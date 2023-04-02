Как поменять пароль на телефоне Android

На смартфоне хранится огромное количество данных, которые мы тщательно оберегаем, устанавливая пароли. Однако этого мало. Эксперты в области кибербезопасности рекомендуют периодически менять средство защиты, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Возможно, вы решите сделать то же самое и без напутствий специалистов. Но вне зависимости от того, по какой причине хочется поменять пароль на телефоне, это удастся сделать при помощи нашей инструкции.

Как изменить пароль на телефоне

Пароли на Андроид бывают двух типов. Одни хранятся исключительно на смартфоне, а вторые — в облаке, позволяя войти в аккаунт того или иного сервиса с любого устройства. Сначала поговорим о том, как поменять пароль на экране блокировки. Для этого вам понадобится:

Открыть настройки устройства. Перейти в раздел «Пароли и безопасность». Тапнуть по пункту «Защита устройства». Ввести зарегистрированный ранее пароль. Выбрать способ защиты (графический ключ, цифровой код или пароль) и придумать соответствующую последовательность.

Этот пароль хранится только на смартфоне. Особого смысла в его замене нет, так как ни при каких обстоятельствах он не утечет в сеть. Но у вас могут быть свои причины, заставляющие зарегистрировать другое средство защиты.

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Как поменять пароль в приложении на телефоне

Также в процессе эксплуатации смартфона мы устанавливаем пароли на приложения. Если вы выбирали такой способ защиты, то его тоже можно изменить, воспользовавшись инструкцией:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Защита приложений». Введите пароль. Перейдите в раздел настроек. Откройте вкладку «Изменить способ защиты» и зарегистрируйте новые данные.

Этот пароль для приложений является средством защиты, реализованным производителем смартфона. Вместе с тем своя система безопасности предусматривается разработчиками самих программ. Например, приложения банков и мобильных операторов сразу после установки предлагают зарегистрировать код для входа, работающий только внутри их утилиты. Такой пароль можно изменить через переустановку программы или повторное прохождение авторизации после нажатия кнопки «Забыл пароль».

Как поменять пароль через телефон

Все, о чем мы говорили ранее, — средства защиты, оберегающие сам смартфон или его приложения. Вместе с тем на вашем устройстве есть куча паролей от аккаунтов. Их тоже можно изменить, но действовать придется иначе. В качестве примера рассмотрим способы замены пароля Гугл и аккаунта в Сбербанк Онлайн.

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Как поменять пароль в Гугл аккаунте

На подавляющем большинстве Андроид-устройств нам изначально предлагают войти в аккаунт Гугл или создать новую учетную запись. Для авторизации используется пароль, который меняется следующим образом:

В настройках смартфона перейдите в раздел «Google», а затем — «Управление аккаунтом». В качестве альтернативного варианта предлагается посетить настройки аккаунта Гугл в браузере. Откройте вкладку «Личная информация». Нажмите на «Пароль» и введите его. Придумайте новый пароль и нажмите кнопку «Сменить».

Теперь для входа в аккаунт Google будет использоваться другая последовательность символов. И это касается всех устройств, а не только смартфона. Ведь подобного рода пароль хранится не на смартфоне, а в облаке.

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Поменять пароль в Сбербанк Онлайн на телефоне

Если вы хотите поменять пароль от Сбербанка, то должны знать, что на смартфоне отдельно защищены как приложение, так и сам аккаунт. В первом случае вы можете переустановить программу или повторно авторизоваться, нажав кнопку «Не можете войти?» на стартовом экране.

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Также у вас есть логин и пароль Сбербанк Онлайн. Они меняются только через веб-версию личного кабинета, расположенного по адресу online.sberbank.ru. Открыв его, действуйте по инструкции:

Авторизуйтесь. Нажмите на иконку профиля. Откройте настройки. Во вкладке «Безопасность» раскройте пункт «Смена пароля». Укажите старый пароль и дважды введите новый.

Помните, что короткий код используется для входа в приложение на текущем смартфоне, а пароль — для авторизации в Сбербанк Онлайн на всех устройствах, имеющих доступ к интернету.

Как поменять забытый пароль

А как быть человеку, забывшему пароль от телефона? В случае с защитой аккаунтов все довольно просто. На странице авторизации нужно нажать кнопку «Забыли пароль?» и следовать инструкциям, которые будут появляться на экране.

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Если же вы забыли пароль экрана блокировки, то единственный выход из ситуации — сброс настроек Андроид, после чего с устройства пропадут все данные. Смартфон сам предложит это сделать, когда пользователь несколько раз введет неправильный пароль.