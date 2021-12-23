Как сделать звук в Яндекс.Станции лучше

  2. Темы
  3. Гаджеты
Иван Герасимов 0
23.12.2021,

Не так давно мы рассказывали о том, почему Яндекс.Станция — идеальный подарок самому себе на Новый Год. С того момента прошло совсем мало времени, а Яндекс.Станция получила очередное долгожданное обновление — настройки эквалайзера для лучшего звучания умной колонки. Как только вышла новость, все сотрудники AndroidInsider.ru, имеющие в арсенале Яндекс.Станцию или Яндекс.Станцию Макс бросились проверять, насколько лучше стала звучать колонка. К сожалению, на данный момент новая функция досталась не всем колонкам Яндекса, но это только пока. Кажется, теперь Яндекс.Станция еще ближе к идеалу. Рассказываем, как работают пресеты и влияют ли настройки эквалайзера на качество звука в Яндекс.Станции.

В Яндекс.Станции наконец появился эквалайзер!

Чего мне не хватает в Яндекс.Станции

Зачем нужен эквалайзер

Настройки эквалайзера важны в любом аудиоустройстве, будь то смартфон, плеер или телевизор с Android TV на борту. Именно благодаря пресетам эквалайзера получается подчеркнуть или, наоборот, приглушить диапазоны. Это позволяет с комфортом наслаждаться аудиоконтентом или фильмами, избегая помех. Еще эквалайзер помогает при прослушивании музыки в наушниках: именно благодаря ему треки «качают» так, что не нужно никаких ночных клубов.

Эквалайзер помогает убрать из музыки лишние шумы или, наоборот, сделать трек лучше

Многие переусердствуют с ними, настраивая вручную так, что из ушей начинает идти кровь. Но так делать точно не стоит: лучше воспользоваться существующими пресетами или использовать фирменные примочки, которые придают звуку объемное звучание. Как раз этого и не хватало все эти годы Яндекс.Станции: колонка так и манит послушать любимую музыку, но в итоге так и не раскрывает весь драйв от трека, не показывает, на что способна. Больше этой проблемы в Яндекс.Станции нет — отличный новогодний подарок всем пользователям!

Читайте также: Что послушать, кроме музыки

Эквалайзер в Яндекс.Станции

Между прочим, до недавнего времени это был один из самых популярных запросов в поисковике. 23 декабря 2021 года компания анонсировала появление полноценного эквалайзера для Яндекс.Станции и Яндекс.Станции Макс. К сожалению, Яндекс.Станцию Мини и Яндекс.Станцию Лайт обделили вниманием, но это лишь временно: команда Яндекса заверила, что в будущем данная фича будет доступна и для маленьких фирменных колонок. Настройка эквалайзера в Яндекс.Станции производятся через фирменное приложение Яндекса. Найти их очень просто.

На мой взгляд, настройки эквалайзера в Яндекс.Станции выставлены отлично

  • Откройте приложение Яндекс;
  • Нажмите «Сервисы», затем «Устройства»;
  • Выберите из списка нужную Яндекс.Станцию, если их несколько;
  • Зайдите в «Настройки звука»;
  • Выберите пресет из списка предложенных.

Пользователям доступно большое количество предустановок, среди которых есть «Кино» для просмотра фильмов и сериалов, «Голос» для того, чтобы в треках на первый план выходил вокал, «Классика» для комфортного прослушивания классических композиций и «Электроника» для фанатов электронной музыки. Кроме того, доступны ручные настройки: они помогут выстроить звучание исходя из собственных музыкальных предпочтений, расположения колонки и даже условий в комнате, где установлена Яндекс.Станция. Если чувствуете, что эквалайзер только мешает звучанию, то можете отключить его с помощью переключателя в верхней части экрана.

Не забудьте подписаться на наш Яндекс.Дзен, чтобы узнать много нового!

Яндекс.Станцию Лайт пока обделили настройками эквалайзера, но в будущем обязательно добавят

Радует и то, как работает эквалайзер в Яндекс.Станции вкупе с функцией мультирум: если вы синхронизировали две умных колонки, то на каждой будет включена индивидуальная настройка. Настроить эквалайзер в другой Яндекс.Станции можно тем же самым способом, выбрав нужную колонку из списка.

Лайфхак: Как слушать Яндекс.Музыку на телевизоре

Качество звука Яндекс.Станции

Первое, что бросилось в глаза, когда я только обзавелся большой Яндекс.Станцией — звук хороший, но есть ощущение недосказанности. Колонка от Яндекса может лучше, но настроить ее нельзя. Как только компания объявила о появлении новой функции, я сразу же ее распробовал. Если в двух словах: теперь звучание стало идеальным! На примере электронной музыки я проверил несколько пресетов. Вот, что могу сказать.

Теперь звук стал намного лучше, а треки раскрываются как надо

  • Настройка «Больше басов» — лучший вариант для треков, где совсем нет слов. Отлично чувствуются низкие частоты, но если попадается вокал, то он слегка теряется на фоне самой музыки. Идеален для Транса.
  • Настройка «Поп» — лучшее решение для тех, кто любит популярную музыку. Вокал не перебивает музыку и наоборот, все в пропорции 50/50. Треки Билли Айлиш, Мадонны, Джастина Тимберлейка идеально подходят под эту настройку.
  • «Больше басов и высоких» — делает звук намного чище в танцевальных треках с вокалом. Подойдет для прослушивания радио на Яндекс.Станции.
  • Настройка «Танцы» — идеальный вариант для жанров Slap House, Deep House, Moombahton, где основной упор идет на кик и глубокий бас.

Умный дом без интернета, новый дизайн, крутой звук. Вышла новая Яндекс.Станция

Эквалайзер в Яндекс.Станции — то, чего больше всего не хватало умной колонке. Учитывая то, что в Яндекс.Музыке собраны треки только в отличном качестве, теперь есть все, чтобы прочувствовать от них драйв. Кстати, купить красавицу, чтобы опробовать новую функцию можно по ссылке ниже.

Купить Яндекс.Станцию

А вы уже опробовали эквалайзер в Яндекс.Станции? Расскажите в нашем Telegram-чате, понравилось ли вам звучание?

Теги
Лонгриды для вас
Почему на смартфоне невозможно написать книгу

Бывало ли у вас такое, что под впечатлением от прочитанной книги захотелось сотворить что-то подобное? Я не говорю о книгах про мотивацию или бизнес: речь исключительно о художественной литературе. Как это должно выглядеть? Наверное, стоит сесть за печатную машинку поздним вечером и начать творить. В общем, в первую очередь, подобный процесс ассоциируется с Хэнком Муди из "Блудливой Калифорнии". Возможно, не самый удачный пример писателя, но все же. Для современного писателя, уверен, по-прежнему нет ничего лучше, чем ноутбук. Но возможно ли творить на смартфоне? Рассказываю, почему в этом нет смысла.

Читать далее
стикеры
WhatsApp позволит пользователям создавать свои стикеры

WhatsApp до сих пор является самым популярным в мире мессенджером. Он не просто установлен больше, чем на миллиарде устройств, но и не собирается сдавать свои позиции. Даже постоянный рост аудитории Telegram пока не может причинить серьезного вреда доминированию ”зеленых”. Но учитывая количество новых функций, которое в последнее время выкатывает WhatsApp, становится понятно, что его руководство понимает новые реалии. В них нельзя больше выезжать на том запасе аудитории, которая пришла к тебе когда-то давно и постоянно стремится уйти после все новых и новых скандалов. Вот и еще одна функция мессенджера подоспела. С ней он еще больше станет похож на Telegram. Ну, и ладно! Главное, чтобы он хоть как-то развивался.

Читать далее
Взлом смартфона через Bluetooth. Реально ли это

Bluetooth-устройства окружают нас повсюду: колонки, умные часы и фитнес-браслеты, наушники. Из-за этого мы совсем не отключаем функцию на смартфоне, оставляя ее постоянно активной. Устройства делятся данными между собой, загружая какую-то часть в приложения. В то же время Bluetooth-соединение очень уязвимо и может стать причиной взлома. Что делать и как обезопасить себя и свои устройства от потери данных?

Читать далее
Новый комментарий