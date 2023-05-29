Как правильно платить телефоном в магазине

На днях услышал мнение, что Mir Pay — полнейшая фигня на фоне Apple Pay и Google Pay, потому что платеж с помощью отечественной системы проходит не с первого раза. Эта мысль вызвала странное чувство, ведь пользуюсь этим приложением уже больше года и практически никаких проблем не испытывал. Разобравшись в ситуации, выяснилось, что владелец Андроид-смартфона, насмотревшись на других людей в магазине, просто прикладывал свой аппарат не тем местом к терминалу.

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Поэтому мы решили разобраться в том, как на самом деле правильно платить телефоном в магазинах. В этом материале рассказываем, как прикладывать смартфон к терминалу, чтобы платеж проходил с первого раза, где в корпусе телефона телефона производители прячут NFC и почему не сканируется QR-код через банковское приложение.

Где в телефоне находится NFC

В первую очередь предлагаю разобраться с платежами с использованием NFC. Все-таки на Андроид-смартфонах этот способ прекрасно работает, несмотря на отключение Google Pay. И поэтому большинство владельцев платят именно так. Какой смысл лезть в банковское приложение, если можно просто приложить разблокированный телефон к терминалу, и платеж пройдет. Вот только не все так просто, как кажется на первый взгляд. Часть производителей предпочитает размещать NFC-антенну не в верхней части смартфона в районе камеры, а по центру. В частности, этим грешит Samsung, о чем, не стесняясь, сообщает на своем сайте и Huawei в некоторых моделях. К сожалению, китайский производитель не указывает, где размещается антенна, поэтому придется выяснять это самостоятельно.

Когда вы запускаете Samsung Pay, карта высвечивается по центру экрана. Именно так и надо прикладывать эти аппараты: к дисплею терминала центром задней панели. Тогда платеж пройдет без каких-либо проблем. Остальные производители, такие как Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme, размещают антенну в верхней части смартфонов в районе камеры. Поэтому прикладывать их центром спинки к экрану терминала не надо. В такой ситуации NFC может не считаться, и платеж не пройдет. Достаточно просто это сделать как на фотографии ниже и платеж пройдет.

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Если вы точно не знаете, где находится NFC в смартфоне, то необходимо выяснить это опытным путем. Ни один производитель не размещает его в нижней части. Поэтому на выбор остается не так много вариантов. Просто попробуйте все расположения смартфонов при оплате. Тогда вы точно определите, какой стороной нужно прикладывать телефон к терминалу.

Нужно ли открывать Мир Пей

Но это еще не все. Многие пользователи Mir Pay обращали внимание, что даже самые топовые смартфоны запускают приложение не так быстро, как хотелось бы. Например, тот же Google Pay появляется на экране значительно быстрее. И дело здесь даже не в скорости. В некоторых ситуациях, пока терминал ждет, что NFC запустится, то частенько выдает ошибку.

Именно по этой причине я рекомендую вам сразу после разблокировки смартфона просто запустить Mir Pay. Как показала практика за последний год, такой способ позволяет оплачивать покупки в любых магазинах с первого раза и практически мгновенно. Я для удобства даже разместил приложение Mir Pay на первом экране рабочего стола и запускаю его очень быстро. Советую всем попробовать.

Оплата по QR-коду

Если же Mir Pay по какой-то причине не сработал, то можно произвести оплату с помощью QR-кода. Благо, что большинство терминалов в крупных торговых сетях обновились и одновременно выводят на экран QR-код и позволяют приложить к нему карту или смартфон.

Запустите банковское приложение и откройте в нем сканер QR-кодов ;

; Наведите его на QR-код на терминале оплаты;

Дождитесь пока приложение считает код и подтвердите транзакцию.

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Наверняка, если вы пробовали сканировать QR-код телефоном, то могли столкнуться с тем, что камера не могла сфокусироваться на нем. В первую очередь это связано с тем, что телефон вы держите навесу и так или иначе трясете его. Поэтому, когда наведете камеру на терминал и увидите размытую картинку, то просто коснитесь пальцем QR-кода, чтобы смартфон сфокусировался. Иногда без этого сканирование никак не проходит.

Как быстро запускать сканер QR-кодов

Кстати, если вы перешли на постоянные платежи с помощью QR-кода, то можно процесс сканирования значительно ускорить. Приложения большинства крупных банков поддерживают виджеты рабочего стола, которые сразу же запускают сканер QR-кодов. Вам остается только подтвердить вход в программу с помощью биометрии или пароля, и можно сразу наводить камеру на терминал.

Вот так выглядят виджеты оплаты Тинькофф Банка и Сбера. Очень удобная штука, которую советую попробовать всем. Места такие виджеты занимают немного, зато запуск сканера происходит значительно быстрее. Как видите, вариантов, как сделать платежи в магазине быстрее, много. Вам остается только выяснить, где у вас в смартфоне находится NFC, если вы платите с помощью него, или ускорить вход в банковское приложение благодаря виджетам. Тогда на кассе вы будете самым быстрым, как Молния Макквин, и никто из стоящих за вами не станет вас материть. Переходите в наш чатик в Телеграме и рассказывайте, сталкивались ли вы с проблемами при оплате через Mir Pay и по QR-кодам.