Как правильно вставить SIM-карту в телефон

Неотъемлемой частью любого смартфона является SIM-карта, которая позволяет принимать и совершать звонки, а также пользоваться мобильным интернетом. Прежде чем получить доступ к услугам связи, вы должны не только выбрать тариф и внести абонентский платеж, но и правильно установить симку. Кому-то может показаться, что в этом нет ничего сложного. Однако, во-первых, есть люди, которые ранее никогда не пользовались смартфоном. Во-вторых, мобильные устройства сильно отличаются друг от друга, что затрудняет процесс установки карточки. Поэтому сегодня постараюсь максимально подробно и доходчиво ответить на вопрос, как вставить СИМ-карту в телефон.

Куда вставлять СИМ-карту

Внешне смартфон выглядит как моноблок с минимальным количеством разъемов, из-за чего не сразу становится ясно, куда вставлять симку. Если вы являетесь владельцем старой модели или очень дешевого устройства, то для установки карточки понадобится снять крышку. Понять, что телефон оснащен съемным компонентом, можно по зазорам на торце корпуса, а также по наличию специальной выемки, помогающей поддеть крышку.

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Под крышкой (иногда под аккумулятором) обнаруживается площадка для установки симки. Но это, напомню, касается только старых моделей. Сейчас подавляющее большинство смартфонов лишено съемных компонентов, а потому площадка устанавливается в виде отдельного лотка. Он находится на одном из торцов корпуса. Самое популярное место — слева. Чуть реже лоток размещается снизу.

Понять, где находится слот для SIM, можно по характерным засечкам, а также по наличию узкого отверстия. Чтобы извлечь лоток симки, необходимо вставить в отверстие ключ, который поставляется вместе со смартфоном. Если его нет, можно воспользоваться канцелярской скрепкой. Ключ нужно вставить до щелчка, после чего часть каретки покажется наружу. Далее останется потянуть лоток на себя, и вы нашли место, куда вставлять СИМ.

Какой может быть слот в телефоне

Сейчас самое время сделать небольшую паузу, чтобы поговорить о том, какие бывают слоты SIM, так как от его типа будет напрямую зависеть то, как поставить симку в телефон. Обычно выделяют 3 вида лотков:

полноценный (2xSIM + 1хMicroSD);

комбинированный (1хSIM + 1хMicroSD или 2хSIM);

на 2 SIM-карты.

Односимочные смартфоны сегодня почти не встречаются, но многие люди принимают за таковые комбинированные лотки, где площадки для SIM-карт располагаются друг над другом. То есть первая SIM (MicroSD-карта) устанавливается сверху, а вторая — снизу.

Как вставить симку в телефон

Вот мы и подобрались к главной части нашего материала, в которой будет дан ответ на вопрос, как установить SIM-карту. Если вы пользуетесь старым смартфоном со съемной крышкой и аккумулятором, карту необходимо вставить таким образом, чтобы ее плата легла на контакты смартфона.

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На новых смартфонах вы не увидите контакты, из-за чего сразу и не поймешь, как правильно вставить симку. Чаще всего карту требуется класть микросхемой вниз. Но на совмещенных лотках с площадками, расположенными друг над другом, SIM-карты устанавливаются микросхемой кверху, так как посередине каретки находится разграничительная пластина.

Главная проблема, с которой сталкиваются пользователи на этом этапе заключается в том, что симка не подходит. Карточка может быть больше или меньше площадки. Всему виной разные типы SIM-карт. Решить проблему удается извлечением карточки или ее установкой в специальный адаптер, поставляемый вместе с SIM. Если его нет, придется поменять симку в салоне связи своего оператора или заказать новую карту на сайте. Кстати, это бесплатно.

После того, как вы решите все проблемы, связанные с симкой, останется вставить каретку в соответствующий слот смартфона до щелчка. Будьте аккуратны, поскольку на данном этапе карточки часто выпадает. А, если телефон не видит SIM-карту, прочитайте отдельный материал, посвященный этой теме.

Как вставить 2 SIM-карты

Чтобы установить две SIM-карты, нужно делать то же самое, о чем я говорил ранее. На каретке есть специальные маркировки SIM1 и SIM2 показывающие, куда необходимо положить первую или вторую карточку.

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Если лоток вашего смартфона комбинированный, то есть он позволяет установить либо две SIM-карты, либо одну симку и MicroSD, из него можно сделать так называемый сэндвич. Этот процесс подробно проиллюстрирован на видео.

Как сделать электронную SIM-карту

Помимо физических SIM-карт смартфон может поддерживать электронные симки (eSIM). Они представляют собой встроенный чип, позволяющий зарегистрировать сразу несколько номеров. Правда, одновременно будет работать максимум две СИМ-карты, так как обычно у телефона два IMEI.

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О том, как сделать eSIM, и какие устройства поддерживают эту технологию, мы уже подробно рассказывали. Поэтому сейчас лишь краткая инструкция о том, как зарегистрировать электронную симку:

Откройте мобильное приложение своего оператора или его официальный сайт. Авторизуйтесь и подключите услугу eSIM. Откройте настройки телефона и перейдите в раздел «Диспетчер SIM-карт». Нажмите кнопку «Добавить тарифный план». Отсканируйте QR-код электронной SIM-карты или введите код активации вручную.

eSIM — будущее смартфонов. Хотя сейчас технология доступна лишь на паре-тройке флагманов, в скором времени она станет отраслевым стандартом и у каждого пользователя появится возможность сделать виртуальную SIM-карту.