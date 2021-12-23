Как сделать звук в Яндекс.Станции лучше

Не так давно мы рассказывали о том, почему Яндекс.Станция — идеальный подарок самому себе на Новый Год. С того момента прошло совсем мало времени, а Яндекс.Станция получила очередное долгожданное обновление — настройки эквалайзера для лучшего звучания умной колонки. Как только вышла новость, все сотрудники AndroidInsider.ru, имеющие в арсенале Яндекс.Станцию или Яндекс.Станцию Макс бросились проверять, насколько лучше стала звучать колонка. К сожалению, на данный момент новая функция досталась не всем колонкам Яндекса, но это только пока. Кажется, теперь Яндекс.Станция еще ближе к идеалу. Рассказываем, как работают пресеты и влияют ли настройки эквалайзера на качество звука в Яндекс.Станции.

Чего мне не хватает в Яндекс.Станции

Зачем нужен эквалайзер

Настройки эквалайзера важны в любом аудиоустройстве, будь то смартфон, плеер или телевизор с Android TV на борту. Именно благодаря пресетам эквалайзера получается подчеркнуть или, наоборот, приглушить диапазоны. Это позволяет с комфортом наслаждаться аудиоконтентом или фильмами, избегая помех. Еще эквалайзер помогает при прослушивании музыки в наушниках: именно благодаря ему треки «качают» так, что не нужно никаких ночных клубов.

Многие переусердствуют с ними, настраивая вручную так, что из ушей начинает идти кровь. Но так делать точно не стоит: лучше воспользоваться существующими пресетами или использовать фирменные примочки, которые придают звуку объемное звучание. Как раз этого и не хватало все эти годы Яндекс.Станции: колонка так и манит послушать любимую музыку, но в итоге так и не раскрывает весь драйв от трека, не показывает, на что способна. Больше этой проблемы в Яндекс.Станции нет — отличный новогодний подарок всем пользователям!

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Эквалайзер в Яндекс.Станции

Между прочим, до недавнего времени это был один из самых популярных запросов в поисковике. 23 декабря 2021 года компания анонсировала появление полноценного эквалайзера для Яндекс.Станции и Яндекс.Станции Макс. К сожалению, Яндекс.Станцию Мини и Яндекс.Станцию Лайт обделили вниманием, но это лишь временно: команда Яндекса заверила, что в будущем данная фича будет доступна и для маленьких фирменных колонок. Настройка эквалайзера в Яндекс.Станции производятся через фирменное приложение Яндекса. Найти их очень просто.

Откройте приложение Яндекс ;

; Нажмите «Сервисы», затем «Устройства»;

Выберите из списка нужную Яндекс.Станцию, если их несколько;

Зайдите в «Настройки звука»;

Выберите пресет из списка предложенных.

Пользователям доступно большое количество предустановок, среди которых есть «Кино» для просмотра фильмов и сериалов, «Голос» для того, чтобы в треках на первый план выходил вокал, «Классика» для комфортного прослушивания классических композиций и «Электроника» для фанатов электронной музыки. Кроме того, доступны ручные настройки: они помогут выстроить звучание исходя из собственных музыкальных предпочтений, расположения колонки и даже условий в комнате, где установлена Яндекс.Станция. Если чувствуете, что эквалайзер только мешает звучанию, то можете отключить его с помощью переключателя в верхней части экрана.

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Радует и то, как работает эквалайзер в Яндекс.Станции вкупе с функцией мультирум: если вы синхронизировали две умных колонки, то на каждой будет включена индивидуальная настройка. Настроить эквалайзер в другой Яндекс.Станции можно тем же самым способом, выбрав нужную колонку из списка.

Лайфхак: Как слушать Яндекс.Музыку на телевизоре

Качество звука Яндекс.Станции

Первое, что бросилось в глаза, когда я только обзавелся большой Яндекс.Станцией — звук хороший, но есть ощущение недосказанности. Колонка от Яндекса может лучше, но настроить ее нельзя. Как только компания объявила о появлении новой функции, я сразу же ее распробовал. Если в двух словах: теперь звучание стало идеальным! На примере электронной музыки я проверил несколько пресетов. Вот, что могу сказать.

Настройка « Больше басов » — лучший вариант для треков, где совсем нет слов. Отлично чувствуются низкие частоты, но если попадается вокал, то он слегка теряется на фоне самой музыки. Идеален для Транса.

» — лучший вариант для треков, где совсем нет слов. Отлично чувствуются низкие частоты, но если попадается вокал, то он слегка теряется на фоне самой музыки. Идеален для Транса. Настройка « Поп » — лучшее решение для тех, кто любит популярную музыку. Вокал не перебивает музыку и наоборот, все в пропорции 50/50. Треки Билли Айлиш, Мадонны, Джастина Тимберлейка идеально подходят под эту настройку.

» — лучшее решение для тех, кто любит популярную музыку. Вокал не перебивает музыку и наоборот, все в пропорции 50/50. Треки Билли Айлиш, Мадонны, Джастина Тимберлейка идеально подходят под эту настройку. « Больше басов и высоких » — делает звук намного чище в танцевальных треках с вокалом. Подойдет для прослушивания радио на Яндекс.Станции .

» — делает звук намного чище в танцевальных треках с вокалом. Подойдет для прослушивания . Настройка «Танцы» — идеальный вариант для жанров Slap House, Deep House, Moombahton, где основной упор идет на кик и глубокий бас.

Умный дом без интернета, новый дизайн, крутой звук. Вышла новая Яндекс.Станция

Эквалайзер в Яндекс.Станции — то, чего больше всего не хватало умной колонке. Учитывая то, что в Яндекс.Музыке собраны треки только в отличном качестве, теперь есть все, чтобы прочувствовать от них драйв. Кстати, купить красавицу, чтобы опробовать новую функцию можно по ссылке ниже.

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А вы уже опробовали эквалайзер в Яндекс.Станции? Расскажите в нашем Telegram-чате, понравилось ли вам звучание?