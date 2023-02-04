Как поставить мелодию на звонок телефона

Операционная система Android предлагает широкие возможности кастомизации наших смартфонов. В частности, мы можем изменить мелодию звонка, установить звук уведомлений или выбрать громкий сигнал будильника. Все эти опции располагаются на видном месте, но порой их бывает сложно найти новичкам, и, поверьте, даже продвинутым пользователям знакомы далеко не все способы, как установить мелодию на звонок. Для получения ответов на все интересующие вопросы, связанные со звуками на Андроид, предлагаем подробную инструкцию.

Как поменять мелодию звонка

Прежде всего вы должны понимать, что инструкция пускай и общая, но названия некоторых пунктов меню могут отличаться в зависимости от производителя смартфона. Если на каком-то из этапов разница окажется слишком существенной, я обязательно сообщу об этом, дав дополнительные пояснения. А пока ответим на вопрос, как изменить мелодию звонка:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Звук и вибрация» (может называться «Звуки и уведомления»). Откройте вкладку «Мелодия» или «Рингтон». Выберите понравившийся звук.

Также установить мелодию на телефон можно при помощи приложения для совершения звонков: «Контакты», «Вызовы» или «Телефон». Запустите его и сделайте следующее:

Нажмите кнопку в виде трех точек для запуска меню. Перейдите в раздел «Настройки». Откройте вкладку «Звуки и вибрация».

Далее программа либо предложит напрямую изменить мелодию звонка, либо перенаправит вас в раздел настроек телефона «Звук и вибрация», где останется выполнить шаги, изложенные в первой инструкции.

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Как поставить скачанную мелодию на звонок

В качестве рингтона на телефоне можно использовать не только предустановленные звуки, но и загруженные треки. Так, когда вы открываете вкладку «Мелодия» в настройках Xiaomi, смартфон предлагает две опции: «Выбор мелодии на устройстве» и «Предустановленные мелодии». Перейдя в первый раздел, вы сможете поставить песню на звонок телефона.

На устройствах других производителей алгоритм немного отличается. К примеру, на Samsung нужно сначала пролистать до конца список предустановленных мелодий, а потом нажать кнопку «Добавить рингтон», где и будет предложено выбрать собственный трек. При этом на любом смартфоне можно установить мелодию вместо звонка через стандартный проигрыватель — приложение «Музыка»:

Запустите программу для воспроизведения музыки. Откройте интересующую композицию. Нажмите на «три точки». Выберите опцию «Установить на звонок» (на смартфонах Xiaomi эта кнопка скрывается в разделе «Редактор мелодий»).

Похожим образом можно изменить мелодию звонка в приложении «Проводник», но такой функцией готовы похвастать не все смартфоны. Зато на любом устройстве у вас получится обрезать песню, чтобы сделать из нее рингтон, о чем мы рассказывали в отдельном материале.

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Как установить мелодию на контакт

Еще одна классная функция, доступная на всех телефонах Android, — возможность поставить мелодию на контакт. Она позволит определить на слух, кто вам звонит. Чтобы изменить сигнал, необходимо:

Запустить приложение «Контакты» (может называться «Телефон» или «Вызовы»). Отыскать интересующего абонента и открыть его карточку. Нажать на «три точки». Выбрать опцию «Задать рингтон» и указать нужную мелодию.

Хотите помимо мелодии поставить фото на контакт? Тогда прочитайте специальный текст, посвященный этой теме. А в рамках текущего материала я расскажу о том, как изменить звук уведомлений и будильника.

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Как поменять звук уведомлений

Звуки уведомлений тоже меняются. Если вы внимательно смотрели на примеры, которыми проиллюстрированы инструкции, то прекрасно знаете, что по аналогии с мелодией звонка выполнить замену стандартного сигнала получится через раздел настроек «Звуки и вибрация».

Вместо вкладки «Мелодия» откройте «Уведомления», после чего на выбор вам будут доступны предустановленные сигналы. Но допускается выбор собственной мелодии нажатием на соответствующую кнопку.

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Как поменять звук будильника

В контексте разговора о том, как поменять сигнал будильника, я не буду снова иллюстрировать способ, актуальный для уведомлений. Вместо этого предложу альтернативный вариант изменения звука, под который вы просыпаетесь утром:

Запустите приложение «Будильник» (иногда для этого нужно тапнуть по виджету часов, расположенному на главном экране). Нажмите на «три точки». Перейдите в «Настройки». Откройте вкладку «Мелодия будильника» и выберите звук из предустановленных сигналов или загруженных треков.

Если у вас настроено несколько будильников, то есть смысл менять сигнал для каждого из них по отдельности. В отличие от первого варианта, необходимо тапнуть по времени срабатывания сигнала и только затем переходить в «Настройки».

Далее вам останется открыть вкладку «Мелодия» и выбрать предпочтительный сигнал. После изменения настроек не забудьте нажать галочку, чтобы задействовать новые параметры. В противном случае следующим утром вас разбудит старый сигнал.