Как отключить спам СМС на телефоне: что нужно делать и что не нужно

Несмотря на то что все уже давным-давно перешли в мессенджеры, ключевая информация от банков, магазинов, служб доставки и других организаций мы всё равно получаем по SMS. Причём в большинстве случае мы даже не подписываемся на эти рассылки. Нас на них просто подписывают без нашего ведома, чем и пользуются разного рода мошенники и спамеры, действуя вразрез с законом о персональных данных. Так что нет ничего удивительного, что от большей части рассылок мы бы хотели отказаться. Рассказываю, как это сделать правильно и как, наоборот, делать не нужно.

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Ключевая проблема всех рассылок, которые мы получаем по SMS, заключается в том, что в большинстве случаев от них невозможно отказаться. Если в каждом сообщении на электронной почте внизу есть кнопка «Отписаться», то в SMS ничего подобного нет. Поэтому действовать приходится обходными методами.

Приходят спам-сообщения на телефон. Что делать

Как ни странно, но большинство приложений в Google Play, которые обещают избавить вас от смс-спама, на самом деле малоэффективны. Почти все они используют механизм блокирования входящих сообщений, основанный на ключевых словах. То есть от вас требуется задать слова или сочетания слов, обнаружив которые, приложение будет блокировать их.

Но это посредственный способ защиты по нескольким причинам:

Во-первых, предугадать содержимое всех спам-сообщений практически невозможно;

Во-вторых, спамеры давно научились обходить блокировку по ключевым словам, используя сочетания кириллицы и латиницы;

В-третьих, иногда такие приложения блокируют доброкачественные сообщения;

Ну, и, в-четвёртых, лично мне просто неприятно держать на устройстве левое приложение с сомнительной функциональностью.

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Но как же тогда бороться со спамом? На самом деле варианты есть, хоть их и не так много. Эксперты рекомендуют для начала разобраться, от кого вам поступают рассылки и найти официальные каналы связи с их авторами. По закону, если вы обратитесь к ним с требованием удалить свой номер телефона из своей базы, они обязаны это сделать. Причём в большинстве случаев будет достаточно просто сказать «Не звоните/не пишите мне больше». Это работает.

Как заблокировать спам СМС

Но ведь бывают и менее сговорчивые спамеры. В таких случаях лучше всего блокировать SMS по факту с помощью встроенных в приложение «Сообщения» инструментов. Например, приложение «Сообщения» от Google позволяет заблокировать отправителя, добавив его в спам, так что впредь сообщения от него больше не будут вам приходить, а будут сразу направляться в корзину со спамом.

Вот как сделать это на практике:

Скачайте и установите приложение «Сообщения»;

Найдите рассылку, которую хотите заблокировать;

Нажмите на неё и удерживайте до появления меню;

Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Заблокировать».

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Если сообщений пока не было, но вы готовитесь к тому, что они начнут приходить и нервировать вас, можно заблокировать номер телефона отправителя заблаговременно:

Откройте «Сообщения» и нажмите на кнопку контекстного меню;

В открывшемся окне выберите «Спам и заблокированные»;

Нажмите на три точки сверху и выберите «Заблокированные»;

Здесь нажмите «Добавить номер» и введите нужный номер телефона.

После того, как вы добавите номер телефона отправителя в чёрный список, вы не будете получать от него не только сообщения, но и звонки. Правда, для этого вам придётся установить ещё и приложение «Телефон» от Google. Они синхронизируются между собой в фоновом режиме и блокируют поступление телефонного спама вдвое эффективнее.