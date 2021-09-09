Как правильно устанавливать APK-файлы на Андроид

Наверное, все пользователи Android знают, что такое APK. Это установочные файлы приложений, которые можно скачивать напрямую, в обход Google Play. Такая возможность может пригодиться в самых разных ситуациях. Например, если нужного приложения нет в официальном каталоге, оно не поддерживается вашим устройством или вам просто нужна более ранняя версия. Тогда мы просто находим APK, скачиваем его и устанавливаем вручную. Другое дело, что такой способ и долгий, и небезопасный, учитывая, что зачастую происхождение установочных файлов для нас остаётся неизвестным. Но решение этих проблем есть.

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Для начала предлагаю разобрать с недостатками ручной установки APK на Android. Потому что многие считают этот способ абсолютно безвредным и даже находят его удобным, но это не совсем так по нескольким причинам:

Во-первых, размещение APK-файлов никак не регламентируется. Их могут выкладывать вообще не любых сайтах, так что вы никогда не будете знать, насколько они безопасны.

Во-вторых, APK-файлы, в отличие от прямой установки из Google Play, остаются на устройстве и занимают память. То есть их нужно не только установить вручную, но и удалить после установки.

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Другое дело, что у некоторых пользователей нет других вариантов, кроме как скачивать приложения в виде APK-файлов себе на устройства. Например, такая потребность есть у пользователей смартфонов Huawei и Honor без сервисов Google. Они не могут пользоваться Google Play, а в AppGallery отсутствует добрая часть софта. Поэтому они пользуются APK, потому что это единственный способ получить нужное приложение.

Однако я знаю, как упростить жизнь тех, кто по какой-то причине не хочет или не может пользоваться Google Play. Это – Aurora.

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Aurora – это установщик APK-файлов приложений из Google Play. По факту он представляет собой зеркало официального каталога за рядом нескольких исключений:

Aurora позволяет скачивать любые приложения, даже те, которые недоступны для вашего устройства (по решению разработчика или в зависимости от географического положения).

Aurora позволяет скачивать приложения на условиях анонимности. То есть Google не будет знать, что именно вы скачали.

Aurora позволяет автоматически устанавливать APK-файлы , не вынуждая вас заниматься поисками загруженного компонента самостоятельно.

, не вынуждая вас заниматься поисками загруженного компонента самостоятельно. Несмотря на то что Aurora скачивает APK , она обладает функцией принудительной очистки установочных файлов.

, она обладает функцией принудительной очистки установочных файлов. Из Aurora исключен инструмент «Google Play Защита», который блокирует загрузку на смартфонах Huawei и Honor.

Установщик APK-файлов скачать

По сути, Aurora представляет из себя более открытый и безопасный аналог Google Play. Открытый – потому что пользоваться им может кто угодно, независимо от того, сертифицировала Google ваш смартфон или нет. А безопасный – потому что Aurora не сохраняет историю загрузок и не передаёт её в Google, так что поисковый гигант не сможет использовать эти данные при формировании вашего виртуального портрета и задействовать в рекламе.

Чтобы установить Aurora, вам потребуется:

Перейдите по этой ссылке на сайт проекта;

Найдите и нажмите на кнопку загрузки Aurora;

Откройте Chrome – Скачанные файлы и установите Aurora;

Запустите Aurora, раздайте нужные разрешения и пользуйтесь.

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У Aurora очень удобный и понятный интерфейс, с которым даже не придётся разбираться. Откровенно говоря, мне он нравится даже больше, чем Google Play, который выглядит перегруженным визуальными элементами. Тут достаточно просто нажать на кнопку поиска, забить название нужного приложения, а потом скачать его себе на устройство и подтвердить установку.

Приложение установится, независимо от ограничений, действующих в Google Play. Другое дело, что в некоторых случаях они могут не заработать, если приложение написано под конкретное железо, как, например, в случае с Google Camera. Для неё, как известно, нужен процессор Qualcomm, поэтому установить Гкам на Huawei или Honor, к сожалению, не получится из-за «камней» HiSilicon Kirin.