К чему присмотреться: Samsung Galaxy Watch 4 — пожалуй, самые красивые и функциональные смарт-часы на сегодня. Аккумулятор чуть лучше, чем у Apple Watch, а без смартфона работают просто замечательно!

Galaxy Watch 4

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Смарт-часы для детей

Большой популярностью пользуются смарт-часы для детей: в них встроен GPS-модуль, чтобы не потерять ребенка, а внутри есть слот для сим-карты, чтобы можно было совершать звонки. Они бывают с прослушкой, играми, видеокамерой и даже датчиком снятия с руки. Это очень полезный гаджет, к которому стоит присмотреться. Мой коллега, журналист AndroidInsider.ru Артем Рахматуллин рассказывал о них подробнее.

К чему присмотреться: детские часы от Elari — одни из самых популярных на сегодняшний день. Радуют сочетание цена-качество, а также количество функций, которое в них есть.

Детские часы Elari

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Возможности смарт-часов

В современных смарт-часах по умолчанию есть защита от влаги и пыли. Несмотря на это, не стоит злоупотреблять ею: даже если ваши часы защищены от воды, то лучше их снимать перед купанием или во время принятия ванн. А если все-таки испытали их водонепроницаемость, то лучше оставить на некоторое время высохнуть.

Кроме того, смарт-часы с защитой от воды имеют свой рабочий диапазон температур. Понятное дело, что на морозе или на жаре ими лучше пользоваться. А еще их не стоит брать в баню или сауну: такие условия оказывают негативное воздействие на аккумулятор в смарт-часах. Этим они напоминают смартфоны.

К чему присмотреться: мой друг уже давно пользуется смарт-часами от Xiaomi. На удивление, они отлично работают и с iOS, и с Android, а аккумулятора хватает надолго. Рекомендуем!

Xiaomi Mi Watch

Кстати, смарт-часы — отличная замена фитнес-браслету, если вы не планируете им пользоваться. О том, почему от него стоит отказаться, рассказали в нашей статье.