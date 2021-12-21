Как подключить Андроид к Маку. Мой любимый способ

Можно сколько угодно говорить, что компьютер Mac и Android-смартфон вещи несочетаемые, но пользователи так не считают. Компьютеры Apple хороши по многим параметрам: компактный корпус, качественная сборка, высокая скорость работы. Правда есть у таких машин маленький нюанс — экосистема. Подопечные Тима Кука отлично поработали над связкой iPhone-Mac, но напрочь отказываются обращать внимание на любителей зеленого робота. Сегодня предлагаю разобрать нативный способ подключения Android к Mac и коснуться всех подводных камней данной проблемы.

Мне нечего скрывать: я и сам пользуюсь MacBook и считаю его одним из лучших ноутбуков на рынке. Во многом это связано с особенностями профессии: каждый день приходится писать очень много букв, а делать это на Маке в тысячу раз удобнее, чем на другом компьютере. К слову, далеко не все коллеги разделяют мое мнение. Что ж, каждому свое.

Мнение: Почему нет операционной системы помимо iOS и Android.

Как подключить Android к Mac

А зачем подключать смартфон к Mac? Конечно, в первую очередь это делается для передачи фотографий, документов или прочих файлов, дабы освободить хранилище на своем устройстве.

Конечно, сделать это можно с помощью стороннего софта и кабеля USB, благо приложений таких навалом. Если вы не в курсе про этот способ, рекомендую вам статью автора AndroidInsider.ru Владимира Кузнецова. Коллега привел аж 4 приложения, которые без проблем справятся с этой задачей.

Способ, который я приведу ниже удобен тем, что не требует никакого стороннего софта. Маководы ведь в основном айфонами пользуются, поэтому передают файлы через AirDrop. Но иногда случается так, что передать файлы необходимо здесь и сейчас. Скачивать что-то и разбираться в настройках нет ни сил, ни желания.

Как передать данные с Android на Mac

По умолчанию Mac не видит Android-смартфоны. С учетом того, насколько Apple заточена на то, чтобы пользователи покупали только их технику, я совсем не удивлюсь, если это делается специально. Для проведения процедуры нам не понадобиться высоких технологий, одного Bluetooth вполне будет достаточно.

Чтобы перенести данные с Android на компьютер Mac, следуйте инструкции:

Включите Bluetooth на обоих устройствах.

На Mac кликнете на значок яблока в левом верхнем углу.

Далее перейдите в Системные настройки, Общий доступ.

В левом углу найдите пункт Общий доступ Bluetooth.

Поставьте напротив него галочку, как показано на картинке.

Далее в пунктах При приеме файлов и Папка, которую могут просматривать другие пользователи выберите Спрашивать, что делать.

Откройте небходимый файл на Анроид-смартфоне.

Нажмите Поделиться, Bluetooth и выберите Mac из списка устройств.

Далее подтвердите передачу на компьютере.

Готово.

Я считаю, что данный способ должен знать каждый уважающий себя владелец Android-смартфона. Да, со своим Маком можно скачать хоть 5 приложений и настроить их так, как вам необходимо, но как только появится владелец МакБука среди знакомых, и файлы надо будет скинуть быстро, возникнут большие проблемы. Это я вам по опыту говорю.

Да, есть Телеграм, который позволяет скидывать документы до 1,5 ГБ, но ведь этого мало. Вы вообще видели, сколько весят видеоролики в режиме 4K 60 fps?

Как передать файлы с МакБука на Андроид

В обратную сторону данный способ тоже работает. Здесь все проще простого:

Включите Bluetooth на обоих устройствах.

На Mac кликнете на значок яблока в левом верхнем углу.

Перейдите в Системные настройки, Bluetooth.

В списке доступных устройств найдите свой смартфон.

Нажмите на него правой кнопкой мыши.

Далее кликнете на Отправить файл на устройство.

Выберите необходимый файл для передачи.

Имейте в виду, что файлы могут отправиться не с первого раза. Иногда потребуется проделать последние два пункта по несколько раз. Однако многим данный способ подойдет гораздо больше, чем все остальные. Тем более, что после того, как вы все настроите один раз, дальше будет гораздо легче.

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Есть ли пользователи MacBook среди наших читателей? А вы как передаете файлы? Обязательно поделитесь своим опытом в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.