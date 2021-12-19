Мнение: Почему нет операционной системы помимо iOS и Android

В мире смартфонов вот уже несколько лет сохраняется двоевластие между iOS и Android. После того, как Windows Phone окончательно сгинул, рынок операционных система изменился и, возможно, на нем уже никогда не появятся новые игроки. Harmony OS, думаю, не в счет — многие считают его Андроидом на максималках, и это вполне оправданно. Кроме того, все три ОС ничем не отличаются друг от друга, а разработчики все чаще адаптируют приложения для всех операционных систем. Думаю, доживи Windows Phone до наших дней, конкуренция взлетела бы до небес, а не была такой вялотекущей. Да и есть ли она вовсе? Думаю, что нет. Кажется, это на руку всем.

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Что стало с Windows Phone

Почти три года назад Microsoft окончательно похоронила Windows Phone, лишив пользователей приятной, хоть и проблемной ОС. Все годы компания активно использовала маркетинг, выпускала все новые устройства и даже доплачивала разработчикам приложений за то, чтобы расширить ассортимент Microsoft Store. Всё зря: деньги были выброшены впустую, популяризировать ОС тоже не удалось, лояльности пользователей компании завоевать тоже не получилось из-за частых отказов в обновлении своих же смартфонов. Отпишитесь в наш Telegram-чат, если тоже возненавидели Windows Phone за это.

Microsoft хотела всё и сразу, что не очень похоже на мудрых американских менеджеров, работающих на перспективу — обычно китайские производители быстро бросают начатое, спуская немыслимые бюджеты в унитаз. Позорно не то, что Windows Phone тихо умерла в уголочке, а то, с каким удовольствием Microsoft подняла белый флаг, призвав пользователей перейти на iOS или Android. Именно кейс Windows Phone — одна из причин, почему больше никто не рискует создавать свою операционную систему. Тем более, никто не заинтересован в том, чтобы делать ее уникальной. Ведь есть iOS и Android, которые напоминают друг друга, а удивить пользователя можно фирменной оболочкой.

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Экосистема iOS

Компания из Купертино задает тренды во всём. Не так давно в Apple поняли, что смартфоны — ничто, экосистема — всё. Это и вправду сильный ход и прекрасный толчок для индустрии — очередное доказательство того, что миром правит маркетинг. Суть экосистемы подается в виде желания сделать жизнь пользователей проще. Перенос файлов, синхронизация устройств от часов до ноутбуков — в общем, всё, как мы любим.

Доходит до того, что единая экосистема устройств быстро засасывает и выбраться из нее невозможно: попробуйте перейти на Android-смартфон, когда у вас ноутбук, часы, наушники, планшет от Apple! Столкнетесь не только с недопониманием окружающих, но и с собственным неудобством. Сейчас пользоваться устройствами с разными ОС стало намного проще, но назвать такой процесс идеальным язык не повернется.

Думаю, еще и по этой причине никому не интересно создавать ОС во времена экосистем. А еще нужно оптимизировать и без того сырое программное обеспечение под устройства других IT-гигантов или мучаться с созданием собственной экосистемы, которая, скорее всего, не скоро окупится и соберет вокруг себя армию пользователей. Смартфоны, планшеты, смарт-часы ничего не решают по одиночке, а их единая слаженная работа — вот та самая золотая жила, которая будет кормить производителей в ближайшие годы, пока не появится замена смартфонам.

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Все смартфоны одинаковые

К сожалению, история работает против потребителей. Уроки бума мобильных устройств научили производителей вкладываться в производство с умом, устанавливая в смартфоны только то, что принято рынком и нужно потребителям. Это плохо для пользователей: ничего нового в индустрии не происходит, смартфоны похожи друг на друга. Они давно перестали развиваться и потолок возможностей становится все ближе с каждым годом. Хуже, что и нас, владельцев смартфонов, однообразие начинает засасывать. Никто не рискнет купить складной смартфон ради эксперимента.

Во-первых, индивидуальность — это очень дорого: тот же Samsung Galaxy Z Fold по-прежнему стоит бешеных денег и остается нишевым смартфоном. Во-вторых, есть большие сомнения в надежности. В-третьих, покупатели просто хотят, чтобы устройство работало, не ломалось и было как у всех. Выделяться в 2021 году не очень привычно, не принято и стоить это будет немалых денег. Новые операционные системы, в первую очередь, не нужны никому из нас — это выход из зоны комфорта, в которой и так хорошо, уютно. Игры, приложения, функции — всё оперативно падает в смартфон, только успевай обновлять.

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Думаю, что кардинально новой, сильной и популярной OC для смартфонов нам уже никогда не увидеть. Остается только получать удовольствие от того, что есть, изредка переходя с iOS на Android и обратно. Кстати, вот вам небольшой рассказ о том, почему iPhone перепродать проще, чем смартфон на Android.